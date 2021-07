Une valeur nette plus élevée à la quarantaine signifie une vie plus longue, révèle une étude

Quel est le lien entre votre valeur nette et une vie plus longue et en meilleure santé ? Beaucoup, disent les chercheurs. Dans une première étude de ce type sur la richesse et la longévité, une équipe de chercheurs américains a affirmé que les Américains ayant une valeur nette plus élevée à la quarantaine ont tendance à vivre plus longtemps. En intégrant les données des frères et sœurs et des paires de jumeaux, des chercheurs de l’Université Northwestern ont analysé la valeur nette d’adultes (âge moyen 46,7 ans) et leurs taux de mortalité 24 ans plus tard. Ils ont découvert que ceux qui étaient plus riches à la quarantaine avaient tendance à vivre plus longtemps.

« L’association au sein de la famille fournit des preuves solides qu’il existe une association entre l’accumulation de richesse et l’espérance de vie, car la comparaison des frères et sœurs au sein d’une même famille contrôle l’ensemble de l’expérience de vie et de la biologie qu’ils partagent », a déclaré Eric Finegood, postdoctorant. membre de l’Institute for Policy Research de Northwestern.

Les chercheurs ont également envisagé la possibilité que des problèmes de santé antérieurs, tels qu’une maladie cardiaque ou un cancer, puissent avoir un impact sur la capacité d’un individu à accumuler de la richesse en raison de limitations d’activités ou de coûts de santé, ce qui pourrait confondre toute association entre richesse et longévité.

Pour résoudre ce problème, ils ont réanalysé les données en utilisant uniquement des personnes sans cancer ni maladie cardiaque.

Cependant, même au sein de ce sous-groupe d’individus en bonne santé, l’association au sein de la famille entre richesse et longévité est restée, selon les résultats publiés dans la revue JAMA Health Forum.

Beaucoup trop de familles américaines vivent de chèque de paie avec peu ou pas d’économies financières sur lesquelles puiser en cas de besoin.

« Dans le même temps, les inégalités de richesse ont grimpé en flèche. Nos résultats suggèrent que la création de richesse est importante pour la santé au niveau individuel, même après avoir pris en compte le point de départ de la vie », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Greg Miller.

« Donc, du point de vue de la santé publique, des politiques qui soutiennent et protègent la capacité des individus à atteindre la sécurité financière sont nécessaires », a ajouté Miller.

