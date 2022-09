Une vague de décès de coureurs de taureaux se concentre sur les fêtes espagnoles

MADRID (AP) – Les cris d’excitation imprégnés de peur alors que les taureaux chargent dans les rues de nombreuses villes espagnoles lors de festivals d’été très populaires font écho en contraste frappant avec le nombre de personnes décédées après avoir été encornées cette année.

Les courses de taureaux sont peut-être un spectacle apprécié des habitants et des visiteurs dans des milliers de festivals d’été à travers l’Espagne, mais le bilan macabre et record de huit décès de cette année a poussé les politiciens et les défenseurs des droits des animaux à critiquer cette pratique.

Il n’y a eu aucun mort ni blessé à Atanzón lorsque des fêtards à pied et à cheval ont récemment couru avec l’animal déchaîné. Mais la semaine dernière à Alalpardo, à moins d’une heure de route, un boeuf a mortellement encorné un homme de 60 ans.

Une semaine plus tôt, une Française de 73 ans qui était une habituée des événements taurins est décédée dans la ville orientale de Beniarbeig après avoir été encornée à la poitrine. Six hommes ont été mortellement encornés dans d’autres festivals de Valence et plus de 380 participants ont été blessés. La saison ne se termine qu’en novembre.

Malgré l’inquiétude, les autorités semblent ne pas savoir quelles mesures de sécurité supplémentaires elles peuvent prendre.

“Certaines personnes ont perdu toute peur du taureau”, déclare le chef régional des urgences José María Angel. Il exhorte les fêtards à être plus prudents – la principale recommandation de sortir une réunion d’examen de la sécurité.

Le vice-président du gouvernement régional de Valence, Aitana Mas, a laissé la porte ouverte au débat sur l’opportunité d’interdire ce type de fêtes, affirmant que la législation actuelle n’est “pas suffisante”.

Seuls quelques villages ont annulé ces festivals. Tavernes de la Valldigna en est une qui l’a fait et y voit une question de rester en phase avec sa politique de défense des droits des animaux.

“J’espère que notre décision amènera plus loin le débat dans la rue et conduira à la fin de cette tradition”, a déclaré le maire Sergi González à l’Associated Press, tout en reconnaissant les profondes racines culturelles de la tradition.

Alors que le débat public en Espagne s’est largement focalisé sur les pertes en vies humaines, des militants réclament une interdiction totale des événements où les animaux sont utilisés à des fins de divertissement.

Les groupes de défense des animaux sont particulièrement opposés aux événements qu’ils jugent délibérément plus cruels envers les animaux, comme lorsque des boules de coton sont allumées sur les cornes de taureaux ou lorsque l’animal est forcé à la mer puis ramené à terre.

Les événements connus dans le dialecte valencien sous le nom de “Bous al carrer” (taureaux dans la rue) impliquent des taureaux ou des veaux relâchés dans les rues aux foules en attente qui tentent de les provoquer à charger.

Alejandro Cano, président des associations de défense de Bous al Carrer, ne voit aucune raison de s’alarmer, déclarant à l’AP que les victimes font “partie du festival”.

Certains taureaux sont combattus et tués par des matadors mais la plupart retournent dans leurs fermes.

Selon le ministère de la Culture, quelque 2 700 spectacles de ce type ont eu lieu l’année dernière. Le montant a été réduit par rapport à une saison régulière en raison de certaines restrictions pandémiques toujours en place. En 2019, ils étaient 17 000. Cette année, environ 9 000 devraient avoir lieu jusqu’à la fin novembre.

La course de taureaux de San Fermin à Pampelune, immortalisée par le lauréat du prix Nobel de littérature et romancier Ernest Hemingway, est l’événement principal, mais il n’y a pas eu de mort depuis 13 ans. Les mesures de sécurité, l’investissement public et le professionnalisme des coureurs sont inégalés dans tout autre petit festival espagnol.

Atanzón continuera à célébrer son saint patron, San Agustín, de la même manière que Pampelune – en priant le saint que personne ne soit tué par les taureaux pendant un autre été.

Raquel Redondo, Associated Press