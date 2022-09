Une vague de décès de coureurs de taureaux se concentre sur les fêtes espagnoles

Les courses de taureaux sont peut-être un spectacle apprécié des habitants et des visiteurs dans des milliers de festivals d’été à travers l’Espagne, mais le bilan macabre et record de huit décès de cette année a poussé les politiciens et les défenseurs des droits des animaux à critiquer cette pratique.

Une semaine plus tôt, une Française de 73 ans qui était une habituée des événements taurins est décédée dans la ville orientale de Beniarbeig après avoir été encornée à la poitrine. Six hommes ont été mortellement encornés dans d’autres festivals de Valence et plus de 380 participants ont été blessés. La saison ne se termine qu’en novembre.