Une vague d’incendies de forêt balaye l’État de Washington, forçant des milliers de personnes à évacuer – NBC Los Angeles

Vendredi, des incendies de forêt se sont propagés rapidement dans l’État de Washington, incendiant certaines maisons et provoquant des ordres d’évacuation pour des milliers de personnes dans de petites communautés rurales.

L’un des plus grands incendies, le soi-disant feu gris près de Spokane dans l’est de Washington, a commencé vers midi et quelques heures plus tard, il avait traversé 4,7 miles carrés (12 kilomètres carrés) d’herbe, de bois et de blé, poussé par 35 mph ( 56 km/h), selon le département des ressources naturelles de l’État de Washington.

Des évacuations de niveau 3, ou «Allez maintenant», ont été émises pour Medical Lake, une communauté d’environ 4 800 personnes et certaines maisons et autres bâtiments avaient brûlé, ont indiqué les autorités, bien que le nombre ne soit pas clair.

Les troupes de la Garde nationale ont été appelées pour aider à évacuer les patients et le personnel de l’Eastern State Hospital, un établissement psychiatrique de 367 lits à Medical Lake.

Le shérif du comté de Spokane, John Nowels, a déclaré que les députés « couraient de maison en maison » exhortant les gens à quitter leur domicile, NBC News a rapporté.

« Nous avons dû secourir des personnes par bateau. Nous avons dû sauver des gens par hélicoptère », a déclaré Nowels. « Si vous êtes dans une zone d’évacuation, partez. Nous avons des gens qui ont refusé de partir. Le feu dépasse alors là où ils se trouvent et ils doivent être secourus.

Des ordres d’évacuation ont également été émis pour la ville voisine de Four Lakes, qui compte environ 500 habitants et une alerte d’évacuation de niveau 2, exhortant les gens à « Préparez-vous » pour évacuer, a été émise vendredi soir pour la ville de Cheney, qui compte plus de 13 000 habitants. L’alerte concernait le personnel et les étudiants de l’Eastern Washington University, située à Cheney.

Un deuxième incendie dans le comté de Spokane, surnommé l’incendie de la route de l’Oregon, a également provoqué des évacuations, a déclaré le ministère des Ressources naturelles.

Cet incendie s’est déclaré près d’Elk vers 16 heures et en quelques heures seulement, il a atteint environ 3 miles carrés (8 kilomètres carrés).

La région a été brûlée par des températures à trois chiffres la semaine dernière, laissant les prairies et les champs de blé prêts à brûler, a déclaré Joe Smillie, porte-parole du ministère des Ressources naturelles.

« Nous n’avons pas eu de vraie pluie de tout l’été, en gros », a-t-il déclaré, puis un front de temps plus frais s’est déplacé jeudi, entraînant des rafales de vent.

Le Service météorologique national avait mis en garde contre des «conditions d’incendie critiques», citant des conditions sèches et le potentiel de vents en rafales qui pourraient provoquer une propagation rapide des incendies nouveaux ou existants.

Les autorités appelaient plus d’avions et de pompiers pour combattre le Grey Fire, qui a fermé l’Interstate 90.

Au sud de Spokane, l’incendie de Winona dans le comté de Whitman avait brûlé au moins 7,8 miles carrés (20,2 kilomètres carrés) d’herbe et de broussailles et a provoqué des ordres d’évacuation pour Winona, un petit hameau d’environ 50 habitants.

«Les terres cultivées, les parcours, la structure primaire et les structures secondaires sont menacées», a déclaré le ministère des Ressources naturelles sur les réseaux sociaux.

Les incendies faisaient partie des 36 incendies qui ont éclaté dans l’État au cours des deux derniers jours, bien que la plupart aient été petits et rapidement maîtrisés, a déclaré Smillie.

Il n’y avait pas de mot immédiat sur ce qui a déclenché les incendies.

Les responsables canadiens des Territoires du Nord-Ouest ont ordonné aux résidents de Yellowknife d’évacuer alors que des incendies de forêt brûlent juste à l’extérieur des frontières de la ville.