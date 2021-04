WASHINGTON – Une variante hautement infectieuse du coronavirus qui a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne est devenue la source la plus courante de nouvelles infections aux États-Unis, a déclaré mercredi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention. L’évolution inquiétante survient alors que les responsables et les scientifiques mettent en garde contre une possible quatrième poussée d’infections. Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré en janvier que la variante B.1.1.7, qui a commencé à monter en flèche en Grande-Bretagne en décembre et a depuis critiqué l’Europe, pourrait devenir la principale source d’infections à coronavirus aux États-Unis, entraînant une énorme augmentation des cas et des décès. À ce moment-là, les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès étaient à un niveau record. À partir de ce sommet, les chiffres ont tous diminué jusqu’à fin février, selon une base de données du New York Times. Après plusieurs semaines à un plateau, les nouveaux cas et les hospitalisations augmentent à nouveau. Le nombre moyen de nouveaux cas dans le pays a atteint près de 65 000 par jour mardi, principalement concentrés dans les zones métropolitaines du Michigan ainsi que dans la région de New York. C’est une augmentation de 19% par rapport au chiffre d’il y a deux semaines. La Dre Rochelle Walensky, la directrice du CDC, qui a averti la semaine dernière qu’elle ressentait un sentiment récurrent de «catastrophe imminente», a déclaré mercredi que 52 des 64 juridictions de l’agence – qui comprennent des États, certaines grandes villes et territoires – signalent désormais des cas. de ces soi-disant «variantes préoccupantes», y compris B.1.1.7.

Le nombre de décès, cependant, continue de baisser – potentiellement un signe que les vaccinations de masse commencent à protéger les Américains plus âgés et d’autres populations très vulnérables. «Ces tendances indiquent deux vérités claires», a déclaré le Dr Walensky. «Premièrement, le virus nous tient toujours, infectant les gens et les mettant en danger, et nous devons rester vigilants. Et deuxièmement, nous devons continuer à accélérer nos efforts de vaccination et prendre la responsabilité individuelle de se faire vacciner quand nous le pouvons. »

B.1.1.7, la première variante à avoir retenu l’attention, concerne 60% plus contagieux et 67 pour cent plus mortelle que la forme originale du coronavirus, selon les estimations les plus récentes. Le CDC a également suivi la propagation d’autres variantes, telles que B.1.351, trouvée pour la première fois en Afrique du Sud, et P.1, qui a été identifiée pour la première fois au Brésil. Le pourcentage de cas causés par des variantes augmente clairement. Helix, une société de tests en laboratoire, a suivi l’augmentation incessante de B.1.1.7 depuis le début de l’année. Depuis le 3 avril, il estimé que la variante représentait 58,9% de tous les nouveaux tests. Cette variante s’est avérée être la plus répandue dans le Michigan, la Floride, le Colorado, la Californie, le Minnesota et le Massachusetts, D’après le CDC Jusqu’à récemment, la hausse de la variante était quelque peu camouflée par la baisse des taux d’infection dans l’ensemble, conduisant certains dirigeants politiques à assouplir les restrictions sur les repas à l’intérieur, la distanciation sociale et d’autres mesures.

Alors que les cas tombaient, les Américains rétifs sont retournés à l’école et au travail, contre les avertissements de certains scientifiques. Les responsables fédéraux de la santé surveillent les rapports de cas croissants associés aux garderies et aux sports pour jeunes, et les hôpitaux voient plus d’adultes plus jeunes – des personnes dans la trentaine et la quarantaine qui sont admises avec une «maladie grave», a déclaré le Dr Walensky. Il est difficile pour les scientifiques de dire exactement dans quelle mesure les schémas actuels d’infection sont dus à la fréquence croissante de B.1.1.7. «Il est embrouillé par la réouverture qui est en cours et les changements de comportement», a déclaré le Dr Adam Lauring, virologue à l’Université du Michigan. Mais il a noté que les gens devenaient moins prudents à un moment où ils devraient lever la garde contre une variante plus contagieuse. «C’est inquiétant», dit-il. Dans le même temps, les États-Unis vaccinent actuellement en moyenne environ trois millions de personnes par jour, et les États se sont précipités pour rendre tous les adultes éligibles. Le CDC a rapporté mercredi que près de 110 millions de personnes avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, dont environ 64,4 millions de personnes entièrement vaccinées. Le Nouveau-Mexique, le Dakota du Sud, le Rhode Island et l’Alaska sont en tête des États, avec environ 25 pour cent de leur population totale entièrement vaccinée. Les scientifiques espèrent que la vaccination émoussera toute quatrième poussée potentielle. Mardi, le président Biden a augmenté son calendrier de vaccination de deux semaines, appelant les États à rendre chaque adulte américain éligible d’ici le 19 avril. Tous les États ont déjà atteint ou prévoient de battre cet objectif après avoir initialement demandé à le faire d’ici le 1er mai.