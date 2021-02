Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les tests Covid font du porte-à-porte à mesure que la variante se propage

Les tests en porte-à-porte pour la mutation sud-africaine du coronavirus doivent commencer en Angleterre alors que les experts cherchent à tester de toute urgence 80000 personnes après qu’il soit apparu que la souche pourrait s’être propagée dans certaines régions. Les responsables de la santé ont déclaré que 11 personnes avaient été identifiées au cours des cinq ou six derniers jours qui avaient été testées positives pour la variante, mais qui n’avaient aucun lien avec le voyage. Cela suggère qu’il peut y avoir de petites poches de propagation dans les communautés locales de la nouvelle variante, avec la possibilité d’autres cas. Des unités de test mobiles sont envoyées dans les zones touchées. Le post à 14h52 dans notre blog en direct a la liste complète. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Matt Hancock a dit aux personnes portant ces codes postaux de rester à la maison et de passer un test même si elles ne présentaient aucun symptôme. Cela survient alors que 406 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif. Recherchez le nombre de cas dans votre région.

Pendant ce temps, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a été contraint de nier que la gestion par l’UE de sa crise des vaccins était « la meilleure publicité pour le Brexit », affirmant au contraire que la Grande-Bretagne prenait des risques dangereux que son pays ne prendrait pas. Auparavant, Ursula von der Leyen avait affirmé qu’elle avait obtenu de Boris Johnson l’assurance que l’UE pourrait recevoir des fournitures de vaccins des usines d’AstraZeneca en Grande-Bretagne. Des sources politiques en Irlande ont déclaré que le pays n’aura pas besoin d’un excès de vaccins britanniques, car une accélération promise des livraisons de l’UE permettra au pays d’atteindre ses objectifs. Lire quoi Télégraphe les lecteurs pensent à la pénurie de vaccins dans l’UE.

L’armée porte un coup fatal à la démocratie birmane

Le Myanmar s’est réveillé à ce qui pourrait être la fin de sa courte aventure avec la démocratie, après qu’Aung San Suu Kyi, son chef civil, et d’autres hauts responsables de son parti au pouvoir aient été arrêtés alors que l’armée prenait le pouvoir, déclarant l’état d’urgence pour un an. Le Parlement devait commencer à siéger aujourd’hui après que la Ligue nationale de la démocratie ait remporté un glissement de terrain lors des élections de novembre. Au lieu de cela, le Myanmar fait maintenant face à un nouveau coup d’État qui mettra à rude épreuve les liens régionaux et s’avérera être un premier test de politique étrangère pour la nouvelle administration Biden. Notre blog en direct a le dernier, tandis que Nicola Smith analyse comment l’impact de l’accaparement de la puissance militaire.

Les points chauds de vacances au Royaume-Uni – et les alternatives sans foule

Boris Johnson s’est dit « optimiste » quant à nos chances de vacances d’été cette année. Pourtant, ses commentaires lors d’une visite dans un centre de vaccination à Batley, dans le West Yorkshire, interviennent quelques jours après que le ministre des vaccins Nadhim Zahawi a déclaré qu’il était « trop ​​tôt » pour penser à des vacances à l’étranger. Mais qu’en est-il du Royaume-Uni? Voici ce que vous devez savoir sur les vacances d’été, y compris quand et où réserver, et lisez la suite pour les points chauds des vacances d’été en Grande-Bretagne – et les alternatives sans foule à visiter à la place.

Prince Harry | Le duc de Sussex a accusé dimanche le Mail d’avoir menti au sujet d’un don à sa Fondation Invictus Games après avoir commis une « attaque personnelle » contre son personnage. Dans une rare déclaration personnelle faite en audience publique, le duc, 36 ans, a contesté le libellé et l’importance des excuses publiées par le journal. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: les procureurs reviennent à la prison de Navalny

Le procureur général russe a soutenu aujourd’hui les appels des services pénitentiaires du pays à soutenir une longue peine de prison pour le chef de l’opposition assiégé Alexei Navalny. Après un deuxième week-end de manifestations dans tout le pays, un tribunal devrait se prononcer sur l’opportunité de verrouiller M. Navalny pendant trois ans et demi, en convertissant une précédente condamnation avec sursis pour fraude en détention. Poursuivez votre lecture pour connaître les dernières nouvelles face à la montée des tensions en Russie.

