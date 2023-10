Carlyn Loncaric est récompensée pour avoir créé AquaEye, une nouvelle technologie utilisée pour aider à localiser les personnes sous l’eau.

Son outil semble être le premier sonar portatif utilisant l’intelligence artificielle pour rechercher des personnes sous l’eau. Cela réduit les temps de recherche de 87 pour cent.

“Vous le mettez sous l’eau, vous appuyez sur la gâchette et vous pouvez scanner la zone d’un terrain de football en moins de deux minutes”, a déclaré Loncaric, originaire de Vancouver.

L’outil peut révolutionner le travail effectué par les sauveteurs.

Loncaric a eu l’idée pour la première fois alors qu’elle travaillait comme sauveteur à l’université, où elle étudiait la microélectronique en tant qu’ingénieur. Ses deux passions se sont connectées lorsqu’elle a remarqué les lacunes de la technologie disponible.

“J’étais vraiment frustrée par le manque de technologie pour pouvoir trouver rapidement des personnes en eau libre”, a-t-elle déclaré. “Il s’agissait simplement de marier ces deux idées. Je voulais créer quelque chose qui soit facile à utiliser et puisse être déployé en quelques secondes pour sauver des vies.”

En moyenne, 338 personnes meurent chaque année au Canada par noyade, selon la Société de sauvetage du Canada.

Sa technologie innovante lui a valu une place parmi les cinq finalistes du programme Stand with Owners de Telus.

« Cette année, nous recherchions vraiment des révolutionnaires et des propriétaires d’entreprise qui faisaient vraiment quelque chose de différent », a déclaré Roi Ross, vice-président principal et président des petites et moyennes entreprises chez Telus.

Des milliers de personnes ont postulé, selon Ross, mais la candidature de Loncaric a attiré l’attention de son équipe.

“Elle s’est vraiment démarquée par son parcours et son enthousiasme”, a déclaré Ross.

Elle a reçu 125 000 $ pour sa technologie, ce qui, elle l’espère, aidera à mettre davantage d’AquaEyes entre les mains des premiers intervenants.

“Nous transformons des heures ou des jours de recherche en minutes. Cela change énormément la donne”, a-t-elle déclaré.