La souche mutante très contagieuse du coronavirus qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et qui s’est depuis propagée à d’autres pays, y compris les États-Unis, pourrait circuler en Amérique depuis octobre.

La découverte suggérée est le résultat d’une nouvelle analyse de quelque 2 millions de tests examinant la soi-disant variante B117, selon le Guardian.

Les chercheurs ont effectué un séquençage du génome pour confirmer si une variante similaire à la variante B117 du coronavirus, qui a été trouvée chez des patients du Colorado, de la Californie et de la Floride, est la même que celle qui circule au Royaume-Uni.

Les données suggèrent que la variante a peut-être déjà été présente aux États-Unis à des niveaux indétectables ces derniers mois.

«Ce ne serait pas du tout surprenant si au moins certains des cas étaient B117», a déclaré Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie.

L’équipe de Topol a confirmé mercredi qu’au moins une infection à coronavirus en Californie était causée par la souche mutante.

Un patient potentiel du COVID-19 à qui on a administré de l’oxygène est chargé dans une ambulance à Hawthorne, en Californie, mardi. La nouvelle variante du coronavirus a été détectée pour la première fois aux États-Unis et en Amérique latine mardi

David Spittler, responsable médical du site COVID Check Colorado à Echo Park Stadium, reçoit l’un de ses deux tests COVID hebdomadaires mercredi à Parker, Colorado. Le Colorado a également signalé une infection du nouveau variant mutant

Les infirmières autorisées Mandy Cordova (à gauche) et Mikayla Salazar (à droite) aident le Dr James Gonzales à mettre un tube respiratoire pour un respirateur dans un patient COVID-19 à l’hôpital du comté de Guadalupe à Santa Rosa, Nouveau-Mexique, le 11 décembre

«Il est probablement ici depuis un certain temps à des niveaux bas – mais vous ne le voyez pas avant de le chercher.

À la mi-décembre, des responsables britanniques ont annoncé l’existence d’une nouvelle variante hautement transmissible du coronavirus.

À l’époque, des scientifiques britanniques tentaient de déterminer si les mutations alimentaient une augmentation rapide des cas de COVID-19 dans le sud de l’Angleterre.

La nouvelle variante a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre, selon l’étude, mais au début du mois de décembre, elle a explosé et a provoqué une augmentation des infections chez les Britanniques.

Des chercheurs britanniques qui ont examiné des échantillons positifs ont remarqué un signal manquant dans l’un des trois gènes dont la détection est utilisée dans les tests PCR pour confirmer la présence du virus.

La nouvelle variante a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre, mais au début de décembre, elle a explosé et a entraîné une augmentation des infections chez les Britanniques. Des chercheurs britanniques qui ont examiné des échantillons positifs ont remarqué un signal manquant dans l’un des trois gènes dont la détection est utilisée dans les tests PCR pour confirmer la présence du virus. La photo ci-dessus de février 2020 montre une image au microscope électronique non datée du coronavirus

Il a été déterminé par la suite que la «perte du gène S» était causée par des mutations dans le gène codant pour la protéine de pointe que le virus utilise pour infecter les cellules humaines.

Les experts britanniques ont déterminé que la souche mutante aurait pu circuler au Royaume-Uni depuis septembre.

Les analystes américains de la société de recherche californienne Helix ont également remarqué le même abandon du gène S dans quelque 2 millions d’échantillons positifs que la société a traités ces derniers mois.

Qu’est-ce que la «souche mutante COVID» et pourquoi les experts sont-ils concernés? Les coronavirus mutent régulièrement, acquérant environ une nouvelle mutation dans leur génome toutes les deux semaines. La plupart des mutations ne modifient pas de manière significative la façon dont le virus agit. Cette super souche, nommée B.1.1.7, a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en novembre. Il a depuis été trouvé en France, en Espagne, en Italie, en Islande, au Japon, à Singapour, en Australie et maintenant aux États-Unis. Le nouveau variant COVID-19 a une mutation dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe en position 501, où l’acide aminé asparagine (N) a été remplacé par la tyrosine (Y). Elle est plus contagieuse que les souches précédentes et potentiellement plus nocive pour les enfants. On ne pense cependant plus qu’elle soit mortelle. Les chercheurs de Public Health England ont comparé 1769 personnes infectées par la nouvelle variante, avec 1769 qui avaient l’une des souches antérieures du virus. Quarante-deux personnes du groupe ont été admises à l’hôpital, dont 16 avaient la nouvelle variante et 26 le type sauvage. Douze des cas de variantes et 10 des cas de virus «plus âgés» sont décédés dans les quatre semaines suivant le test. Ni l’hospitalisation ni les différences de mortalité n’étaient statistiquement significatives.

