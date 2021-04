La variante de coronavirus découverte pour la première fois en Afrique du Sud est capable d’échapper à une partie de la protection du vaccin Pfizer-BioNTech, selon une nouvelle étude israélienne, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Des chercheurs de l’Université de Tel Aviv et de Clalit, la plus grande organisation de soins de santé en Israël, ont examiné près de 400 personnes qui avaient été testées positives pour Covid-19 après avoir reçu au moins une dose du vaccin. Ils les ont comparés au même nombre de personnes infectées et non vaccinées.

Les chercheurs ont constaté que la prévalence de la variante d’Afrique du Sud, connue sous le nom de B.1.351, chez les patients ayant reçu deux doses du vaccin était environ huit fois plus élevée que chez ceux qui n’étaient pas vaccinés. Les données, publiées en ligne au cours du week-end, suggèrent que le B.1.351 est mieux en mesure de «percer» la protection du vaccin que la souche d’origine, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

« Sur la base des tendances de la population générale, nous nous serions attendus à un seul cas de la variante sud-africaine, mais nous en avons vu huit », a déclaré le professeur Adi Stern, qui a dirigé la recherche a déclaré au Times of Israel. « Nous pouvons dire que c’est moins efficace, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer exactement combien. »

CNBC a contacté Pfizer pour obtenir des commentaires sur l’étude.

Les nouvelles données arrivent alors que les responsables de la santé publique s’inquiètent du fait que des variantes hautement contagieuses, dont les études ont montré qu’elles peuvent réduire l’efficacité des vaccins, pourraient freiner les progrès mondiaux sur la pandémie.

Le mois dernier, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a lancé un terrible avertissement, déclarant aux journalistes qu’elle craignait que les États-Unis ne soient confrontés à une « catastrophe imminente » alors que les variantes se propagent et que les cas quotidiens de Covid-19 recommencent à rebondir, menaçant d’envoyer plus de personnes au pays. hôpital.

« Je vais faire une pause ici, je vais perdre le scénario, et je vais réfléchir au sentiment récurrent que j’ai de malheur imminent », a-t-elle déclaré le 29 mars. « Nous avons tellement à attendre avec impatience. , tellement de promesses et de potentiel de là où nous sommes et tellement de raisons d’espérer, mais en ce moment j’ai peur. «

Israël a lancé sa campagne nationale de vaccination en décembre en accordant la priorité aux personnes de 60 ans et plus, aux agents de santé et aux personnes souffrant de comorbidité. En février, il était le leader mondial des vaccinations, vaccinant des millions de ses citoyens contre le virus.

En janvier, Pfizer et le ministère israélien de la Santé ont conclu un accord de collaboration pour surveiller l’impact réel de son vaccin.

Les chercheurs ont noté que la principale mise en garde de l’étude était la même taille d’échantillon. B.1.351 ne représentait qu’environ 1% de tous les cas de Covid-19, ont-ils déclaré. B.1.1.7, la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, est plus répandue.

Alors que les variantes se propagent, les fabricants de médicaments ont déclaré qu’ils testaient si une troisième dose offrirait plus de protection.

En février, Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils testaient une troisième dose de leur vaccin Covid-19 pour mieux comprendre la réponse immunitaire contre de nouvelles variantes du virus.