Une vague de pillage frappe Philadelphie (VIDÉOS)

La police a arrêté des dizaines de personnes après que des foules d’émeutiers ont saccagé des magasins Apple et des magasins de vêtements haut de gamme.

La police de Philadelphie a procédé à au moins 52 arrestations après qu’une manifestation ait dégénéré en une vague de pillages à l’échelle de la ville, au cours de laquelle des foules de jeunes noirs ont fait irruption dans les magasins du centre commercial de la ville. Une influenceuse locale a diffusé en direct sa propre arrestation après avoir participé à l’anarchie.

Le commissaire de police par intérim, John Stanford, a déclaré à NBC10 que des policiers avaient été convoqués mardi peu après 20 heures, alors qu’une foule de jeunes se dirigeait vers un quartier commerçant du centre-ville. Certains membres de la foule étaient venus de l’hôtel de ville, où une manifestation avait eu lieu après l’abandon des accusations d’homicide involontaire contre un policier qui avait tiré sur un homme noir brandissant un couteau lors d’un contrôle routier le mois dernier.

Plusieurs magasins ont été vandalisés et pillés par la foule, notamment un Apple Store, un Foot Locker et un Lululemon, ce dernier vendant du matériel de yoga haut de gamme.

Dans des scènes rappelant les émeutes de George Floyd en 2020, des séquences vidéo montraient des employés d’un magasin Apple tentant de maintenir la porte fermée, jusqu’à ce qu’un groupe de maraudeurs masqués les maîtrise et vole tous les téléphones exposés dans le magasin.

Quel est le problème avec les gens? Hier soir, à Philadelphie, un groupe de personnes s’est introduit par effraction dans un Apple Store et a pris tous les iPhone 15. Alors que les sirènes retentissent, ils s’épuisent ensuite pour se rendre compte que tous les iPhones ont été désactivés et qu’ils peuvent être suivis. Alors que font-ils… pic.twitter.com/BxQdI0BhZF – Ed Krassenstein (@EdKrassen) 27 septembre 2023

Une grande partie du pillage a été diffusée sur les réseaux sociaux par l’influenceur local Dayjia « Meatball » Blackwell. On peut entendre Blackwell rire et applaudir dans ces clips vidéo, et crier « iPhones gratuits ! Des iPhone gratuits ! » Un autre clip filmé par Blackwell montrait le pillage d’un magasin d’alcool.

RUPTURE : l’influenceuse Instagram DayJia se diffuse en direct en train de piller des magasins à Philadelphie pic.twitter.com/Ou7KUg2d3D -Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) 27 septembre 2023

« Dites à la police qu’ils vont soit m’enfermer ce soir, soit ça va s’allumer, ça va être un film », a-t-elle crié à un moment donné dans ses vidéos. Blackwell a été arrêtée peu de temps après, sa diffusion en direct étant interrompue après que la police s’est approchée d’un véhicule dans lequel elle voyageait et lui a demandé de sortir.

On dirait que Meatball a été arrêté. Excellent travail du @PhillyPolice ! Ils disposent désormais d’une diffusion en direct complète de preuves de ses pillages et de ses émeutes.#Crême Philadelphia pic.twitter.com/aJsTbLNTl6 – Chanceux (@TheMagaHulk) 27 septembre 2023

D’autres clips montraient des policiers s’attaquer et arrêter des pillards devant plusieurs magasins.

La police a annoncé mardi soir avoir arrêté 20 personnes. Mercredi après-midi, ce nombre était passé à 52, a déclaré le maire Jim Kenney à NBC10.

« Et ils vont devoir en payer le prix. Il ne s’agit pas de vol à l’étalage. » dit le maire. « C’est du pillage. C’est une émeute.

« Cela n’a rien à voir avec les manifestations. Ce que nous avions ce soir, c’était une bande d’opportunistes criminels. » a déclaré Stanford.