L’augmentation des abandons du gène S a été remarquée dans des échantillons prélevés dès le début d’octobre.

Un plus grand nombre de ces mêmes abandons du gène S ont également été signalés dans des échantillons prélevés dans le Massachusetts, bien que les responsables de la santé de l’État de la Baie n’aient pas encore signalé l’existence de la variante B117.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de preuves suggérant que la nouvelle variante provoque une maladie plus grave ou est plus mortelle.

Fait encourageant, les virologues et les experts en santé publique estiment que les vaccins fabriqués par des sociétés comme AstraZeneca, Pfizer et Moderna seront toujours efficaces contre la nouvelle variante du coronavirus.

Mais la nouvelle variante réchauffe la course entre la propagation du virus et les campagnes de vaccination au Royaume-Uni, aux États-Unis – où la nouvelle variante a maintenant été trouvée au Colorado, en Californie et en Floride – et au moins 31 autres pays où la forme la plus infectieuse du coronavirus a été détecté.

Avec plus de 186 000 personnes nouvellement infectées en une seule journée en moyenne aux États-Unis, le taux de transmissibilité de 48% plus élevé de 1,85 pourrait entraîner de nouvelles infections par jour au-delà de 275 000.

Cela pourrait être un désastre pour les hôpitaux situés dans des points chauds comme la Californie, où certains systèmes de soins de santé et certaines régions sont déjà à court de lits aux soins intensifs, dans des états de «catastrophe interne» et de rationnement des soins.

Le comté de San Diego a confirmé jeudi avoir trouvé un total de quatre cas de la variante du virus qui semble être plus contagieuse.

Un homme de 30 ans a été testé positif pour la variante mercredi et trois autres hommes – deux dans la quarantaine et un dans la cinquantaine – ont également été confirmés pour avoir la souche.

D’autres cas impliquant la variante ont été confirmés en Floride et au Colorado.

Au moins deux des hommes du comté de San Diego n’avaient pas voyagé à l’extérieur du pays et aucun n’avait « d’interaction connue entre eux », a déclaré le comté.

Les responsables pensaient que de nombreux autres cas feraient surface.

Topol a déclaré au Guardian que la nouvelle variante ne devrait pas être source de préoccupation si le programme de vaccination est déployé efficacement.

‘La variante est susceptible de devenir dominante [within the US] dans les prochains mois, ce que nous devons faire est de le distancer par une combinaison de mesures d’atténuation très strictes, y compris la surveillance et les tests, et la vaccination comme s’il n’y avait pas de lendemain », a-t-il déclaré.

«Les vaccins devraient fonctionner correctement.

Seuls 3,17 millions d’Américains avaient été vaccinés vendredi, selon un décompte de Bloomberg News.

Le décompte du CDC met le nombre encore plus bas.

Le site de l’agence indique que son traqueur de vaccination sera mis à jour tous les lundis, mercredis et vendredis, mais au moment de la publication, l’outil montrait les chiffres de mercredi, avec 2,79 millions de personnes vaccinées.

L’estimation plus élevée de Bloomberg signifie que l’opération Warp Speed ​​n’a vacciné que 16% des 20 millions d’Américains qu’elle a promis d’inoculer d’ici la fin de l’année.

À ce rythme, il faudrait près d’une décennie pour vacciner tous les membres adultes de la population américaine de 331 millions de personnes.

Et de nombreux Américains ne veulent toujours pas se faire vacciner, même s’il en existe un.

Environ 60 pour cent des travailleurs des maisons de soins infirmiers de l’Ohio ont déclaré qu’ils refuseraient une injection.

Après que la souche mutante supposée être originaire du Royaume-Uni se soit répandue dans des dizaines d’autres pays, beaucoup d’entre eux ont institué une interdiction de voyager interdisant l’entrée aux Britanniques.

Mais les experts ont déclaré que l’interdiction de voyager aurait peu d’effet pour garder la variante mutante à distance.

La distribution lente et dysfonctionnelle des vaccins et la méfiance des Américains à l’égard des vaccins pourraient conjointement offrir à la variante B117 juste l’ouverture dont elle a besoin pour se propager comme une traînée de poudre à travers le pays, infectant des millions de personnes au-delà des 20 millions de personnes qui ont déjà eu l’infection aux États-Unis et tuant milliers.