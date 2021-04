Le dernier chiffre, publié jeudi par Public Health England, place le nombre total de cas de souche B.1.617 Covid-19 au Royaume-Uni à 132, une augmentation par rapport aux 77 signalés il y a une semaine.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a ajouté l’Inde à sa « liste rouge » de voyage sur la nouvelle souche de coronavirus, décrite par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. « Une variante préoccupante. »

Les restrictions sont entrées en vigueur vendredi à 04h00 BST (03h00 GMT), empêchant la majorité des voyageurs en provenance d’Inde d’entrer dans le pays. Une exception a été faite pour les détenteurs de passeports britanniques et irlandais, ainsi que pour les résidents du Royaume-Uni, qui devront être mis en quarantaine pendant 10 jours dans l’hôtel sanctionné par le gouvernement à leur arrivée.

Jeudi également, les premiers cas de la nouvelle variante ont été confirmés en Belgique, où un groupe de 20 étudiants en sciences infirmières indiens a été testé positif à l’infection.

Ils sont arrivés dans le pays à la mi-avril via l’aéroport Charles de Gaulle dans la capitale française, Paris, a indiqué à l’AFP le bureau du commissaire du gouvernement Pedro Facon.

Les étudiants ont été placés en quarantaine dans le nord de la Belgique, où leurs cours d’infirmières devaient avoir lieu.

On pense que la variante «double mutant» de Covid-19 est à l’origine d’une récente flambée d’infections en Inde. On pense qu’il est plus contagieux en raison de ses deux mutations dans la protéine de pointe, ce qui permet au virus d’infecter les cellules et d’échapper au système immunitaire.

Des scientifiques indiens ont décrit la souche comme un mélange des variantes sud-africaines, britanniques et brésiliennes de Covid-19.

On craint également que la variante indienne puisse être plus résistante aux vaccins, car des injections spécifiques se sont déjà avérées avoir une efficacité variable contre différentes souches de Covid-19.

La nouvelle variante a déjà été repérée aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Namibie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour, entre autres pays.

