Une vague de documents de candidature ramassés pour le conseil de Kelowna

Le potentiel d’une course à la mairie bondée à Kelowna augmente.

Selon la page des élections sur le site Web de la ville, il y a sept personnes qui ont ramassé des papiers de candidature.

Ils comprennent Robert Anderson, Cory Sperle, Elizabeth Angelopoulos, David Habib, Glendon Smedley et deux personnes anonymes. Bien qu’il ait déclaré son intention de se présenter à la mairie, le nom de Tom Dyas n’apparaît pas sur le site Internet de la ville. L’actuel maire Colin Basran n’a pas encore indiqué s’il se représentera.

Les candidats au conseil pourraient être aussi nombreux que surpeuplés. Au moins 37 séries de déclarations de candidature ont été recueillies pour cette catégorie. Le seul conseiller sortant à avoir ramassé des papiers jusqu’à présent est Loyal Wooldridge.

Lors des élections municipales de 2018, il y avait quatre candidats à la mairie et 21 candidats au conseil. En remontant à 2014, il y avait huit candidats à la mairie et 31 au conseil.

La période de mise en candidature pour les élections municipales d’octobre est du 30 août au 9 septembre. Les possibilités de vote par anticipation sont les 5, 8, 12, 13 et 14 octobre et le jour du vote général est le 15 octobre.

Conseil municipalCity of KelownaMayor’s RaceÉlection municipale