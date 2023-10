Une MASSIVE « Armada occidentale » composée de 19 navires de guerre se rassemble en Méditerranée, dans un contexte de crainte que le sanglant conflit israélien ne dégénère en une nouvelle guerre du Golfe.

La flotte monstre envoyée par les alliés de l’OTAN comprend le plus grand porte-avions du monde, des croiseurs lance-missiles d’élite, des destroyers, des frégates et des navires de soutien.

Le plus grand porte-avions du monde, l’USS Gerald R. Ford, a été envoyé dans l’est de la Méditerranée en signe de soutien militaire de la part des États-Unis. Crédit : US Navy / Polaris

Le Ford est arrivé aux côtés de ses navires de soutien au début de la semaine dernière Crédit : Reuters

Le HMS Duncan s’est associé à sept autres navires dans le cadre du Groupe maritime permanent 2 Crédit : Alay

Le Pentagone a déjà déployé deux porte-avions, ainsi que leurs navires de guerre de soutien, en Méditerranée orientale depuis la première attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Les navires sont censés avoir un rôle dissuasif pour garantir que le conflit ne s’étende pas, mais la taille même de la flotte apporte une puissance importante à une région qui dispose déjà d’un nombre incalculable de sous-marins, de navires militaires, d’avions et de troupes américains à son actif. élimination.

Le premier porte-avions – l’USS Gerald R. Ford – est arrivé en Méditerranée orientale au début de la semaine dernière.

L’équipe qui pilote le navire a annoncé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Sur place, à l’heure, prêt. Le premier déploiement du Gerald R. Ford. »

Le Ford est le porte-avions le plus récent des États-Unis et le plus grand au monde, avec près de 5 000 marins à son bord.

Le porte-avions, propulsé par un réacteur nucléaire, peut transporter plus de 75 avions, dont des avions de combat F-18 Super Hornet et l’E-2 Hawkeye, qui peuvent servir de système d’alerte précoce.

Il dispose d’un arsenal de missiles, tels que le missile Evolved Sea Sparrow, qui est un missile sol-air à moyenne portée utilisé pour contrer les drones et les avions.

Le missile à cellule roulante du Ford est utilisé pour cibler les missiles anti-navires ainsi que le système d’arme rapproché Mk-15 Phalanx qui est utilisé pour tirer des balles perforantes.

La Ford comprend également des radars sophistiqués qui peuvent aider à contrôler le trafic aérien et la navigation.

Les navires de soutien comprenaient le croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga Normandie.

Sept destroyers lance-missiles de classe Arleigh-Burke ont également été expédiés, dont Thomas Hudner, Ramage, Carney, Roosevelt et Laboon.

Ils comprennent des capacités de guerre sol-air, sol-sol et anti-sous-marine.

Le Pentagone a également ordonné au groupe aéronaval Dwight Eisenhower de se déplacer vers l’est de la Méditerranée.

Il devrait atteindre les eaux proches d’Israël d’ici une semaine à une semaine et demie.

Le transporteur à propulsion nucléaire a mené ses premières opérations lors de l’invasion du Koweït par l’Iraq.

Le porte-avions compte 5 000 marins et peut transporter jusqu’à neuf escadrons d’avions, tels que des avions de combat et des hélicoptères, ainsi que des appareils capables de mener des opérations de renseignement et de surveillance.

Semblable au Ford, le porte-avions sera accompagné d’autres navires comme le croiseur lance-missiles Philippine Sea et les destroyers lance-missiles Gravely et Mason.

Les navires se concentrent sur leur protection et celle du porte-avions, mais bien qu’ils soient capables de mener des opérations offensives sophistiquées, ils ne sont pas les mieux adaptés pour servir de système de défense antimissile pour Israël – qui dispose déjà de systèmes en place.

Le destroyer Type-45 de la Royal Navy, HMS Duncan, a également été envoyé en Israël, après être devenu le vaisseau amiral du Groupe maritime permanent 2 plus tôt cette année.

Le commodore Paul Stroude a pris en charge le groupe opérationnel de l’US Navy en juillet.

Le groupe se compose de cinq grands navires de guerre qui patrouillent dans les eaux situées entre Gibraltar et la rive orientale de la Méditerranée.

Le HMS Duncan s’est désormais associé à sept autres navires au sein du groupe après avoir été affecté à la première force navale méditerranéenne de l’OTAN après avoir travaillé de manière indépendante.

La semaine dernière, les membres de la force ont passé une semaine ensemble dans le cadre d’un programme de formation intensif au cours duquel les équipages ont été mis au défi d’effectuer des tâches complexes de gestion de scénarios.

Cela comprenait les communications et manœuvres tactiques, le tir réel, la défense aérienne, la guerre de surface et le ravitaillement en mer.

Le groupe comprend 1 500 membres de six nations répartis sur sept navires, dirigés par l’équipage de 200 hommes du HMS Duncan.

Cela comprend le Méndez Núñez de l’Espagne, le Margottini de l’Italie, le Surcouf de la France, le Yavuz de la Turquie, le Psara de la Grèce et deux navires de soutien – le Frankfurt Am Main de l’Allemagne et le Patiño de l’Espagne.

On estime que 2,5 millions de kilomètres carrés d’océan sont patrouillés par les navires de guerre.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a également envoyé deux navires de soutien au débarquement, des Royal Marines et des avions espions, pour montrer son soutien militaire à Israël.

Rishi Sunak a approuvé le programme militaire le 11 octobre, qui comprenait les navires auxiliaires de la Royal Fleet Lyme Bay et Argus, un avion P8, des moyens de surveillance, trois hélicoptères Merlin et une compagnie des Royal Marines.

Les forces armées britanniques seront en attente pour « apporter un soutien pratique à Israël et à ses partenaires dans la région, et offrir une dissuasion et une assurance », a déclaré le numéro 10.

Un groupe opérationnel de la Royal Navy sera également transféré cette semaine en Méditerranée orientale à titre de mesure d’urgence pour soutenir les efforts humanitaires.

OSINTdefender, un chercheur en renseignement en ligne, a partagé la liste des navires de « l’armada navale massive » de l’OTAN dans l’est de la Méditerranée et a écrit : « C’est bien plus qu’une simple posture pour une invasion israélienne de Gaza ».

Cela survient après qu’Israël a bombardé deux aéroports syriens et les a rendus inutilisables en réponse à de nouveaux échanges de tirs de l’autre côté de la frontière par les terroristes du Hamas.

Les aéroports d’Alep et de Damas étaient « hors service » après les frappes dévastatrices d’Israël, ce qui a fait croître les craintes d’une éventuelle entrée de la Syrie et de l’Iran dans le conflit.

Des images montrent l’aéroport d’Alep en feu après la frappe de la semaine dernière, et l’aéroport de Damas a également été gravement touché.

Les frappes aériennes répondaient à de nouvelles menaces alors que des militants au Liban et en Syrie lançaient des roquettes au-dessus de la frontière nord d’Israël.

Cela a fait craindre que le conflit n’ouvre de nouveaux fronts et ne s’étende à tout le Moyen-Orient.

Les États-Unis ont dirigé le transporteur à propulsion nucléaire Dwight Eisenhower vers l’est de la Méditerranée. Crédit : AFP