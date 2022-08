Une vague de chaleur se prépare dans les Prairies et les changements climatiques signifient que nous pouvons nous attendre à plus

CBC Alberta et Saskatchewan se sont associés pour une nouvelle série pilote sur le temps et les changements climatiques dans les Prairies. La météorologue Christy Climenhaga apportera sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Une vague de chaleur se prépare cette semaine en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, avec des températures qui devraient dépasser 30 °C, déclenchant des avertissements de chaleur aussi loin au nord que la vallée du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest.

Avec le changement climatique, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, mais dans quelle mesure une vague de chaleur est-elle normale à ce stade de l’été ? Et après le dôme de chaleur mortel de l’année dernière, comment celui-ci se compare-t-il ?

Qu’y a-t-il derrière cette chaleur de fin d’été ?

La chaleur s’est accumulée sous une crête aux États-Unis et pénètre maintenant au Canada.

Alors qu’une forte zone de haute pression se construit dans l’ouest, les températures se réchauffent et se poursuivront jusqu’à au moins la fin du week-end.

Kyle Fougere, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, explique que la durée de cette vague de chaleur est due à un schéma mis en place à travers le pays, avec une haute pression et de la chaleur à l’ouest et une basse pression à l’est.

“Parce qu’il y a un petit schéma de blocage avec ce fort système de basse pression à l’est, cela va durer assez longtemps”, a déclaré Fougere.

Alors que notre crête de haute pression s’installe sur l’ouest, les températures ont la chance de devenir de plus en plus chaudes, dit-il.

“Cette chaleur s’accumule jour après jour parce que ces régions de haute pression ont de l’air qui descend. Elles ont ce ciel clair. Et donc vous obtenez juste plusieurs jours de ciel clair et de réchauffement.”

Vagues de chaleur et changement climatique

Nous devrions nous habituer aux vagues de chaleur alors que nous continuons à ressentir les effets du changement climatique.

Si la fréquence des coups de froid n’est pas aussi bien connue, nos vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes.

Selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sur l’évolution des extrêmes climatiques, la durée ou le nombre d’épisodes chauds ou de vagues de chaleur a augmenté depuis le milieu du XXe siècle.

Et cette tendance qui semble se poursuivre.

“Il est très probable que la durée, la fréquence et/ou l’intensité des périodes de chaleur ou des vagues de chaleur augmenteront sur la plupart des terres”, indique le rapport.

Des jeunes tentent de vaincre la chaleur dans un canal d’irrigation à Chestermere, en Alberta, le mardi 29 juin 2021. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Un an après le dôme de chaleur meurtrier

Alors que nous assistons à des épisodes de chaleur plus fréquents avec le changement climatique, la question de la gravité entre en jeu, en particulier un an après l’épisode de chaleur sans précédent de juin 2021.

Le dôme de chaleur en 2021 a entraîné la mort de 619 personnes en Colombie-Britannique, ce qui en fait l’événement météorologique le plus meurtrier de l’histoire du Canada. Il a battu des records de chaleur de tous les temps pour le Canada, alors que les températures ont bondi bien au-dessus de 40 ° C.

Fougere dit qu’il est normal de penser aux épisodes de chaleur dans le contexte des récents extrêmes.

“Cet événement de chaleur historique de l’année dernière est certainement dans l’esprit de tout le monde à cause de tous les impacts… les vies qui ont été perdues et les incendies qui se sont produits et tous les records qui ont été établis”, dit-il.

Malgré ce souvenir, Fougere dit que les épisodes de chaleur comme celui que nous voyons cette semaine sont normaux. Il dit que nous pourrions voir tomber quelques records locaux, mais il ne s’attend pas à ce que des records albertains de tous les temps tombent.

“Avoir une crête de haute pression se déplacer sur l’Ouest canadien et durer plusieurs jours, ramenant les températures dans les 30 degrés, est extrêmement courant.”

Cet été a été un peu inhabituel parce qu’il a commencé par la fraîcheur, surtout en Alberta. Fougere dit que juillet a agi comme un changement de conditions.

“Depuis la mi-juillet environ, nous avons commencé à voir les températures rebondir. Nous vivons une seconde moitié de l’été très différente.”

Et en ce qui concerne le mois d’août, Fougere ajoute que même si les températures moyennes culminent généralement en juillet, les températures de 30 ° C sont les plus courantes en août.

La chaleur rend les incendies plus difficiles à contrôler

Les vagues de chaleur peuvent déclencher des signaux d’alarme lorsqu’il s’agit de danger d’incendie au Canada.

Jusqu’à présent cette saison, la Saskatchewan a connu 325 incendies, ce qui correspond à la moyenne quinquennale. L’Alberta a connu 819 incendies.

Derrick Forsythe, un agent d’information provincial d’Alberta Wildfire, affirme que même s’il y a eu moins d’incendies jusqu’à présent cette année par rapport à 2021, la superficie brûlée est plus grande.

À ce jour l’an dernier, 1 123 incendies de forêt en Alberta avaient brûlé 53 920 hectares. Cette année, la province a connu 819 incendies de forêt qui ont brûlé 107 517 hectares.

Un feu de forêt brûlant au nord-ouest de Nordegg, en Alberta, a déclenché un ordre d’évacuation pour certaines parties du comté de Clearwater en juillet. (Feux de forêt en Alberta)

Forsythe dit que le risque d’incendie varie selon l’endroit où vous vous trouvez dans la province, car certaines régions ont eu plus de pluie au cours des derniers jours.

Cette semaine, le risque d’incendie est élevé à extrême dans le sud des Prairies et dans une grande partie de la Colombie-Britannique, modéré dans une grande partie du nord de l’Alberta et de la Saskatchewan, et élevé dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les vagues de chaleur peuvent augmenter le risque d’incendie et les rendre plus difficiles à contrôler.

“Si la température dépasse l’humidité relative dans une zone, cela signifie qu’elle est vraiment sèche et qu’elle va rester très sèche”, explique Forsythe.

“Si un incendie se déclare, il va brûler très rapidement et se propager très rapidement car il fait si chaud et si sec. Il n’y a pas d’humidité résiduelle… dans l’atmosphère ou sur le sol pour aider à atténuer cette propagation.”

Le risque d’incendie demeure élevé à extrême dans le sud de la Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, tandis qu’il est légèrement inférieur plus au nord. (Ressources naturelles Canada)

Après le déferlement de la vague

Fougere dit que des vagues de chaleur comme celle-ci peuvent souvent être suivies d’un autre extrême : de violentes tempêtes.

“Lorsque nous avons cette haute pression qui se décompose et que ce système à basse pression passe, il est capable de puiser dans toute cette chaleur et cette énergie qui se sont accumulées et de libérer les orages violents.”

Ces orages peuvent présenter des risques d’inondation, surtout si le sol est extrêmement sec.

Myles Dyck, professeur de science du sol à l’Université de l’Alberta, dit que lors d’une sécheresse extrême, les sols plus secs peuvent devenir hydrophobes – résistants à l’absorption d’eau.

“Et s’il y a trop de précipitations… selon la topographie de la surface, elles s’écouleront vers des altitudes plus basses”, dit-il.

Bien que le sud reste dans des conditions de sécheresse, le risque que le sol devienne résistant à l’eau est assez faible avec cette vague de chaleur pour la plupart.

Malgré le risque moindre, Dyck dit qu’il existe des moyens pour vous d’aider votre jardin.

“Maintenez une couverture sur votre sol, soit sous forme de couvert végétal vivant, soit sous forme de paillis. Cela protégera certainement le sol du dessèchement.”

