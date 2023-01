Une vague de froid à travers l’Asie blesse les Nord-Coréens déjà aux prises avec le covid

Commentez cette histoire Commenter

SÉOUL – L’hiver dans le nord de la Corée du Nord, les régions inhospitalières où les personnes jugées «hostiles» au régime de Kim au pouvoir sont livrés à eux-mêmes, est difficile dans le meilleur des cas. À l’heure actuelle, dans les deux semaines du calendrier asiatique traditionnel connues sous le nom de “Major Cold” parce que c’est la plus glaciale de l’année, c’est loin d’être le meilleur des cas.

C’était “la période la plus difficile de l’année”, a déclaré Choi Song-juk, originaire de la province nord-coréenne de Ryanggang, à la frontière avec la Chine.

Une vague brutale de froid et de neige a balayé le nord-est de l’Asie cette semaine. Les températures glaciales et les conditions glaciales ont créé le chaos au Japon et en Corée du Sud, immobilisant les vols, bloquant le trafic et faisant des morts.

La ville la plus au nord de la Chine a enregistré cette semaine une température de moins 63,4 degrés (moins 53 degrés Celsius), la plus froide mesurée dans le pays à l’époque moderne. Même dans la région subtropicale de Taïwan, les météorologues ont émis des avis de temps froid.

L’agence météorologique d’État de Corée du Nord a également émis des alertes au froid extrême cette semaine, décrivant l’assaut comme “la vague de froid la plus amère en 23 ans”. Les températures à Pyongyang, la capitale, devraient chuter de moins 2 degrés, mais dans les régions du nord, comme la ville natale de Choi, le mercure pourrait descendre jusqu’à moins 22, a averti la radio d’État nord-coréenne.

Il a appelé à «des mesures rigoureuses par temps froid pour prévenir les dommages dans l’agriculture, la production d’électricité, la gestion urbaine, les transports et d’autres secteurs économiques», et il a exhorté le public à prendre soin de sa santé.

L’explosion arctique qui a secoué l’Asie de l’Est cette semaine s’est avérée particulièrement difficile pour la Corée du Nord, un pays confronté à une crise humanitaire complexe, notamment des pénuries chroniques d’énergie et de nourriture.

Ces régions du nord de la Corée du Nord – contrairement au Japon ou à la Corée du Sud ou même au nord de la Chine – n’ont pas d’immeubles d’appartements avec chauffage électrique. Dans les provinces de Ryanggang et Hamgyong, à la frontière nord avec la Chine, les maisons rurales dépendent du chauffage au sol alimenté au charbon ou au bois. Beaucoup utilisent des bâches en plastique sur leurs fenêtres pour essayer d’isoler leurs maisons du froid glacial.

Les problèmes généralisés d’approvisionnement en chauffage, de sécurité alimentaire et de soins de santé en Corée du Nord aggravent la dévastation des conditions météorologiques extrêmes, qui, selon les météorologues sud-coréens, deviennent de plus en plus courantes en raison du changement climatique.

Kim, de Corée du Nord, promet une augmentation “exponentielle” de l’arsenal nucléaire au cours de la nouvelle année

Il est désormais encore plus difficile que d’habitude d’obtenir des informations de la Corée du Nord car le dirigeant Kim Jong Un a maintenu le pays hermétiquement fermé pendant trois ans, depuis l’apparition du coronavirus dans la Chine voisine.

Les diplomates, les travailleurs humanitaires et les commerçants qui font habituellement des allers-retours ne sont plus en mesure d’offrir des aperçus de la vie dans l’État le plus fermé du monde. Même le filet de transfuges s’est tari.

La machine de propagande de Kim n’offre que des aperçus favorables. Cette semaine, la télévision d’État a montré des citadins superposés célébrant les vacances du Nouvel An lunaire dans une neige pittoresque.

Mais de telles conditions hivernales posent des difficultés mortelles aux habitants de la campagne appauvrie, disent d’anciens résidents. “Mes mains et mes pieds gèleraient en escaladant la montagne glacée pour trouver du bois”, a déclaré Choi, qui s’est échappé en Corée du Sud en 2014. “J’avais tellement faim et soif, et manger de la neige était parfois la seule option.”

À l’exception des citoyens privilégiés vivant dans les maisons à chauffage central de Pyongyang, la plupart des Nord-Coréens sont “entièrement laissés à eux-mêmes pour se réchauffer”, a déclaré Lee Sang-yong du Daily NK, un service d’information basé à Séoul avec des informateurs en Corée du Nord.

Ceux qui vivent dans les provinces pauvres du nord comme Ryanggang et Hamgyong doivent trouver leur propre charbon ou bois, ce qui est rare car le froid extrême a augmenté la demande, a déclaré Lee.

En plus de cela, les autorités nord-coréennes ont récemment intensifié la répression de la surexploitation, ce qui rend difficile pour les résidents pauvres de s’approvisionner en bois de chauffage, selon un rapport de Radio Free Asia, qui a des sources en Corée du Nord, mercredi.

Des décennies de subsistance ont laissé les montagnes nues alors que les Nord-Coréens allaient de plus en plus loin à la recherche de bois pour se chauffer et cuisiner, incitant le régime Kim à promouvoir le reboisement des zones montagneuses.

“La répression aggrave la pénurie de bois de chauffage pour les résidents”, a déclaré un habitant de Ryanggang à RFA. “Beaucoup d’entre nous tremblent dans ce froid intense de moins 40 degrés Celsius.”

Comment la police de la pensée nord-coréenne traque les influences étrangères

La pandémie ne fait qu’ajouter aux défis hivernaux en Corée du Nord. Manquant de ressources médicales pour le traitement ou la vaccination contre le covid, le pays s’est largement appuyé sur de sévères restrictions de distanciation sociale et des fermetures de frontières pour lutter contre la maladie infectieuse.

La Corée du Nord ne publie pas son nombre de cas de coronavirus, mais les médias d’État continuent de rendre compte des mesures antivirus en place dans tout le pays.

Citant des risques accrus de maladies respiratoires en hiver, l’Agence centrale de presse coréenne a déclaré cette semaine que “le travail anti-épidémique d’urgence est la priorité absolue du pays”.

Les autorités nord-coréennes ont ordonné un confinement de cinq jours dans la capitale jusqu’à dimanche, invoquant la propagation d’une maladie respiratoire non précisée, selon un ordre officiel. L’ambassade de Russie à Pyongyang a publié une photo de la commande sur sa page Facebook.

Les variantes Omicron du coronavirus se sont déchaînées à travers la Chine depuis que les restrictions ont été abandonnées le mois dernier, les autorités affirmant qu’environ 80% de la population a été infectée lors de cette vague.