Une vague de contrats pétroliers d’un milliard de dollars est le signe d’un secteur énergétique canadien haussier

Selon les experts, une vague de fusions et d’acquisitions très médiatisées dans le secteur pétrolier canadien est le signe d’une industrie qui regorge de liquidités et de plus en plus confiante dans les perspectives à court et moyen terme des combustibles fossiles.

Depuis le début de l’année, un certain nombre de transactions de plus d’un milliard de dollars ont été conclues dans le secteur énergétique canadien, notamment l’achat par Crescent Point Energy Corp. des actifs du champ pétrolifère Montney de Spartan Delta Corp., pour 1,7 milliard de dollars, ConocoPhillips. ‘ l’achat d’environ 4 milliards de dollars du projet de sables bitumineux Surmont de TotalEnergies et l’acquisition par Suncor Energy Inc. de la participation de Total dans la mine de sables bitumineux de Fort Hills pour 1,47 milliard de dollars.

Le dernier accord qui a fait la une des journaux a été annoncé lundi, lorsque Tourmaline Oil Corp. — le plus grand producteur de gaz naturel du Canada — a annoncé qu’il achèterait la société privée Bonavista Energy Corp. pour 1,45 milliard de dollars.

Strathcona Resources Ltd. a également récemment fusionné avec Pipestone Energy Corp. dans le cadre d’une transaction entièrement en actions, la société issue de la fusion devant devenir le cinquième producteur de pétrole en importance au pays.

Selon les chiffres de Sayer Energy Advisors, de Calgary, les activités de fusions et acquisitions dans le secteur énergétique canadien ont totalisé 12,7 milliards de dollars depuis le début de 2023.

Les entreprises regorgent de liquidités

Bien que ce soit moins que les 15,2 milliards de dollars et 17,9 milliards de dollars enregistrés par le secteur en 2022 et 2021 respectivement, cela se produit à un moment où le secteur pétrolier canadien bénéficie désormais de deux années de prix élevés des matières premières. De nombreuses entreprises regorgent de liquidités et ont rapidement remboursé leurs dettes, ce qui leur confère un bilan suffisamment solide pour poursuivre leur croissance par le biais d’acquisitions.

« Je pense qu’il y aura encore davantage de consolidation, c’est sûr. Je pense qu’il y aura encore davantage de transactions », a déclaré Tom Pavic, président de Sayer Energy Advisors.

« Un certain nombre d’entreprises disposent du capital nécessaire pour poursuivre ces transactions – elles ont généré beaucoup de flux de trésorerie. »

Heather Exner-Pirot, directrice de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement à l’Institut Macdonald-Laurier, a déclaré que le secteur pétrolier canadien a connu une consolidation importante en 2021 alors que le pays commençait à sortir de la pandémie de COVID-19. Mais elle a déclaré que les accords en cours étaient très différents.

« Immédiatement après la crise du COVID, c’était un signe de faiblesse. Certaines entreprises n’allaient tout simplement pas s’en sortir et étaient vulnérables, et étaient mûres pour être choisies par celles qui étaient encore assez fortes pour le faire », a-t-elle déclaré.

Signes de force

« Maintenant, je pense que nous voyons des signes de force. Ces entreprises ont d’excellents bilans et la capacité d’acquérir et de renforcer leurs empires. »

Au sud de la frontière, le géant pétrolier multinational américain Exxon Mobil Corp. a annoncé la semaine dernière qu’il allait acquérir Pioneer Natural Resources dans le cadre d’une méga-transaction de 59,5 milliards de dollars américains.

Cette fusion a été interprétée par de nombreux observateurs de l’industrie comme un signe qu’Exxon démontre sa confiance dans les combustibles fossiles, alors même que le monde continue de chercher à passer à des sources d’énergie à faibles émissions de carbone afin de ralentir le rythme du changement climatique.

Exner-Pirot s’est déclarée d’accord avec cette évaluation et a ajouté que la crise énergétique mondiale déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ramené les investisseurs vers le secteur, partant du principe que les combustibles fossiles resteront très demandés, au moins à court et à moyen terme. terme.

« (Le pétrole et le gaz) est le secteur le plus performant, et je pense que les investisseurs cherchent des moyens de revenir dans l’énergie », a-t-elle déclaré.

« Certainement, les gens se sentent optimistes. »

Néanmoins, Exner-Pirot a souligné que le secteur énergétique canadien compte désormais beaucoup moins d’acteurs qu’avant la chute des prix du pétrole de 2015, un événement bouleversant pour l’industrie qui a déclenché une autre vague majeure de consolidation. Elle a déclaré que le fait qu’un si grand nombre de consolidations aient déjà eu lieu limite naturellement le nombre de transactions qui peuvent avoir lieu aujourd’hui.

« Là où Exxon et Pioneer avaient du sens, c’est qu’une grande partie de leurs terres se chevauchaient. Ainsi, vous pourriez vraiment obtenir des gains d’efficacité en les combinant – vous pourriez vraiment produire un baril moins cher », a-t-elle déclaré.

« Et je pense que la mesure dans laquelle cela est possible dans le secteur pétrolier canadien commence à diminuer, uniquement parce qu’il y a eu tellement d’acquisitions. Je ne pense pas que nous allons assister à un tsunami de nouvelles transactions. »