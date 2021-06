Une vague massive d’expulsions pourrait se produire. Qui est à risque ?

Des personnes et des étudiants du Worker’s Circle de Boston et des membres de City Life Vida Urbana manifestent pour rallier leur soutien au projet de loi HD3030, qui vise à arrêter les expulsions pendant la pandémie de coronavirus en cours, à la Massachusetts State House à Boston le 14 mars 2021. Jim Davis | Globe de Boston | Getty Images

Sabrina Floyd ne sait pas où elle et sa fille de 3 ans Emeri iront si elles sont expulsées de leur maison à Las Vegas fin juin. Après des mois de chômage à cause de la pandémie de coronavirus, la mère célibataire a finalement trouvé du travail à distance pour une société de prêt et est également en train de demander une aide financière pour couvrir ses arriérés de loyer. Mais il est peut-être trop tard. L’interdiction d’expulsion nationale des Centers for Disease Control and Prevention est levée dans 20 jours. « Je ne peux pas me permettre un hôtel », a déclaré Floyd, 27 ans. « Et tu ne peux être là que si longtemps. Alors, où vas-tu ? Elle craint que les récents progrès qu’elle a accomplis ne soient effacés. « Si je travaille à domicile et que je perds ma maison, je n’ai rien », a-t-elle déclaré. « Il semble sombre en ce moment aussi loin que l’avenir. »

Sabrina Floyd et sa fille Emeri. Avec l’aimable autorisation de Sabrina Floyd

Une vague d’expulsions sans précédent pourrait s’abattre sur les États-Unis lorsque le moratoire national sur les expulsions du CDC expirera à la fin de ce mois. L’interdiction a été émise pour la première fois en septembre 2020 sous l’administration Trump et le président Joe Biden l’a depuis prolongée à deux reprises. Il n’y a aucun signe qu’il recommencera. Alors même que la pandémie s’estompe et que les signes de retour à la normale reviennent, plus de 10 millions d’Américains, soit 14% des locataires américains, sont toujours en retard dans leurs paiements de logement, selon une analyse récente du Center on Budget and Policy Priorities. Et plus de 40% de ceux qui sont derrière disent qu’il est « assez probable » ou « très probable » qu’ils devront quitter leur domicile dans les deux prochains mois en raison d’une expulsion. Le moratoire sur les expulsions du CDC a fait face à de nombreux défis juridiques et les propriétaires ont critiqué la politique, affirmant qu’ils ne peuvent pas se permettre de loger des gens gratuitement ou assumer les arriérés de loyer massifs du pays, qui pourraient atteindre 70 milliards de dollars. Pourtant, les défenseurs du logement disent que l’interdiction est levée à un moment terrible pour les propriétaires et les locataires. Les États se bousculent pour distribuer les 45 milliards de dollars d’aide au loyer alloués par le Congrès. Ce financement est sans précédent : les locataires n’ont reçu que 1,5 milliard de dollars pendant la Grande Récession, selon la National Low Income Housing Coalition. « Nous arrivons juste à un point où les juridictions versent l’argent aux locataires et aux propriétaires », a déclaré Anne Oliva, membre principal de l’équipe du logement au Centre sur les priorités budgétaires et politiques. Plus de Personal Finance :

Par exemple, le comté de DeKalb en Géorgie a distribué seulement 3,5 % de ses fonds d'aide au loyer dès ce mois-ci. « Nous devons laisser ce moratoire rester en place jusqu'à ce que nous dépensions tout cet argent », Mark Melton, un avocat qui a représenté des locataires à Dallas, a déclaré à CNBC en mai. « Si vous renflouez le locataire, cela signifie que vous renflouez le propriétaire », a-t-il déclaré.

Qui est à risque ?

Les taux d’expulsion seront probablement plus élevés dans certains États que dans d’autres. Par exemple, 26% des locataires sont en retard dans leurs paiements de logement dans le Mississippi, contre 7% dans l’Oregon, selon l’analyse du CBPP.

Dans une interview le mois dernier, Alicia Mazzara, un analyste de recherche principal de l’équipe de politique du logement au CBPP, a déclaré qu’il y a plusieurs raisons à ces disparités. « Certains États étaient déjà confrontés à de plus grands problèmes d’abordabilité du logement avant la pandémie », a-t-elle déclaré. « Un autre facteur probable serait l’économie de l’État – par exemple, nous savons que la pandémie a provoqué une très forte concentration des pertes d’emplois dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie », a ajouté Mazzara. « Les emplois les plus touchés par la pandémie peuvent représenter une part plus importante de certaines économies d’État que d’autres. »