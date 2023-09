Une vague offensive mène l’État du Nouveau-Mexique au-delà de LA Tech

LAS CRUCES, Nouveau-Mexique – Après un calendrier difficile de neuf matchs hors conférence qui a vu les Aggies aller 3-5-1, NM State (4-5-1) a lancé l’action de la CUSA de la bonne manière, éliminant LA Tech (3-6-1) dans un match tendu 4-3. Gia Valenti a lancé le score en première mi-temps, tandis que Loma McNeese , Ariana Leamons et Shila Rasoul a marqué des buts en seconde période pour placer les Crimson & White en tête.

Après avoir pris une avance de 2-0 au début de la seconde mi-temps, il n’a pas fallu longtemps aux Bulldogs pour égaliser, utilisant un penalty et un autre score rapide pour porter le score à 2-2. Ariana Leamons utilisé un en-tête par Loma McNeese pour mettre facilement le ballon dans les filets avec une tête de sa part à la 70ème minute. Shila Rasoul a ajouté un but d’assurance en 85ème minute qui s’est avérée utile, puisque LA Tech a marqué sur son deuxième penalty du match à la 88ème minute.

PREMIÈRE MOITIÉ

Moins de 15 minutes de jeu, l’offensive d’Aggie a marqué le premier but du match alors que Loma McNeese a fait remonter le ballon sur le terrain avant de trouver un espace libre Gia Valenti en haut de la surface de réparation de 18 mètres. Valenti a ensuite utilisé le premier placement pour lancer un tir au-dessus du gardien du Bulldog et dans le coin supérieur gauche du but.

Mis à part cette occasion des Aggies, les deux défenses ont été solides dans la première période puisque les deux équipes se sont combinées pour ne tirer que quatre tirs, dont trois provenaient des attaquants d’Aggie. Sur les quatre tirs réalisés au cours des 45 premières minutes, le but de Valenti a été le seul à trouver le cadre.

DEUXIÈME PARTIE

Après quelques ajustements à la pause, ce sont les attaquants qui ont fait le plus de bruit en seconde période alors que les deux équipes se sont combinées pour marquer six buts dans les 45 dernières minutes.

Les Aggies ont rapidement mis le couvercle sur la défense de La Tech alors que Meredith Scott a placé le ballon aux pieds de Loma McNeese qui a marqué le deuxième but des Aggies du match et son premier but depuis l’ouverture de la saison à Portland State.

Quelques instants plus tard, les Bulldogs ont égalisé en marquant des buts consécutifs. Le premier est survenu sur un penalty tandis que le second a été marqué par Avery Kyle qui a utilisé son pied droit pour marquer. Valérie Guha .

Les deux équipes ont ensuite passé près de 20 minutes à égalité avant qu’un coup franc d’Aggie ne produise un troisième but d’Aggie. Dans les années 70ème minute, Mya Hamac a joué un coup franc en boucle dans la surface où Loma McNeese a pu diriger sa tête vers le ballon et le rediriger vers Ariana Leamons qui s’est dirigé vers le but d’Aggie. Ce serait le premier but de Leamons en carrière.

Dans les 85ème minute, une deuxième Aggie a généré son premier but en carrière alors que Shila Rasoul a récupéré un rebond sur un tir de Bianca Chacón pour écraser le quatrième but des Aggies de la journée et donner à NM State un avantage de deux buts à seulement cinq minutes de la fin.

Deux minutes plus tard, l’offensive de La Tech obtenait son deuxième penalty de l’après-midi et, après que Carmen Suarez ait converti la tentative, les Bulldogs se retrouveraient derrière les Aggies d’un seul but. Malgré tous les efforts de Louisiana Tech, Guha et la défense d’Aggie ont tenu bon et ont contribué à remporter la quatrième victoire de l’équipe cette saison.

NUMÉROS À NOTER

La victoire de dimanche marque la première victoire en championnat en tant que membre de Conference USA depuis qu’elle en est devenue membre le 1er juillet 2023. Les Aggies s’améliorent à 5-7-3 de tous les temps lors des premiers matchs de conférence.

Meredith Scott a récolté sa première passe décisive en tant qu’Aggie, l’une des deux passes décisives produites par NM State dans l’après-midi.

a récolté sa première passe décisive en tant qu’Aggie, l’une des deux passes décisives produites par NM State dans l’après-midi. Aggies de première année Ariana Leamons et Shila Rasoul chacun a marqué les premiers buts de sa carrière à NM State, tous deux en seconde période grâce à la tête.

