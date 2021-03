Au dernier trimestre de 2020, le pays agence nationale de statistique a estimé que les consommateurs ont dépensé 918 millions de dollars canadiens (environ 736 millions de dollars américains) en produits de mauvaises herbes légaux, considérablement moins que prévu avant la légalisation. Les revenus ont été lents et la plupart des producteurs signalent encore des pertes de plusieurs millions. En décembre, Canopy Growth annoncé il fermait cinq installations et licenciait plus de 200 employés dans le but d’accélérer la rentabilité.

Mais de nombreux analystes d’affaires et économistes sont méfiants et avertissent que l’industrie du cannabis ici est plus susceptible d’être un coup vert qu’un boom. L’ouverture d’un marché licite aurait plus d’importance sur le plan juridique et symbolique qu’économique, affirment-ils, citant une demande intérieure relativement faible et peu de chances d’exporter le produit, ainsi que des mesures réglementaires apparemment restrictives.

