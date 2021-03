Les fonctionnaires disent que la double variante – «La mutation E484Q et L452R» – est associée à « Augmentation de l’infectiosité » et a été découvert pour la première fois dans des échantillons prélevés en décembre. Mumbai, une ville d’environ 21 millions d’habitants et la capitale de l’État du Maharashtra, a signalé plus de 3 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour depuis le début de la semaine.

