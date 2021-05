Une variante de Covid en Inde pourrait devenir dominante au Royaume-Uni

Les experts sonnent l’alarme selon laquelle il est probable que la variante soit déjà enracinée. Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré le journal The Guardian lundi que la variante indienne pourrait dépasser une variante Covid plus transmissible (connue sous le nom de B.1.1.7 ) qui est apparue au Royaume-Uni l’automne dernier et qui est devenue une souche dominante dans le pays et dans d’autres régions du monde.

Les premières données montrent que les vaccins Covid actuellement utilisés sont toujours efficaces contre la nouvelle variante, un fonctionnaire du gouvernement a déclaré lundi, bien qu’il y ait maintenant une course pour vacciner les groupes d’âge plus jeunes, et toute personne qui n’a pas accepté le vaccin auparavant.

Le Royaume-Uni a introduit des «vaccinations contre les surtensions» dans les zones les plus gravement touchées dans le but de protéger autant de personnes que possible contre le virus et sa variante, ce qui, selon les premières preuves, est plus transmissible.

Lundi, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux législateurs britanniques qu’il y avait 2323 cas de la variante connue sous le nom de B.1.617.2 maintenant confirmés au Royaume-Uni, contre 1313 jeudi dernier. Il a déclaré que 483 de ces cas avaient été détectés dans des épidémies de coronavirus dans les villes du nord de l’Angleterre de Bolton et Blackburn où, a-t-il dit, il était devenu la souche dominante avec des cas qui y avaient doublé la semaine dernière et « augmentant dans tous les groupes d’âge » – bien que les hospitalisations sont stables. Il y a maintenant 86 autorités locales avec cinq cas confirmés ou plus, a ajouté Hancock.

Que la variante pose des problèmes potentiels pour le Royaume-Uni, un pays avec un taux de vaccination Covid élevé (près de 70% de la population adulte a reçu au moins une dose d’un vaccin et près de 40% en a eu deux), n’est pas de bon augure pour d’autres pays plus en retard dans leurs programmes de vaccination, notamment en Europe.

L’OMS a déclaré que la variante de l’Inde a été détectée dans les pays européens. Au 11 mai, la variante B.1.617 avait été détectée dans 44 pays des six régions de l’OMS, a indiqué l’organisation dans sa dernière mise à jour hebdomadaire.

Commentant dans le British Medical Journal lundi, un groupe d’experts a noté qu ‘ »il y a beaucoup de choses que nous savons et beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la variante B.1.617.2″ mais que « nous en savons assez pour dire que cette nouvelle variante pourrait être extrêmement sérieuse ».

« Nous savons qu’il se propage rapidement (environ doublant chaque semaine au Royaume-Uni et presque triplé la semaine dernière de 520 à 1313 cas), qu’il est en train de s’établir dans un certain nombre de régions à travers le pays », a écrit le Dr Stephen Reicher du University of St Andrews et Dr Susan Michie et Dr Christina Pagel de l’University College London qui sont des experts dans des groupes consultatifs (SAUGE et Indépendant SAGE) qui fournissent des avis scientifiques au gouvernement.

« Par rapport à la variante dominante B.1.1.7, nous savons que B.1.617.2 est très susceptible d’être plus transmissible et qu’il pourrait être mieux en mesure de se transmettre entre des personnes qui sont complètement vaccinées », ont-ils ajouté.

«Nous ne savons pas encore dans quelle mesure la transmission plus rapide est due aux caractéristiques de la variante elle-même par opposition aux caractéristiques de ceux qui sont infectés et … nous ne savons pas encore si et dans quelle mesure la nouvelle variante sape la capacité des vaccins à nous protéger contre l’infection, l’hospitalisation et la mort ou à nous empêcher de transmettre l’infection à d’autres », ont-ils ajouté.

Ils ont noté que la modélisation du «pire des cas» de SAGE suggère que si B.1.617.2 était 40-50% plus transmissible que la variante B.1.1.7, cela pourrait entraîner une augmentation des hospitalisations pire qu’en janvier 2021 »et s’il s’échappe également les vaccins plus, le niveau pourrait être considérablement plus élevé. «

Actuellement, cependant, ils ont averti que « nous n’en savons pas assez pour être sûrs de la gravité exacte du problème si elle devenait la variante dominante au Royaume-Uni ».