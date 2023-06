Une vague de chaleur torride augmente la pression sur le réseau électrique du Texas

AUSTIN, Texas (AP) – Lors d’une autre journée à 100 degrés au Texas, Sean Whitaker s’est attardé devant un café de Dallas après avoir poli un café glacé, après avoir éteint tout le courant à la maison sauf son réfrigérateur.

« C’est la raison pour laquelle je suis sorti », a déclaré Whitaker, 52 ans, trouvant de l’ombre à une table de patio.

Alors qu’une vague de chaleur implacable s’empare du Texas pour une deuxième semaine, les appels du public à rester hydraté et à limiter les activités de plein air sont venus avec une autre demande des près de 30 millions d’habitants de l’État : Conservez l’électricité si possible car la demande sur le réseau électrique est étirée aux pics records prévus .

L’arrivée au début de l’été de températures torrides – responsables d’au moins deux décès – met à rude épreuve le réseau électrique du Texas, que de nombreux habitants voient encore nerveusement deux ans après une panne hivernale meurtrière. Les régulateurs avertissent que le Texas pourrait offrir un aperçu de ce qui pourrait être une demande serrée sur les réseaux à travers les États-Unis cet été en raison des températures extrêmes aggravées par le changement climatique.

Mardi, le réseau texan fonctionnait sous une «veille météorologique» élevée qui ne demande pas aux résidents de réduire l’électricité mais soulève la possibilité. Même certains experts en énergie qui ont critiqué la gestion du réseau du Texas considèrent que les pannes cet été sont peu probables, affirmant que l’hiver comporte des risques plus importants.

Mais alors que les températures torrides dans certaines parties du Texas grimpent au-dessus de 110 degrés (43 degrés Celsius), flirtant avec les records ou les battant carrément, les climatiseurs sont lancés et les autorités poussent les propriétaires à faire attention à leur consommation d’électricité.

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, faites ce que vous pouvez pour économiser l’énergie », a déclaré Stuart Reilly, directeur général par intérim d’Austin Energy, qui dessert plus d’un demi-million de clients dans la capitale du Texas.

Les prévisionnistes disent que les secours au Texas pourraient ne pas arriver avant les vacances du 4 juillet. Selon John Nielsen-Gammon, le climatologue de l’État, le coupable est un dôme de chaleur au point mort forgé par un mélange désagréable d’air stationnaire à haute pression, plus chaud que d’habitude dans le golfe du Mexique et de soleil battant au-dessus de nos têtes.

Pour certains, les conditions ont été mortelles. La semaine dernière, un homme de Floride et son beau-fils de 14 ans sont décédés après une randonnée dans une chaleur extrême au parc national de Big Bend, dans l’extrême ouest du Texas, où les températures ont grimpé à 119 degrés (48 degrés Celsius).

À Austin, les ambulanciers paramédicaux ont répondu à plus de 100 incidents liés à la chaleur au cours des deux dernières semaines seulement, ce qui, selon les responsables de la ville, représente plus de la moitié de tous leurs appels d’urgence liés à la chaleur depuis avril.

Le temps chaud n’a pas provoqué de pannes de déploiement au Texas depuis 2006. Mais les opérateurs du réseau de l’État, l’Electric Reliability Council of Texas, sont entrés ces derniers étés sans exclure la possibilité, car un écrasement de nouveaux résidents met à rude épreuve un système indépendant. Le Texas dépend principalement du gaz naturel pour l’électricité, qui représentait plus de 40% de la production l’an dernier, selon ERCOT. L’éolien représentait environ 25 %, l’énergie solaire et nucléaire faisant également partie du mix.

Le réseau du Texas n’est pas connecté au reste du pays, contrairement à d’autres aux États-Unis, ce qui signifie qu’il y a peu d’options pour tirer de l’électricité d’ailleurs en cas de pénurie ou de panne. En mai, les régulateurs ont averti le public que la demande pourrait dépasser l’offre les jours les plus chauds.

« Nous avons l’équivalent de toute la ville d’Oakland, en Californie, qui déménage au Texas chaque année », a déclaré Peter Lake, qui était à l’époque président de la Public Utility Commission de l’État, mais a démissionné plus tôt ce mois-ci.

La Californie a failli manquer d’électricité ces dernières années, en particulier en début de soirée lorsque l’électricité solaire n’est pas aussi abondante. Au Texas, l’attitude des républicains envers les énergies renouvelables s’est détériorée depuis la panne d’électricité de l’hiver 2021, lorsque des commentateurs conservateurs ont faussement accusé les éoliennes et l’énergie solaire d’être le principal moteur des pannes.

Depuis la panne d’électricité, les législateurs du Texas affirment que le réseau est plus fiable et ont adopté des projets de loi cette année pour tenter d’encourager le développement d’une production plus «à la demande», qui n’inclut pas les énergies renouvelables. Mais même certains républicains continuent de soulever des inquiétudes et les législateurs n’ont pas fait grand-chose pour répondre à la demande. Juste avant que la vague de chaleur ne s’installe au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a opposé son veto à un projet de loi visant à renforcer l’efficacité énergétique dans les nouvelles constructions, affirmant que ce n’était pas aussi important que de réduire les impôts fonciers.

Doug Lewin, consultant en énergie et président de Stoic Energy, a déclaré qu’il s’inquiétait davantage du réseau en hiver, lorsque la demande est plus constante pour garder les maisons au chaud. Toutes les pannes estivales au Texas, a-t-il dit, seraient probablement des pannes tournantes qui dureraient quelques heures. Pourtant, il a déclaré que les opérateurs de réseau n’émettaient pas d’appels à économiser l’énergie à la légère.

« Je ne pense pas que ce soit une cause d’inquiétude », a déclaré Lewin, qui écrit également un bulletin sur l’énergie au Texas. « Mais oui, c’est un signe certain que les choses se rapprochent assez du bord. »

Le Texas n’est pas le seul État à surveiller de près l’offre et la demande. Les prévisions estivales annuelles de la North American Electric Reliability Corp., qui supervise la fiabilité du réseau national, exposent les deux tiers du continent à un risque de pénurie en cas de hausse des températures au-dessus de la normale.

À Red Oak, juste à l’extérieur de Dallas, Mireya Usery fait plus que simplement croiser les doigts, il y a suffisamment d’approvisionnement pour maintenir le courant : le thermostat de sa maison est garé à 78 degrés (26 degrés Celsius).

« Nous ne voulons pas nous retrouver sans électricité trop longtemps », a-t-elle déclaré, « alors nous essayons de faire de notre mieux ».

___

Les journalistes d’Associated Press Jake Bleiberg à Dallas et Kendria LaFleur à Red Oak, Texas, ont contribué à ce rapport.

Paul J. Weber, The Associated Press