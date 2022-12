Une «vague senior» de Covid-19 fait augmenter les hospitalisations – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Lorsque Linda Stewart a senti un chatouillement dans sa gorge il y a quelques semaines, elle s’est inquiétée.

C’est une femme de 76 ans, et elle était bien consciente des risques posés pour sa santé et celle de son mari par Covid-19, la grippe et d’autres rhumes qui balayent les États-Unis au milieu d’une saison difficile des virus respiratoires.

« Je ne veux prendre aucun risque avec ma santé », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent cet hiver, la hausse de Covid-19 semble être relativement modérée – les hospitalisations augmentent dans la plupart des États, bien que le taux global ne soit encore qu’une fraction de ce qu’il était lors d’autres surtensions.

Mais pour les personnes âgées comme Stewart, la situation est beaucoup plus grave. Les hospitalisations chez les personnes âgées approchent du pic de la poussée du Delta et augmentent rapidement.

Et l’écart d’âge n’a jamais été aussi grand. Depuis octobre, le taux d’hospitalisation du Covid-19 chez les seniors est au moins quatre fois supérieur à la moyenne. Même lors de la première vague hivernale en 2020, lorsque Covid-19 a balayé les maisons de retraite, il n’y a jamais eu plus du triple de la différence.

Tout au long de la pandémie, un test Covid-19 positif pour un senior a porté un poids supplémentaire. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, seulement 13% environ de tous les cas signalés aux États-Unis concernaient des personnes de 65 ans et plus. Mais environ la moitié de toutes les hospitalisations et les trois quarts de tous les décès se sont produits dans ce groupe d’âge.

Le taux d’hospitalisation de Covid-19 pour les personnes âgées a généralement augmenté et diminué conformément aux tendances plus larges, atteignant un niveau record l’hiver dernier lors de la poussée d’Omicron et chutant considérablement en été. Mais par rapport à d’autres groupes d’âge, les taux d’hospitalisation ont toujours été plus élevés chez les 65 ans et plus.

Le Dr Eric Topol, médecin et professeur de médecine moléculaire à Scripps Research, a qualifié la montée en puissance actuelle de «vague senior».

“En ce moment, nous avons un mur d’immunité construit contre la famille Omicron – entre les injections et les infections antérieures et leurs combinaisons – qui semble garder les jeunes en assez bonne position. Mais le système immunitaire des personnes d’âge avancé n’est pas aussi fort », a déclaré Topol.

Les jeunes adultes immunodéprimés subissent également probablement des effets disproportionnellement graves de la dernière vague, a-t-il déclaré, mais il n’y a pas suffisamment de données pour comprendre les tendances de cette population également.

De nouvelles variantes plus immunisées et une utilisation relativement faible de traitements comme Paxlovid pourraient avoir joué un rôle dans l’augmentation du taux d’hospitalisation chez les personnes âgées, a déclaré Topol.

Mais “le principal coupable est le manque de rappel” avec des taux “terriblement insuffisants”, a-t-il déclaré. « Tout indique une immunité en déclin. Si plus de personnes âgées avaient leur rappel, l’effet serait minime.

Les vaccins aident, et les rappels fonctionnent toujours

Stewart a déclaré qu’elle avait assoupli les mesures d’atténuation personnelles, mais qu’elle gardait toujours un œil sur les tendances de Covid-19. Elle a trouvé un équilibre entre la prudence et le contentement qui, selon elle, fonctionne pour elle – mais se faire vacciner est vraiment ce qui l’aide à se sentir le plus en sécurité.

“Je fais attention au fait que ça reprend, donc je suis un peu plus prudent que je ne l’étais, disons, il y a six semaines”, a-t-elle déclaré. “Avec le pick-up, je ne suis pas revenu à la façon dont je le gérais il y a quelques années, mais je suis plus conscient de qui je suis et je porte peut-être un peu plus mon masque qu’avant.”

Un test à domicile était négatif pour Covid-19 et confirmé par un autre test au volant d’un fournisseur de soins de santé, ce qui a apporté un certain soulagement, a-t-elle déclaré. Mais même si c’était positif, savoir qu’elle était vaccinée et boostée l’a rassurée.

«C’était toute l’idée d’être si proactif avec tous ces vaccins. Il y avait de très bonnes chances que oui, vous tombiez malade, mais vous ne tomberiez pas aussi malade que quelqu’un qui n’a pas reçu tous ses vaccins et il y avait de très bonnes chances que vous ne finissiez pas à l’hôpital. elle a dit. “Donc, cela m’a vraiment donné un sentiment de sécurité à certains égards que même si je l’obtenais, ce ne serait pas vraiment mal.”

Mais la plupart des personnes âgées ne sont pas aussi bien protégées que Stewart.

Selon les données du CDC, environ un tiers seulement de la population de 65 ans et plus a reçu une injection de rappel mise à jour – un nombre inquiétant pour les experts en santé publique.

“C’est très, très préoccupant”, a déclaré le Dr Preeti Malani, médecin à l’Université du Michigan Health, spécialisé dans les maladies infectieuses et la médecine gériatrique.

«Il y a un nombre important de personnes qui ont en fait reçu des rappels précédents qui n’ont pas reçu celui-ci et je crains qu’il y ait confusion, il y ait de la désinformation. Alors aux seniors — et à tout le monde — je dis : si vous n’avez pas été boosté, allez vous faire booster.”

