Une vague de réouvertures

Le désir des gens de revenir à une vie normale est compréhensible. Si quoi que ce soit, de nombreux experts médicaux estiment que le pays a été trop lent pour redémarrer certaines activités, comme socialisation en plein air et, surtout, une école en personne avec des précautions. Les coûts d’un arrêt sans fin – en termes d’apprentissage perdu, de perte de revenus et de problèmes de santé mentale – l’emportent parfois sur le risque réduit de transmission de Covid.

Texas et le Mississippi ont tous deux annoncé qu’ils lèveraient leurs mandats de masque (après Iowa et Montana , qui l’a fait le mois dernier) et permettre aux entreprises de fonctionner à pleine capacité.

À l’heure actuelle, de nombreux faits de base sur la façon dont Covid-19 se propage sont clairs. Les gens ont tendance à être infectés en inhalant des gouttelettes provenant de la bouche et du nez des autres. Les espaces intérieurs bondés – où les gouttelettes infectées peuvent s’attarder dans l’air – sont les endroits les plus dangereux. Ils sont particulièrement dangereux lorsque les personnes ne portent pas de masques.

« Pouah, » Tara C. Smith, un épidémiologiste de la Kent State University, a écrit, affirmant que les changements au Texas pourraient provoquer un rebond des cas. Dr Leana Wen de l’Université George Washington a qualifié la levée des mandats de masques d’erreur irresponsable, car les masques permettent aux entreprises et aux écoles de rester ouvertes en toute sécurité. Dr Peter Hotez du Baylor College of Medicine dit The Houston Chronicle: «Je recommanderais de se retenir. Attendons encore deux semaines.