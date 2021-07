Une vague d’infections fongiques résistantes aux médicaments trouvée dans les hôpitaux du Texas et de Washington, met en garde le CDC – RT USA News

Bien que le pays et le monde dans son ensemble puissent être préoccupés par Covid-19, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont mis en garde contre une nouvelle souche de champignon hautement transmissible et résistante aux médicaments se propageant dans les hôpitaux américains.

Candida auris n’est peut-être pas le nom familier de Covid-19, mais cela ne signifie pas que les scientifiques ne s’en préoccupent pas. Dans un rapport publié vendredi, le CDC a noté que des grappes de cas de Candida auris ont été signalées dans les hôpitaux du Texas et de Washington, DC depuis janvier, provenant d’établissements de santé. Le champignon est hautement transmissible et « conduit à des infections invasives, y compris des infections du sang » chez 5 à 10 % des patients, il colonise. Il y avait un taux de mortalité de 30% dans les épidémies du Texas et de DC, mais comme elles se sont produites dans les hôpitaux, on ne sait pas quel rôle le champignon a joué dans ces décès. En règle générale, les infections fongiques sont traitées avec trois classes de médicaments antifongiques : les azoles, les polyènes et les échinocandines. Candida auris est résistant à 85 % aux azoles, à 33 % aux polyènes et à 1 % aux échinocandines, a averti le CDC dans son rapport. Le CDC est préoccupé par le fait que les deux épidémies se sont produites indépendamment l’une de l’autre. Son rapport se terminait par un avertissement aux médecins et au personnel hospitalier que « La surveillance, les rapports de santé publique et les mesures de contrôle des infections sont essentiels pour contenir une nouvelle propagation. »



Avant que Covid-19 ne vole l'attention des scientifiques et des professionnels de la santé l'année dernière, les infections résistantes aux antibiotiques étaient considérées comme l'une des menaces les plus graves pour le public. À la fin de 2019, le CDC a tiré la sonnette d'alarme concernant l'augmentation de ces infections, avertissant que des «superbactéries» résistantes aux médicaments infectaient trois millions d'Américains par an et tuaient quatre personnes chaque heure. De plus, l'Organisation mondiale de la santé a averti en décembre dernier que la surutilisation d'antibiotiques pendant la pandémie de coronavirus créait une souche de bactéries résistantes aux antibiotiques. « super gonorrhée ».