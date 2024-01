Une variante du gène de la lactase LCT explique l’association entre la consommation de lait et l’incident du diabète de type 2

Pereira, PC Composition nutritionnelle du lait et son rôle dans la santé humaine. Nutrition 30619-627 (2014).

Gijsbers, L. et al. Consommation de produits laitiers et incidence du diabète : une méta-analyse dose-réponse d’études observationnelles. Suis. J. Clin. Nutr. 1031111-1124 (2016).

Alvarez-Bueno, C. et al. Effets de la consommation de lait et de produits laitiers sur le diabète de type 2 : aperçu des revues systématiques et méta-analyses. Av. Nutr. dixS154-S163 (2019).

Segurel, L. & Bon, C. Sur l’évolution de la persistance de la lactase chez l’homme. Annu Rev. Génomique Hum. Genet. 18297-319 (2017).

Storhaug, CL, Fosse, SK & Fadnes, LT Estimations nationales, régionales et mondiales de la malabsorption du lactose chez les adultes : une revue systématique et une méta-analyse. Lancet Gastroentérol. Hépatol. 2738-746 (2017).

Anguita-Ruiz, A., Aguilera, CM & Gil, A. Génétique de l’intolérance au lactose : une revue mise à jour et des cartes mondiales interactives en ligne des fréquences de phénotype et de génotype. Nutriments 122689 (2020).

Bonder, MJ et coll. L’effet de la génétique de l’hôte sur le microbiome intestinal. Nat. Genet. 481407-1412 (2016).

Kurilshikov, A. et al. Des analyses d’association à grande échelle identifient les facteurs de l’hôte qui influencent la composition du microbiome intestinal humain. Nat. Genet. 53156-165 (2021).

Qin, Y. et al. Effets combinés de la génétique de l’hôte et du régime alimentaire sur le microbiote intestinal humain et les maladies incidentes dans une seule cohorte de population. Nat. Genet. 54134-142 (2022).

Lopera-Maya, EA et al. Effet de la génétique de l’hôte sur le microbiome intestinal chez 7 738 participants du Dutch Microbiome Project. Nat. Genet. 54143-151 (2022).

Kitaoka, M. Enzymes bifidobactériennes impliquées dans le métabolisme des oligosaccharides du lait maternel. Av. Nutr. 3422S-429S (2012).

Chen, J., Chen, X. & Ho, CL Développement récent de bifidobactéries probiotiques pour traiter les maladies humaines. Devant. Bioeng. Biotechnologie. 9770248 (2021).

Qi, Q. et coll. Métabolisme microbien du tryptophane de l’hôte et de l’intestin et diabète de type 2 : une analyse intégrative de la génétique de l’hôte, de l’alimentation, du microbiome intestinal et des métabolites circulants dans des études de cohorte. Intestin 711095-1105 (2022).

Roager, HM & Licht, TR Catabolites microbiens du tryptophane dans la santé et la maladie. Nat. Commun. 93294 (2018).

Günther, PM et coll. Le Healthy Eating Index-2010 est une mesure valide et fiable de la qualité de l’alimentation selon les directives diététiques 2010 pour les Américains. J. Nutr. 144399-407 (2014).

Caspi, R. et coll. La base de données MetaCyc des voies métaboliques et des enzymes – une mise à jour 2019. Acides nucléiques Res. 48D445-D453 (2020).

Parks, DH et coll. Une taxonomie complète du domaine à l’espèce pour les bactéries et les archées. Nat. Biotechnologie. 381079-1086 (2020).

Cantarel, BL et coll. La base de données Carbohydrate-Active EnZymes (CAZy) : une ressource experte en glycogénomique. Acides nucléiques Res. 37D233-D238 (2009).

Gacesa, R. et al. Facteurs environnementaux façonnant le microbiome intestinal dans une population néerlandaise. Nature 604732-739 (2022).

