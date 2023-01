Une vague de granulés de plastique s’est échouée sur le rivage en France, un problème “irréversible”, selon un militant

Comme ça arrive6:47Les granulés de plastique déversés sur une plage française sont une “pollution irréversible”, selon un militant

Lorsque Lionel Cheylus a retroussé ses manches pour aider à ramasser de minuscules boulettes de plastique éparpillées sur une plage en France, il savait que c’était une tâche impossible – mais c’était un peu le but.

“C’est un peu vain, d’imaginer qu’on puisse dépolluer [the beach] … parce que c’est une pollution très irréversible”, a déclaré Cheylus, porte-parole de Surfrider Foundation Europe, un groupe de défense de la santé des océans.

“Donc l’idée ici est de collecter et d’avoir des chiffres sur la pollution, ça nous aide à légiférer [change] après cela », a-t-il dit Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Des millions de ces pellets, d’environ 1,5 millimètre de diamètre ou de la taille d’une lentille, se sont échoués sur les plages de France et d’Espagne depuis l’année dernière. Connus sous le nom de nurdles ou larmes de sirène, ce sont des matières premières utilisées pour fabriquer toutes sortes de produits en plastique.

Plus tôt ce mois-ci, les maires des villes balnéaires françaises de Pornic et des Sables d’Olonne, ainsi que le président de la région Pays de la Loire, ont porté plainte contre la pollution plastique recouvrant les plages.

Des dizaines de volontaires recherchent des perles en plastique, également appelées nurdles ou “larmes de sirène”, sur une plage de Pornic, en France, le 21 janvier 2023. (Loïc Venance/AFP/Getty Images)

Christophe Béchu, ministre français de la Transition écologique, a qualifié la situation de “cauchemar environnemental”, selon l’AFP.

Lors d’une récente excursion de nettoyage sur une plage de Bretagne, en France, Cheylus et environ 90 bénévoles ont passé deux heures à collecter plus de 60 000 pastilles individuelles. Les volontaires ont utilisé des tamis, des gobelets, des râteaux et parfois même leurs mains pour ramasser les polluants plastiques.

Leur poids léger peut également rendre difficile leur localisation.

“Ces pellets sont vraiment légers, cela signifie qu’ils retournent assez facilement dans la mer”, a expliqué Cheylus.

“Alors un jour tu verras une très grosse vague blanche [of pellets.] Mais le lendemain… les pellets partent à la mer. Et après ça, on peut les trouver sur d’autres plages.”

Tout ce qu’ils peuvent collecter n’est qu'”une goutte dans l’océan”, a déclaré Jean-François Grandsart de Surfrider au Guardian. Il a déclaré que les granulés se décomposent en particules plus petites ressemblant à des microplastiques et sont probablement ingérés par les poissons et d’autres formes de vie marine. Certains finiront par se retrouver dans la nourriture des humains.

Difficile d’enquêter

La plupart des granulés trouvés à Pornic semblaient avoir la même taille, la même couleur et la même forme, ce qui suggère qu’ils pourraient provenir du même conteneur, ce qui rend probable qu’ils proviennent d’un seul déversement de cargaison. Mais Cheylus a dit qu’il ne pouvait pas en être sûr.

Comme les pellets ne sont pas marqués, il n’y a presque aucun moyen de savoir d’où ils viennent ou à qui ils appartiennent. Cheylus a déclaré que la perte d’un seul conteneur fait à peine une brèche dans les résultats d’une entreprise, il est donc peu probable que quiconque déclare les marchandises perdues.

“Il est donc très, très difficile de mener ces enquêtes”, a-t-il déclaré.

Les bénévoles utilisent un tamis pour filtrer les granulés de plastique du sable de la plage. (Surfrider Foundation Europe)

L’un des plus grands déversements de pellets s’est produit en 2021, lorsque le cargo X-Press Pearl a pris feu et a coulé au large des côtes du Sri Lanka.

Plus de 1 680 tonnes de pellets, dont beaucoup ont été brûlés et contaminés par des produits chimiques, ont recouvert des centaines de kilomètres de côtes. Un rapport de l’ONU l’a qualifié de “plus grand déversement de plastique” de l’histoire.

Une tâche quasi impossible

Travailler avec Surfrider depuis plusieurs années a sensibilisé Cheylus au niveau de pollution d’origine humaine dans le monde, en particulier les plastiques et les microplastiques.

“Ça me rend toujours fou. Même quand je vais à la piscine, et quand je nage dans l’eau, je me dis : ‘Toute cette eau qui est là, c’est sûrement plein de microplastique aussi'”, a-t-il ajouté. c’est noté.

Malgré les défis de taille – et dans le cas des larmes de la sirène, la tâche presque impossible de les nettoyer – il espère toujours que son travail de plaidoyer mettra davantage en lumière la pollution plastique dans nos océans, faisant pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu’ils rendent des comptes.

Un bénévole tient une poignée de billes de plastique lors d’une opération de nettoyage par la Surfrider Foundation. (Surfrider Foundation Europe)

Au niveau citoyen, il espère également que les gens s’éloignent des plastiques à usage unique dans leur vie quotidienne, en utilisant plutôt des contenants réutilisables, des produits en papier et des bouteilles et contenants en verre chaque fois que cela est possible.

“Quand on décide de consommer autrement sans plastique, ça fait vraiment une différence. Donc je pense qu’on a quelque chose, nous citoyens, entre nos mains. Et il faut s’inspirer de toutes ces nouvelles solutions sans plastique, et essayer de faire notre part. Je crois vraiment que cela peut faire la différence.