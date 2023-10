Alors que la guerre fait rage entre Israël et les combattants du Hamas à Gaza, plusieurs incidents documentés ont eu lieu ces derniers jours, au cours desquels des personnes ont arraché des affiches d’Israéliens kidnappés par le groupe terroriste.

Les affiches de personnes disparues, réalisées dans le cadre d’un campagne activiste de street art par deux artistes israéliens qui se trouvaient à New York lorsque la guerre a éclaté, se sont rapidement rendus dans les villes du monde entier pour attirer l’attention sur leur situation. Cependant, de nombreux dépliants sont tombés tout aussi brusquement.

Les personnes qui ont fait l’objet d’un examen public pour avoir retiré les affiches ont offert des réponses variées, certaines s’excusant carrément et d’autres affirmant qu’elles craignaient que les affiches ne déclenchent des violences anti-palestiniennes.

UN dentiste en Floride, le Dr Ahmed ElKoussa, a été renvoyé de son cabinet la semaine dernière après que des caméras l’ont filmé ainsi qu’un autre homme en train de retirer les dépliants à Miami. Mais l’avocat d’ElKoussa a expliqué aux informations locales que son client voulait simplement « s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit ici en Floride ». Et lorsqu’il a vu ces affiches, il s’est simplement inquiété du fait qu’elles pourraient conduire à une escalade du conflit. »

Une femme regarde des affiches collées par l’UEJF (Union des étudiants juifs français), le 16 octobre à Paris.

Son avocat a ajouté que les actions d’ElKoussa étaient motivées par le récent coup de couteau mortel contre un garçon de 6 ans de l’Illinois, dans le cadre d’un crime de haine anti-musulman apparent.

Washington Square News, le journal étudiant de l’Université de New York, a également rapporté un incident au cours duquel des étudiants ont déchiré les dépliants affichés sur le campus. Les photos et vidéos de l’action étudiante ont été visionnées des millions de fois et ils pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’université.

L’une des étudiantes s’est depuis excusée en écrivant sur son Instagram : « Mes actions qui ont été filmées sont une mauvaise représentation de ce que je crois : toutes les vies innocentes, israéliennes et palestiniennes, doivent être épargnées, et toutes les organisations terroristes doivent être condamnées et puni », a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas revenir sur ce que j’ai fait, mais je peux m’excuser auprès de toutes les personnes touchées, de la société au sens large à mes amis, mes parents et ma sœur.”

Actualités CBS a rapporté la semaine dernière que des affiches avaient été retirées dans la banlieue à forte population juive de Nyack, à New York. Alors que les affiches remplissaient autrefois une vitrine de Starbucks locale, la plupart d’entre elles ont été arrachées, ne laissant que des restes derrière elles, a rapporté le média.

Des gens brandissent des affiches avec des images de l’otage Karina Ariev alors qu’ils se rassemblent sur un endroit surplombant la place du Mur Occidental, le 25 octobre. YURI CORTEZ via Getty Images

Dana Schneider, résidente de Nyack, a déclaré au média qu’elle imprimerait davantage d’informations sur les artistes. site webqui propose des dépliants disponibles en téléchargement dans différentes langues.

« Je suis une fière sioniste, juive et israélienne, et je me soucie de ma famille et de mes amis, c’est donc ce que je fais. Et j’en imprimerai davantage, et vous les verrez partout à Nyack », a-t-elle déclaré.

Nyack se trouve dans le comté de Rockland, qui possède le la plus grande population juive par habitant de n’importe quel comté américain. En 2020, environ 31 % de ses habitants s’identifient comme membres de la foi.

Le Boston Herald a également rapporté plus tôt cette semaine qu’une femme surprise en train de déchirer des affiches des otages avait été licenciée de son travail d’endodontiste dans un bureau à l’extérieur de Boston.

Et à l’Université de Stanford, le journal étudiant a rapporté mardi qu’un étudiant palestinien avait informé les autorités du campus qu’il avait été agressé alors qu’il retirait les dépliants sur le campus le 15 octobre. Le quotidien de Stanford qu’ils les démontaient parce que leurs propres affiches avaient été retirées.

Des retraits d’affiches ont également été observés en dehors des États-Unis. Des incidents ont été documentés dans les deux Londres et MelbourneAustralie.