Rothschild, D. et al. L’environnement domine la génétique de l’hôte dans la formation du microbiote intestinal humain. Nature 555210-215 (2018).

de Leeuw, C., Savage, J., Bucur, IG, Heskes, T. & Posthuma, D. Comprendre les hypothèses sous-jacentes à la randomisation mendélienne. EUR. J. Hum. Genet. 30653-660 (2022).

Diener, C. et coll. L’interaction génome-microbiome donne un aperçu des déterminants du métabolome sanguin humain. Nat. Métab. 41560-1572 (2022).

Bar, N. et coll. Une carte de référence des déterminants potentiels du métabolome sérique humain. Nature 588135-140 (2020).

Chen, L. et coll. Influence du microbiome, de l’alimentation et de la génétique sur la variation interindividuelle du métabolome plasmatique humain. Nat. Méd. 282333-2343 (2022).

Gojda, J. & Cahova, M. Le microbiote intestinal est le lien entre les taux sériques élevés de BCAA et la résistance à l’insuline. Biomolécules 111414 (2021).

Guzior, DV & Quinn, RA Review : transformations microbiennes des acides biliaires humains. Microbiote 9140 (2021).

Guha, S. & Majumder, K. Examen complet des peptides gamma-glutamyl (gamma-GP) et de leur effet sur l’inflammation concernant la santé cardiovasculaire. J. Agric. Chimie alimentaire. 707851-7870 (2022).

Agus, A., Planchais, J. & Sokol, H. Régulation du microbiote intestinal du métabolisme du tryptophane dans la santé et la maladie. Microbe hôte cellulaire 23716-724 (2018).

Koh, A. et al. Le propionate d’imidazole produit microbien altère la signalisation de l’insuline via mTORC1. Cellule 175947-961 (2018).

Dekkers, KF et coll. Un atlas en ligne des signatures des métabolites du plasma humain de la composition du microbiome intestinal. Nat. Commun. 135370 (2022).

Mitri, J. et coll. Consommation de produits laitiers et facteurs de risque de diabète de type 2 : une revue narrative. Métab du diabète. Syndr. 132879-2887 (2019).

Jensen, CF, Timofeeva, M. & Berg-Beckhoff, G. Consommation de lait et risque de diabète de type 2 : une revue systématique des études de randomisation mendéliennes. Nutr. Métab. Cardiovasculaire. Dis. 331316-1322 (2023).

Reitmeier, S. et coll. Les signatures arythmiques du microbiome intestinal prédisent le risque de diabète de type 2. Microbe hôte cellulaire 28258-272 (2020).

Li, Q. et coll. Implication de la composition du microbiome intestinal des patients diabétiques de type 2 du nord de la Chine. Sci. représentant dix5450 (2020).

Lui, Y. et al. Relier le microbiote intestinal, le syndrome métabolique et la situation économique sur la base d’une analyse au niveau de la population. Microbiote 6172 (2018).

Marcobal, A. et coll. Les bactéroïdes présents dans l’intestin du nourrisson consomment les oligosaccharides du lait via les voies d’utilisation du mucus. Microbe hôte cellulaire dix507-514 (2011).

Sun, F. et coll. Une espèce potentielle de probiotiques de nouvelle génération ? Les côtés sombres et lumineux de Bacteroides fragilis en santé. Nourriture Rés. Int. 126108590 (2019).

Chung, WSF et al. L’abondance relative du genre Prevotella dans le microbiote intestinal humain de volontaires âgés détermine les réponses interindividuelles à une supplémentation alimentaire en arabinoxylan-oligosaccharides de son de blé. Microbiol BMC. 20283 (2020).

Natividad, JM et al. Bilophile Wadsworthia aggrave les dysfonctionnements métaboliques induits par un régime riche en graisses chez la souris. Nat. Commun. 92802 (2018).

Aslam, H. et al. Les effets des produits laitiers et dérivés laitiers sur le microbiote intestinal : une revue systématique de la littérature. Microbes intestinaux 121799533 (2020).