Une variante de l’Inde deviendra la souche britannique dominante «  en quelques jours  », avertissent les scientifiques

La variante «hautement transmissible» qui a émergé pour la première fois en Inde est en passe de devenir la souche dominante au Royaume-Uni en quelques jours, ont averti les experts, après une augmentation de 75% des infections causées par elle en seulement cinq jours.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la souche était déjà «dominante» dans les points chauds du Lancashire à Bolton et Blackburn et que jusqu’à 2 323 cas confirmés de B.1.617.2 ont été trouvés à travers le Royaume-Uni.

La variante B.1.617.2, qui a été classée «variante préoccupante» au Royaume-Uni, conduit à des flambées fugitives similaires à la variante Kent B.1.1.7 qui ont intensifié la deuxième vague dans le pays.

Le microbiologiste Paul Hunter a déclaré que la variante B.1.617.2 remplacerait la variante Kent, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et était plus transmissible que le virus d’origine.

« Il n’y a aucune preuve que la récente augmentation rapide des cas de la variante B.1.617.2 montre des signes de ralentissement », a-t-il déclaré. Le gardien. «Cette variante dépassera [the Kent variant] et devenir la variante dominante au Royaume-Uni dans les prochains jours, si ce n’est déjà fait », a déclaré le professeur Hunter.

Le médecin-chef Chris Whitty a également soulevé les mêmes préoccupations vendredi et a déclaré que le B.1.617.2 était «plus transmissible que le B.1.1.7, ajoutant qu’il devrait dépasser les autres variantes et devenir« dominant au Royaume-Uni ».

Cela survient alors que le gouvernement de Boris Johnson a assoupli certaines des restrictions de verrouillage en Angleterre, au Pays de Galles et dans la majeure partie de l’Écosse, mais a retardé les projets d’annonce de la fin des règles de distanciation sociale jusqu’à un examen plus approfondi.

La variante a également menacé le plan du gouvernement de mettre fin à toutes les limites restantes sur les contacts sociaux à partir du 21 juin, les autorités promettant désormais tous les détails d’ici la fin du mois de mai.

La diffusion de la variante indienne a également mis le Premier ministre britannique dans une situation difficile face aux critiques de son ancien conseiller en chef Dominic Cummings. M. Johnson a également été confronté à des pressions pour retarder l’ajout de l’Inde à la soi-disant liste rouge des pays.

M. Cummings a lancé un coup d’œil public à M. Johnson, qualifiant la politique frontalière du Royaume-Uni de «blague» et basée sur des «absurdités».

M. Hancock a déclaré à la Chambre des communes qu’il y avait maintenant 86 autorités locales où il y avait cinq cas confirmés ou plus.

La variante a été trouvée dans 30% des échantillons de coronavirus en Angleterre au cours de la semaine se terminant le 8 mai, selon une analyse du professeur Christina Pagel, directrice de l’University College London de l’Unité de recherche opérationnelle clinique.

Les travaillistes ont accusé le gouvernement d’un «faux pas catastrophique» et ont soulevé des questions sur le retard dans l’arrêt des voyages depuis l’Inde plus tôt pour arrêter la propagation de la variante dans le pays. Le secrétaire fantôme du Labour à la santé, Jonathan Ashworth, a également critiqué et déclaré que le Royaume-Uni avait des frontières «à peu près aussi sûres qu’un tamis».

M. Hancock a repoussé les critiques en disant qu’ils avaient mis l’Inde sur la liste rouge le 23 avril, soit près d’une semaine avant que la variante B.1.617.2 ne fasse l’objet d’études et deux semaines avant qu’elle ne soit qualifiée de préoccupante.