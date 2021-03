Une variante du virus au Brésil a infecté beaucoup de ceux qui s’étaient déjà rétablis de Covid-19

En quelques semaines à peine, deux variantes du coronavirus sont devenues si familières que vous pouvez entendre régulièrement leurs noms alphanumériques insondables prononcé aux actualités télévisées. B.1.1.7, identifié pour la première fois en Grande-Bretagne, a démontré le pouvoir de se propager loin et rapidement. En Afrique du Sud, un mutant appelé B.1.351 peut éviter les anticorps humains, atténuant l’efficacité de certains vaccins. Les scientifiques se sont également penchés sur une troisième variante concernant le Brésil, appelée P.1. La recherche avait été plus lente sur P.1 depuis sa découverte à la fin de décembre, laissant les scientifiques incertains à quel point ils devaient s’inquiéter à ce sujet. «J’ai retenu mon souffle», a déclaré Bronwyn MacInnis, épidémiologiste au Broad Institute. Aujourd’hui, trois études proposent une histoire qui donne à réfléchir sur l’ascension fulgurante de P.1 dans la ville amazonienne de Manaus. Cela s’est probablement produit là-bas en novembre, puis a alimenté un pic record de cas de coronavirus. Il en est venu à dominer la ville en partie en raison d’une contagiosité accrue, selon les recherches.

Mais il a également acquis la capacité d’infecter certaines personnes immunisées contre les épisodes précédents de Covid-19. Et des expériences en laboratoire suggèrent que P.1 pourrait affaiblir l’effet protecteur d’un vaccin chinois actuellement utilisé au Brésil. Les nouvelles études n’ont pas encore été publiées dans des revues scientifiques. Leurs auteurs préviennent que les découvertes sur les cellules dans les laboratoires ne se traduisent pas toujours dans le monde réel et qu’ils commencent seulement à comprendre le comportement de P.1. «Les résultats s’appliquent à Manaus, mais je ne sais pas s’ils s’appliquent à d’autres endroits», a déclaré Nuno Faria, virologue à l’Imperial College de Londres, qui a aidé à diriger une grande partie de la nouvelle recherche. Mais même avec les mystères qui subsistent autour de P.1, les experts ont déclaré que c’était une variante à prendre au sérieux. «Il est juste de s’inquiéter pour P.1, et ces données nous en donnent la raison», a déclaré William Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health. P.1 se propage maintenant dans le reste du Brésil et a été trouvé dans 24 autres pays. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont enregistré six cas dans cinq États: l’Alaska, la Floride, le Maryland, le Minnesota et l’Oklahoma.

Pour réduire les risques d’épidémies et de réinfections P.1, le Dr Faria a déclaré qu’il était important de doubler chaque mesure que nous avons pour ralentir la propagation du coronavirus. Les masques et la distanciation sociale peuvent aller à l’encontre de P.1. Et la vaccination peut aider à réduire sa transmission et à protéger ceux qui sont infectés d’une maladie grave.

«Le message ultime est que vous devez intensifier tous les efforts de vaccination dès que possible», a-t-il déclaré. «Vous devez avoir une longueur d’avance sur le virus.» Le Dr Faria et ses collègues ont commencé à suivre le coronavirus lors de son explosion au Brésil au printemps dernier. Manaus, une ville de deux millions d’habitants en Amazonie brésilienne, a été particulièrement touchée. À son apogée printanière, les cimetières de Manaus étaient submergés par les corps des morts. Mais après un pic fin avril, Manaus semblait avoir dépassé le pire de la pandémie. Certains scientifiques pensaient que la baisse signifiait que Manaus avait gagné immunité collective. Le Dr Faria et ses collègues ont recherché des anticorps contre le coronavirus dans des échantillons d’une banque de sang de Manaus en juin et octobre. Ils ont déterminé que environ les trois quarts des habitants de Manaus avaient été infectés. Mais vers la fin de 2020, de nouveaux cas ont recommencé à augmenter. «Il y avait en fait beaucoup plus de cas que dans le pic de cas précédent, qui avait eu lieu à la fin avril», a déclaré le Dr Faria. «Et c’était très déroutant pour nous.»

Le Dr Faria et ses collègues se sont demandé si de nouvelles variantes pourraient être en partie responsables de la résurgence. En Grande-Bretagne, les chercheurs ont constaté que B.1.1.7 augmentait à travers le pays.