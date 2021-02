Le gouvernement britannique n’a pas annoncé publiquement les résultats mis à jour, qui sont basés sur environ deux fois plus d’études que leur évaluation précédente et incluent plus de décès dus à des cas de Covid-19 causés par la nouvelle variante, connue sous le nom de B.1.1.7. Il a publié le document sur un site Web du gouvernement vendredi et a déclaré qu’elle avait été examinée lors d’une réunion de conseillers gouvernementaux la veille.

Les scientifiques ont déclaré le mois dernier qu’il y avait une «possibilité réaliste» que la variante soit plus mortelle. Maintenant ils dire dans un nouveau document qu’il est «probable» que la variante soit liée à un risque accru d’hospitalisation et de décès.

LONDRES – Les scientifiques du gouvernement britannique découvrent de plus en plus que la variante du coronavirus détectée pour la première fois en Grande-Bretagne est plus meurtrière que le virus d’origine, une tendance dévastatrice qui met en évidence les graves risques de cette nouvelle phase de la pandémie.

Et les scientifiques du gouvernement, qui font partie d’un comité connu sous le nom de Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents, ont écrit que les dernières études les avaient aidés à contrôler des facteurs tels que l’influence des hôpitaux envahis.

Mais les études les plus solides sur lesquelles ils se sont appuyés ont estimé que la variante pourrait être 30 à 70% plus mortelle que le virus d’origine.

Cela, ont-ils dit, a permis «d’augmenter la confiance dans l’association» de la nouvelle variante «avec une gravité accrue de la maladie».

On pense que la variante est 30 à 50% plus transmissible que le virus d’origine, bien que certains scientifiques pensent maintenant qu’elle est encore plus contagieuse que cela. Le premier échantillon de celui-ci a été collecté dans le sud-est de l’Angleterre en septembre, et il est rapidement devenu la version dominante du virus en Grande-Bretagne. Elle représente désormais plus de 90% des cas dans de nombreuses régions du pays.

Au fur et à mesure de sa propagation, les hôpitaux ont été submergés par le rythme des nouvelles infections, les médecins et les infirmières traitant près de deux fois plus de patients hospitalisés qu’au cours du pic de l’année dernière. Un verrouillage strict a depuis fortement réduit le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Grande-Bretagne.

Pour illustrer les preuves croissantes de la létalité de la variante, les scientifiques du gouvernement ont cité une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. En janvier, cette étude a examiné le décès de 2 583 personnes, dont 384 auraient eu des cas de Covid-19 causés par la nouvelle variante. La recherche a estimé que les personnes infectées par la nouvelle variante avaient un risque de décès 35% plus élevé.

Une étude mise à jour du même groupe s’est appuyée sur 3 382 décès, dont 1 722 proviendraient de la nouvelle variante. Cette étude a suggéré que la variante pourrait être associée à un risque de décès 71% plus élevé.

Le professeur Clarke a déclaré que les nouvelles découvertes justifiaient la décision du gouvernement britannique de sonner l’alarme au sujet de la variante en décembre, puis de publier des preuves le mois dernier selon lesquelles elle était potentiellement plus mortelle. Certains scientifiques extérieurs ont initialement rejeté les avertissements.

«Ils n’ont pas retenu les données», a déclaré le professeur Clarke. «Ils étaient très francs sur l’incertitude des choses.»