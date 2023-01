Une vague de missiles et des sirènes de raid aérien marquent le début de la nouvelle année en Ukraine

La Russie a poursuivi ses attaques intenses contre Kyiv et d’autres parties de l’Ukraine tôt le jour du Nouvel An, à la suite d’un barrage de missiles tirés samedi, avec des sirènes de raid aérien hurlant pendant des heures pendant la nuit.

Le commandement de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir détruit 45 drones Shahed de fabrication iranienne, dont 32 après minuit dimanche et 13 tard samedi.

Le président russe Vladimir Poutine, dans un discours combatif du Nouvel An, a signalé que la guerre, qui en est maintenant à son 11e mois, se poursuivra, un discours qui contraste avec les messages de gratitude et d’unité du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Alors que les sirènes retentissaient pendant plus de quatre heures à Kyiv, certaines personnes ont crié depuis leur balcon : « Gloire à l’Ukraine ! Gloire aux héros ! Des témoins de Reuters ont rapporté.

Aucune victime à Kyiv suite au dernier barrage

Des couvre-feux allant de 19 heures à minuit sont restés en place dans tout le pays, rendant les célébrations du début de 2023 impossibles dans les espaces publics.

Des fragments de missiles détruits ont causé des dégâts minimes dans le centre de la capitale, et les rapports préliminaires indiquaient qu’il n’y avait eu ni blessé ni victime, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur les réseaux sociaux.

Le commandement suprême ukrainien a déclaré dimanche dans un rapport que la Russie avait lancé 31 missiles et 12 frappes aériennes à travers le pays au cours des dernières 24 heures.

L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a déclaré sur Twitter : “La Russie a froidement et lâchement attaqué l’Ukraine aux premières heures de la nouvelle année. Mais Poutine ne semble toujours pas comprendre que les Ukrainiens sont faits de fer.”

Andrii Nebytov, chef de la police de Kyiv, a publié une photo sur son application de messagerie Telegram, prétendument d’un morceau de drone utilisé dans l’attaque de la capitale avec une pancarte manuscrite en russe disant “Bonne année”.

“Ces débris ne sont pas au front, où se déroulent de féroces combats; ils sont ici, sur un terrain de sport, où les enfants jouent”, a déclaré Nebytov.

‘Que la journée soit tranquille’

Les attentats de samedi ont fait au moins un mort à Kyiv et une dizaine de blessés. Ils ont suivi de nombreux bombardements au cours des derniers mois, que la Russie a principalement dirigés contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques de l’Ukraine.

Les dernières attaques ont endommagé des infrastructures à Soumy, dans le nord-est du pays, à Khmelnytskyi à l’ouest et à Zaporizhzhia et Kherson dans le sud-est et le sud, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes.

“Que la journée soit tranquille”, a déclaré dimanche matin Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, après avoir signalé des bombardements intensifs de plusieurs communautés de la région pendant la nuit, qui ont fait un blessé.

Une femme tient un cierge magique alors qu’elle danse sur la place Sophia avant le couvre-feu du Nouvel An à Kyiv. De multiples explosions ont secoué la capitale et d’autres régions de l’Ukraine samedi. (Roman Hrytsyna/Associated Press)

Par ailleurs, Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, dans le sud de la Russie, frontalière de l’Ukraine, a déclaré que les bombardements nocturnes de la périphérie de la ville de Shebekino avaient endommagé des maisons mais qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Les médias russes ont également signalé de multiples attaques ukrainiennes contre les parties contrôlées par Moscou des régions de Donetsk et de Louhansk, des responsables locaux affirmant qu’au moins neuf personnes avaient été blessées.

L’agence de presse russe RIA a rapporté, citant un médecin local, que six personnes ont été tuées lorsqu’un hôpital de Donetsk a été attaqué samedi.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de Kyiv, qui ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d’aucune attaque à l’intérieur de la Russie ou sur les territoires sous contrôle russe en Ukraine.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des médias russes.

Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février, la qualifiant d'”opération spéciale” pour “dénazifier” et démilitariser l’Ukraine, qui, selon lui, constituait une menace pour la Russie. Kyiv et ses alliés occidentaux disent que l’invasion de Poutine n’était qu’un accaparement impérialiste des terres.

Les forces russes sont engagées depuis des mois dans de violents combats dans l’est et le sud de l’Ukraine, essayant de défendre les terres que Moscou a proclamées annexées en septembre et qui constituent la région industrielle ukrainienne du Donbass.