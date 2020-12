Les scientifiques s’inquiètent de ces variantes mais ne sont pas surpris par elles. Il est normal que les virus mute, et la plupart des mutations du coronavirus se sont avérées mineures.

« Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette nouvelle variante de Covid-19, mais les scientifiques du Royaume-Uni avertissent le monde qu’elle est beaucoup plus contagieuse », a déclaré M. Polis dans un communiqué. «La santé et la sécurité des Coloradans sont notre priorité absolue et nous suivrons de très près ce cas, ainsi que tous les indicateurs Covid-19.»

Un cas de la variante de coronavirus plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne a été découvert mardi dans le Colorado, a déclaré le gouverneur Jared Polis. C’est le premier cas confirmé de la variante aux États-Unis.

«Cela ne devrait pas être source de panique», a déclaré William Hanage, épidémiologiste à l’Université Harvard. «Mais cela nous oblige à redoubler d’efforts pour empêcher le virus de se propager.»

Plus tôt ce mois-ci, des chercheurs britanniques ont observé que la variante devenait plus répandue dans certaines parties de la Grande-Bretagne. Leurs recherches ultérieures suggèrent que la variante – connue sous le nom de B.1.1.7 – se propage plus facilement que les autres en circulation.

On ne sait pas encore pourquoi B.1.1.7 transmet plus facilement. La lignée a accumulé 23 mutations depuis qu’elle s’est séparée d’autres coronavirus. Les chercheurs étudient certaines des mutations pour voir si elles permettent aux virus d’envahir les cellules plus facilement ou de se reproduire davantage.

Il n’y a aucune preuve qu’une infection par B.1.1.7 est plus susceptible d’entraîner un cas grave de Covid-19 ou d’augmenter le risque de décès. Mais la vitesse à laquelle la variante semble se propager pourrait entraîner davantage d’infections – et donc plus d’hospitalisations.

Le gouvernement britannique a répondu à l’émergence de B.1.1.7 en imposant des restrictions plus strictes sur les mouvements de personnes et la taille des rassemblements. Dans une étude préliminaire, des chercheurs britanniques ont constaté que les écoles pourraient devoir être fermées et les programmes de vaccination accélérés de manière agressive pour éviter une forte augmentation des cas.