Une vague de virus revendique les esprits les plus brillants des universités indiennes

Il n’y a pas de décompte officiel du nombre de professeurs décédés pendant la pandémie, mais de nombreuses meilleures universités indiennes ont signalé des situations similaires à celles de l’AMU. L’université de Delhi, dans la capitale indienne, et les collèges affiliés ont perdu 35 enseignants. À Jamia Millia Islamia, une autre université de la capitale, quatre professeurs et 15 membres du personnel sont tombés à cause du virus.