Une enquête récente de la Kaiser Family Foundation a révélé que 60% des personnes âgées s’inquiétaient d’une augmentation des cas de Covid-19 et des hospitalisations cet hiver – une part bien plus importante que la moyenne.

Plus de 40% craignaient de tomber eux-mêmes gravement malades, mais presque autant ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas d’obtenir le rappel mis à jour de si tôt. En fait, près d’un quart des personnes âgées disent ne pas avoir l’intention de l’obtenir ou ne l’obtiendront que si c’est nécessaire.

Une approche citoyenne pour protéger les plus vulnérables

Les vaccins – y compris le rappel mis à jour – continuent de s’avérer efficaces pour prévenir les maladies graves. Mais le recours aux rappels chez les personnes âgées, bien que faible, est beaucoup plus élevé que pour les autres groupes d’âge. Moins de 10% des adultes de moins de 50 ans et moins de 5% des enfants ont reçu leur rappel mis à jour, selon les données du CDC.

Pourtant, les experts disent que l’écart des taux de vaccination ne suffit pas à expliquer l’écart important et croissant des taux d’hospitalisation.

“La vérité est que, vraiment, n’importe qui peut obtenir cela”, a déclaré Malani. “Mais plus vous êtes âgé, plus vous êtes susceptible d’avoir des symptômes graves, plus vous risquez d’être hospitalisé et plus vous risquez de mourir.”

Selon les experts, les maladies infectieuses comme le Covid-19 ne se propagent pas différemment chez les personnes âgées et chez les jeunes. Au lieu de cela, la famille, les amis et la communauté au sens large sont souvent ceux qui apportent le Covid-19 aux personnes âgées – qui sont plus susceptibles de subir des conséquences plus graves.

“Les personnes âgées sont les plus à risque, mais nous le leur apportons”, a déclaré Malani. «Une chose unique aux personnes âgées est que beaucoup d’entre elles sont des grands-parents et que beaucoup d’entre elles assurent la garde de leurs petits-enfants. Ils sont donc parfois infectés par leurs petits-enfants, qui peuvent aussi aller à l’école ou à la garderie.

De nombreuses personnes âgées vivent dans des environnements collectifs comme les maisons de retraite, qui présentent également des risques uniques, a-t-elle déclaré.

Mais le fait demeure que les personnes âgées, bien que plus vulnérables aux conséquences graves, ne sont pas les principaux moteurs de propagation dans la population.

Un rapport de surveillance du gouvernement publié plus tôt ce mois-ci a révélé que les épidémies dans les maisons de retraite étaient «fortement associées à la propagation dans la communauté».

Et les Ehpad sont encore particulièrement vulnérables cet hiver. Les cas hebdomadaires parmi les résidents ont déjà dépassé toutes les poussées précédentes, à l’exception de la vague hivernale initiale et de la vague Omicron, et ils continuent d’augmenter. Mais seulement 47% des résidents et 22% du personnel sont “à jour” avec les vaccins, selon les données des Centers for Medicare et Medicaid Services américains.

«Nous aurions tous espéré avoir un vaccin qui empêche la transmission. Nous n’avons pas de vaccin qui fait cela, mais il réduit la transmission et réduit les conséquences graves », a déclaré Janet Hamilton, directrice exécutive du Council of State and Territorial Epidemiologists.

Pour cette seule raison, les personnes âgées qui interagissent avec d’autres personnes âgées devraient se faire vacciner pour aider à minimiser les conséquences graves, a-t-elle déclaré.

“Mais vraiment, toutes les personnes qui entrent en contact avec des groupes à haut risque doivent être la cible principale pour se faire vacciner”, a-t-elle déclaré.

La voie à suivre n’est pas tout ou rien

Stewart prévoit d’accueillir à nouveau sa famille pour Noël cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie.

« Nous faisons attention aux personnes avec qui nous interagissons. Il n’y a aucun risque indu que nous ayons ressenti en nous réunissant en famille. C’est en quelque sorte notre groupe sûr », a-t-elle déclaré.

Elle et son mari se réunissent également avec de petits groupes d’amis en qui ils ont confiance qu’ils sont également vaccinés et tout aussi prudents, mais ils prévoient toujours de rester à l’écart des matchs de baseball – même si c’est l’un de leurs passe-temps préférés.

« Nous aimons aller aux matchs de baseball. Nous sommes de vrais fans et nous soutenons beaucoup notre équipe, mais il y a beaucoup de risques là-bas. Nous prenons le ferry et pendant ce trajet, vous roulez très près de beaucoup d’autres personnes. Et aller au stade, encore une fois, nous sommes très proches de beaucoup d’inconnus », a-t-elle déclaré. “C’est encore trop risqué.”

Malani, la spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré qu’elle avait récemment parlé avec un ami qui semblait demander la permission de se réunir avec sa famille en cette saison des fêtes. Elle était impatiente de célébrer en personne avec ses proches après des années passées, mais anxieuse de baisser sa garde au milieu d’une saison difficile des virus respiratoires.

“Il s’agit de trouver un équilibre, car les virus sont dangereux, mais l’isolement l’est aussi”, a-t-elle déclaré. “Il y a toujours une voie à suivre et pour l’instant, c’est par la vaccination.”

