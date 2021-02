Une variante sud-africaine pourrait réduire considérablement la protection vaccinale de Pfizer, selon une étude

Cependant, des données réelles mais préliminaires issues d’essais sur les vaccins Covid-19 d’AstraZeneca et de Novavax ont déjà montré que leur efficacité était considérablement réduite par rapport à la variante identifiée pour la première fois par des experts sud-africains en génomique à la fin de l’année dernière.

« Je sais que nos scientifiques se réuniront pour en discuter [the Pfizer study] et ils en informeront le ministre « , a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Popo Maja. » Nous n’allons pas publier une déclaration tant que nos scientifiques ne l’avaient pas été. «

Barry Schoub, professeur et président du comité consultatif ministériel sur les vaccins, a déclaré que les scientifiques tiendraient leur réunion hebdomadaire régulière plus tard dans la journée et discuteraient de l’étude avec des informations sur d’autres vaccins Covid.

Invité à commenter les résultats, il a déclaré à Reuters: «Le vaccin Pfizer est extrêmement efficace à 95%, donc même s’il y a une réduction assez significative, il restera encore un peu d’efficacité résiduelle. Il est très probable qu’il protégera dans une mesure raisonnable, certainement contre une maladie grave, et légère à modérée dans une certaine mesure. C’est ce que l’on attend. «

Surveillance recommandée

Linda-Gail Bekker, professeure et co-investigatrice principale dans le bras local de l’essai mondial de phase III de Johnson & Johnson, a déclaré qu’elle recommanderait que le pays fasse le même type de surveillance du vaccin Pfizer qu’il le fera pour Johnson & Johnson. Johnson’s jab, qui est déployé dans une « étude d’implémentation » pour l’évaluer plus avant sur le terrain.

« Nous devons nous assurer de voir l’efficacité que nous [are] en espérant », a-t-elle déclaré à Reuters.

Zweli Mkhize, le ministre sud-africain de la Santé, a déclaré mercredi que le pays s’attendait à 500 000 doses du vaccin Pfizer au départ et environ sept millions de doses d’ici juin.

Un porte-parole du régulateur SAHPRA a déclaré que la demande d’enregistrement de Pfizer était actuellement en cours d’examen et a refusé de faire d’autres commentaires.

L’Afrique du Sud, avec près de 1,5 million de cas et environ 48 500 décès, a enregistré près de la moitié des décès dus à Covid et plus d’un tiers des infections confirmées dans toute l’Afrique. Il a pris du retard dans les pays occidentaux plus riches pour lancer sa campagne de vaccination.