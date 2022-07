Une vague de répression se propage en Iran contre les artistes et les dissidents

Dans une nouvelle campagne de répression contre les dissidents et les artistes, l’Iran a arrêté trois cinéastes de renom au cours de la semaine dernière, ainsi qu’un éminent politicien réformiste et les membres de la famille des manifestants tués lors des soulèvements antigouvernementaux en 2019.

Les réalisateurs, Jaffar Panahi, Mohammad Rasolouf et Mostafa Aleahmad, ont tous été de virulents critiques du gouvernement. M. Rasolouf a récemment organisé une campagne sur les réseaux sociaux qui appelait les forces de sécurité du pays face aux manifestants à déposer les armes et à se joindre au peuple.

Les dernières arrestations interviennent alors qu’un nouveau chef prend la tête de la puissante aile du renseignement du Corps des Gardiens de la Révolution, suite à l’éviction fin juin de son ancien chef, Hossein Taeb. M. Taeb, une personnalité influente et redoutée, a été démis de ses fonctions après une série d’échecs embarrassants associés à la campagne d’Israël visant à cibler les responsables et les sites nucléaires et militaires iraniens, selon des analystes des deux pays.