Une vague de fusillades à Toronto est « extrêmement inquiétante »: Tory

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré qu’une série d’incidents de tir dimanche où huit personnes ont été blessées par balle en l’espace de huit heures, dont un homicide confirmé, à travers la ville était « extrêmement inquiétante ».

« Toute violence armée dans notre ville est inacceptable et le fait qu’il y ait eu plusieurs fusillades dans notre ville ce week-end, dont une dont deux jeunes garçons ont été victimes, est extrêmement inquiétant », a déclaré Tory dans un communiqué envoyé au CP24 tôt lundi matin.

« J’ai parlé au chef Ramer et je sais que la police travaille pour résoudre chaque cas et s’assurer que ceux qui se livrent à la violence armée dans notre ville soient traduits en justice. »

Les victimes blessées dimanche comprenaient un groupe de personnes participant à un rassemblement automobile non autorisé dans un parking de Scarborough, des personnes dans un immeuble d’appartements, des résidents d’un complexe de maisons en rangée et un homme abattu dans une rue résidentielle.

Lundi, la police de Toronto a déclaré qu’un homme dans la vingtaine retrouvé sans signes vitaux et déclaré mort plus tard près de Lawrence Avenue West et de Caledonia Road avait bien été victime d’un homicide par arme à feu.

Aucun suspect n’a été arrêté jusqu’à présent, et les agents ont publié une vague description du véhicule suspect dans un seul d’entre eux.

La police est sur les lieux d’une fusillade sur Lotherton Pathway, dans le secteur de Caledonia Road et Lawrence Avenue West, le dimanche 19 juin 2022. (Simon Sheehan/CP24)

« Je continuerai à soutenir la police – y compris notre groupe de travail sur les armes à feu et les gangs – en faisant tout ce qu’elle peut pour mettre fin à la violence armée, ainsi qu’une nouvelle répression du flux d’armes illégales au Canada et l’approbation des réformes en cours du gouvernement du Canada sur les armes à feu », dit Tory.

« Je continuerai également à soutenir les investissements que notre ville a faits et que tous les gouvernements devraient faire pour les enfants et les familles en offrant des programmes qui s’attaquent aux racines de la violence armée. »

Il a exhorté toute personne ayant été témoin de l’un des incidents à contacter la police ou Échec au crime.