La variante « super » sud-africaine du COVID-19 s’est maintenant propagée au Maryland, l’État enregistrant son premier cas chez une femme à Baltimore et le troisième cas confirmé globalement sur le sol américain, le même jour, le pays a dépassé 26 millions de cas de virus.

Le gouverneur Larry Hogan a annoncé samedi que les responsables de la santé de l’État avaient confirmé un cas de la nouvelle variante B.1.351 chez une femme adulte vivant dans la région métropolitaine de Baltimore et qui n’avait pas d’antécédents de voyage récents à l’étranger, suscitant des inquiétudes quant au fait que la tension se propage déjà dans la communauté.

L’affaire survient à peine deux jours après que deux résidents de la Caroline du Sud sont devenus les premiers Américains à avoir contracté la souche sud-africaine, bien qu’ils n’aient pas non plus d’antécédents de voyage récents et aucun lien connu entre eux.

Il n’y a aucune preuve suggérant que la nouvelle souche est plus mortelle, mais elle est environ 50% plus infectieuse et le Dr Fauci a averti que le vaccin pourrait être moins efficace contre elle.

C’est devenu une course pour intensifier le programme de vaccination et se faire vacciner dans les bras des Américains alors que les États-Unis ont dépassé 26 millions de cas samedi et que le nombre de morts a atteint 438239.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 166 000 nouveaux cas ont été enregistrés et plus de 3 600 personnes sont décédées alors que la course est lancée pour le déploiement du vaccin alors que de nouvelles souches se propagent dans tout le pays.

La Californie, durement touchée, où le gouverneur Gavin Newsom a levé le verrouillage cette semaine, a marqué un sombre record samedi matin en dépassant les 40000 décès depuis le début de la pandémie.

Le gouverneur Hogan a déclaré samedi que les responsables « surveillaient de près » l’émergence de la nouvelle souche dans l’État libre et ont exhorté les résidents à pratiquer une « prudence supplémentaire » pour aider à limiter la propagation.

Des efforts de recherche de contrat sont en cours pour essayer d’identifier toute personne qui était en contact avec l’individu afin qu’elle puisse être testée et mise en quarantaine.

« Les responsables de la santé de l’État surveillent de près la variante B.1.351 du SRAS-CoV-2 dans l’État », a déclaré Logan dans un communiqué.

«Nous encourageons vivement les habitants du Maryland à faire preuve de plus de prudence pour limiter le risque supplémentaire de transmission associé à cette variante.

«Veuillez continuer à appliquer les mesures standard de santé et de sécurité publiques, y compris le port de masque, le lavage régulier des mains et la distance physique.

D’autres détails sur le cas tels que l’âge de la femme et son état ne sont pas connus.

La souche sud-africaine est la deuxième nouvelle variante trouvée dans le Maryland après que l’État a confirmé son premier cas de la souche britannique B.1.1.7 le 12 janvier.

Depuis lors, sept cas de cette souche ont été confirmés dans l’État.

La souche sud-africaine a été confirmée pour la première fois aux États-Unis jeudi lorsque les responsables de la Caroline du Sud ont confirmé les deux cas – l’un dans la région la plus à l’est de l’État « Pee Dee » et l’autre dans la région du « Lowcountry » au sud.

Les deux sont tous deux adultes, mais le département de la santé de l’État n’a publié aucun détail supplémentaire sur leur identité.

Ce que l’on sait, c’est que les trois cas confirmés aux États-Unis concernent des personnes sans antécédents de voyage international récent, ce qui signifie qu’il se propage probablement déjà silencieusement entre les communautés et que les cas vont probablement bien au-delà des quelques cas confirmés.

C’est la deuxième nouvelle variante signalée aux États-Unis cette semaine, après que le Minnesota ait confirmé le premier cas américain connu de la variante P1 du Brésil.

Il y a maintenant trois souches du «super COVID» muté en circulation aux États-Unis – les souches sud-africaine, britannique et brésilienne.

Au total, 437 cas des variantes ont maintenant été confirmés aux États-Unis.

Il n’y a aucune preuve que l’Afrique du Sud soit plus mortelle ou cause une maladie plus grave, mais on pense qu’elle est plus contagieuse.

Pendant ce temps, on craint que la souche brésilienne provoque une réinfection chez les personnes qui ont contracté la souche d’origine.

Le Dr Fauci a également déclaré cette semaine que la variante britannique semble être plus meurtrière, mais qu’il est plus préoccupé par la variante sud-africaine car on pense qu’elle rend les vaccins moins efficaces.

