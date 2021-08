Une variante de Covid PLUS dangereuse et mortelle que Delta viendra si les Américains ne se font pas vacciner, prévient Fauci

Les États-Unis pourraient obtenir une souche Covid plus mortelle que la variante Delta si les Américains ne se font pas complètement vacciner, selon le Dr Anthony Fauci.

L’avertissement du doc ​​est venu alors que les scientifiques craignent de plus en plus qu’une variante potentiellement plus dangereuse ne frappe les côtes américaines dans un contexte d’augmentation des taux d’infection.

Fauci a exhorté les Américains à obtenir le coup au milieu des craintes qu’une souche Covid plus mortelle ne frappe les côtes américaines Crédit: Good Morning America

Le doc a déclaré que Covid «couvera» en automne et en hiver si les gens ne se manifestent pas Crédit : Getty

Fauci a réitéré qu’il était important de faire piquer autant d’Américains.

Il a déclaré jeudi à Good Morning America: «Lorsque le virus se propage à travers la population non vaccinée, comme il le fait rapidement maintenant dans de nombreux États à faible taux de vaccination, il peut muter, que la personne présente des symptômes légers ou même aucun symptôme.

« Et lorsque vous lui donnez amplement l’occasion de muter, vous pouvez tôt ou tard obtenir une autre variante. »

L’expert a averti qu’une future variante pourrait être plus contagieuse et transmissible.

Il a également déclaré qu’une mutation potentielle pourrait être résistante au vaccin.

Fauci a déclaré à McClatchy DC que le virus « couverait » tout au long de l’automne et de l’hiver si un nombre « écrasant » d’Américains n’était pas vacciné,

Le doc a ajouté : « Nous sommes très chanceux que les vaccins que nous avons maintenant fonctionnent très bien contre les variantes – en particulier contre les maladies graves.

« Nous sommes très chanceux que ce soit le cas. Il pourrait y avoir une variante qui persiste et qui peut écarter le delta. »

« PRÉSENTATIONS CROISSANTES »

Les inquiétudes concernant de nouvelles variantes potentielles surviennent alors que la Maison Blanche rédigerait des plans pour rouvrir les voyages internationaux.

Mais, toutes les restrictions ne seront pas assouplies au milieu de la hausse des taux de cas et des craintes de variantes.

Un responsable a déclaré à Reuters: Biden travaille avec des groupes pour « avoir un nouveau système prêt pour le moment où nous pourrons rouvrir les voyages ».

Le plan exigera que les touristes visitant les États-Unis soient entièrement vaccinés contre Covid-19.

On dit que les fonctionnaires élaborent une politique et qu’elle sera mise en œuvre lorsqu’elle sera « appropriée ».

Les dirigeants de l’industrie pensent qu’il pourrait s’écouler des semaines, voire des mois, avant que les restrictions ne soient levées.

Des plans pour assouplir les règles de voyage international ont vu le jour alors que les cas de Covid continuent d’augmenter à travers le pays.

Les États-Unis ont signalé plus de 100 000 nouveaux cas quotidiens de Covid, selon un décompte de Reuters.

Il s’agit de la plus forte augmentation sur une seule journée en six mois.

L’épidémiologiste Michael Osterholm a déclaré à Newsweek: « La prochaine variante pourrait être Delta sous stéroïdes. »

Un mutant se produit lorsque le virus se copie mais ne fait pas une réplique parfaite de son matériel génétique.

« DELTA SUR LES STÉRODES »

Bien que le taux de mutation de Covid soit faible, une personne infectée pourrait être porteuse de 10 milliards de copies du virus.

Malgré la rareté de ces changements, une mutation aléatoire peut se produire qui peut faire une nouvelle variante menaçante.

Eric Vail, du Cedars-Sinai Medical Center, a déclaré au point de vente: « Je ne serais pas incroyablement surpris si quelque chose d’autre était encore plus transmissible. »

Le vaccin produit des anticorps en ciblant la protéine de pointe du virus, mais les variantes changent légèrement de forme.

Les variantes peuvent échapper aux anticorps et réduire l’efficacité du jab, conduisant à une infection révolutionnaire.

Les cas et les hospitalisations augmentent en Floride, en Louisiane et au Missouri et l’on craint que les États ne se transforment en hotspots Covid.

Mardi, plus de 11 500 patients ont été hospitalisés en Floride – contre seulement 1 000 en juin.

Pendant ce temps, environ 58% des Floridiens ont eu un vaccin tandis que moins de la moitié ont été doublement vaccinés.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il ne voulait pas entendre un « blip » de Biden à propos de Covid jusqu’à ce que la frontière sud soit « sécurisée ».

Les mandats de masques ont été réintroduits dans tout le pays alors que les États tentent de contrôler les taux d’infection croissants.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré que les résidents de plus de cinq ans devraient porter des masques jusqu’au 1er septembre, selon Forbes.

Les législateurs du Nevada ont déclaré que les gens devraient se masquer à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal.

Et, des responsables de San Francisco et de six autres comtés de la région de la baie ont émis un mandat de masque même si les gens ont été entièrement vaccinés.

Les hospitalisations en Floride et en Louisiane sont en hausse Crédit : AFP