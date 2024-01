Une vague scélérate frappe la base militaire des Îles Marshall, laissant derrière elle des destructions

Une série de puissantes vagues provoquées par les conditions météorologiques ont frappé samedi soir une installation militaire américaine clé dans les Îles Marshall, endommageant les infrastructures et forçant des dizaines de personnes à évacuer l’île.

“Dans la nuit du 20 janvier 2024, une série de vagues d’origine météorologique a entraîné une importante inondation des eaux océaniques de l’île de Roi-Namur”, a indiqué mardi l’armée américaine dans un communiqué. L’île est la deuxième plus grande île de l’atoll de Kwajalein dans la République des Îles Marshall.

Des séquences vidéo dramatiques de l’événement circulant sur les réseaux sociaux montrent une grande vague frappant la salle à manger de l’armée, défonçant les portes et renversant les gens alors que l’eau jaillit dans le bâtiment. Quelques secondes plus tard, une autre vague, qui semblait être plus haute, frappe, apportant avec elle plus d’eau. Les lumières s’éteignent alors, dans une scène qui ressemble à celle d’un film.

Une personne a été blessée lors de l’événement, porte-parole de la garnison de l’armée américaine – atoll de Kwajalein, Mike Brantley. a déclaré à Marianas Variety Dimanche. Les blessés seraient dans un état stable et seraient soignés pour leurs blessures dans une clinique locale de l’île de Kwajalein. Aucun décès n’a été signalé.

Un Cellule des opérations d’urgence a été créée immédiatement après pour « superviser et coordonner tous les efforts de rétablissement », selon une mise à jour de l’armée sur Facebook. Tous les employés ont été retrouvés, tandis que tout le « personnel non essentiel à la mission » a été évacué vers l’île de Kwajalein, le quartier général du champ d’essais de missiles, situé à environ 40 milles au sud, à l’autre extrémité de l’atoll.

Mardi, 80 des 120 personnels résidant à Roi-Namur ont été évacués par la garnison de l’armée américaine – atoll de Kwajalein, tandis que 60 personnes sont restées pour “évaluer les dégâts et rétablir les services de base”, indique le communiqué de l’armée.

“Dégager la piste de Roi-Namur et évaluer sa sécurité est notre priorité absolue maintenant que nous avons évacué le personnel non requis pour les premiers efforts d’intervention”, a déclaré le colonel Drew Morgan, commandant de la garnison de l’armée américaine – atoll de Kwajalein, dans un communiqué. . “Une fois la piste ouverte, nous pouvons déplacer les personnes et les équipements pour lancer le processus de récupération.”

« Opération Roi Récupération »

Le processus de récupération, baptisé « Opération Roi Recovery », impliquant plusieurs partenaires de la mission, pourrait prendre des mois, a déclaré Brantley.

Des photos aériennes montrent des dégâts massifs sur les infrastructures de Roi-Namur avec plusieurs zones de l’île encore sous l’eau. De nombreux quartiers ont été endommagés par l’inondation des vagues, tandis que le restaurant, l’Outrigger Bar and Grill, la chapelle et le théâtre Tradewinds ont subi des dommages modérés ou importants, le complexe automobile restant sous l’eau.

La garnison de l’armée américaine sur l’atoll de Kwajalein soutient Site d’essais de défense antimissile balistique Ronald Reagan du Commandement américain de la défense spatiale et antimissilequi sert de champ d’essai intégral de défense spatiale et antimissile pour le ministère de la Défense et abrite certains des équipements de suivi spatial les plus sophistiqués de l’armée américaine.

Saman Shafiq est un journaliste d’actualités tendance pour USA TODAY. Contactez-la à [email protected] et suivez-la sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter @saman_shafiq7.