Moderna et Pfizer ont déclaré que des tests de laboratoire préliminaires suggèrent que leurs vaccins sont « protecteurs » contre la variante sud-africaine, mais ont admis que cela diminue l’efficacité.

Avec les nouvelles souches à l’esprit, Fauci a averti jeudi que la crise sanitaire «pourrait s’aggraver».

Vendredi, 3604 autres Américains sont morts du virus, portant le nombre de morts aux États-Unis à 436 799, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

C’était en baisse par rapport aux 4000 décès enregistrés jeudi et au jour le plus meurtrier du pays où 4466 sont morts le 12 janvier.

Les nouveaux cas ont également chuté vendredi à 166 113 contre 168 620 la veille.

Le total des infections a maintenant dépassé 25,9 millions depuis que la pandémie a commencé à ravager le pays l’année dernière.

Les habitants de Los Angeles affluent vers les restaurants pour la première fois en deux mois alors que les repas en plein air ont rouvert

Des patients du Providence St.Mary Medical Center en Californie alors que l’État franchit la sombre étape de 40000 décès

La Californie a franchi le cap des 40 000 morts, 664 morts vendredi.

Cela porte le nombre de morts de l’État à 40 238 après qu’il a eu du mal à contenir une épidémie hivernale et que les systèmes de santé étaient au bord de l’effondrement.

Il a fallu six mois à la Californie pour enregistrer ses 10 000 premiers décès, puis quatre mois pour doubler à 20 000. En seulement cinq semaines, l’État a atteint 30 000 et il n’a fallu que 20 jours pour en atteindre 40 000.

À ce jour, un Californien sur 1000 est mort du virus.

Près de 20 000 nouveaux cas ont également été enregistrés vendredi avec 19 626 infections. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne mobile sur 14 jours de plus de 40 000 cas quotidiens à la fin de décembre.

Malgré le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations toujours élevés, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé lundi qu’il levait l’ordre régional de rester à la maison, affirmant que la Californie connaissait un « aplatissement de la courbe ».

« Tout ce qui devrait augmenter est en hausse, tout ce qui devrait être en baisse est en baisse – taux de cas, taux de positivité, hospitalisations, USI », a-t-il déclaré.

Cela a conduit à la réouverture de restaurants en plein air dans des zones durement touchées comme Los Angeles, où 1,1 million de personnes ont été infectées et 16 332 sont décédées depuis le début de la pandémie.

Les experts de la santé et la nouvelle administration Biden disent que faire vacciner les Américains est essentiel pour remettre le pays sur pied.

À ce jour, 28,9 millions de doses ont été administrées, 7,2% de la population recevant la première dose et 1,5% également la seconde, selon les données de Bloomberg.

Mais le déploiement a été lent tant au niveau fédéral qu’au niveau des États.

Biden a augmenté lundi son objectif de vaccination contre le COVID-19 à 1,5 million de doses par jour, soit 150 millions au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Cela a marqué une augmentation par rapport à sa promesse de 100 millions de coups en 100 jours énoncée dans les jours précédant son assermentation en tant que 46e président des États-Unis.

Biden a été critiqué pour cet objectif car il est apparu que les États-Unis avaient déjà dépassé le rythme de 1 million de doses par jour.

Au cours de la dernière semaine, 1,3 million de doses en moyenne ont été administrées chaque jour.

Une femme reçoit le vaccin dans un centre commercial de Sarasota. À ce jour, 28,9 millions de doses ont été administrées, 7,2% de la population recevant la première dose et 1,5% également la seconde, selon les données de Bloomberg.

L’Agence fédérale américaine de gestion des urgences appelle le Pentagone à aider à administrer le vaccin dans tout le pays.

En attendant, le CDC exige que les masques soient portés dans tous les transports publics du pays.

Le CDC a annoncé vendredi une ordonnance selon laquelle les gens doivent porter un masque facial sur tout type de transport public, y compris les bus, les trains, les taxis, les avions, les bateaux, les métros ou les véhicules de covoiturage lors de leurs déplacements à destination, à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis.

Il stipule que les gens sont tenus de les porter pendant l’attente, l’embarquement, les voyages et le débarquement et que les foulards et les bandanas ne comptent pas comme des masques.

Des sanctions pénales peuvent être prononcées à l’encontre de quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance.

La commande entrera en vigueur à partir de minuit lundi.