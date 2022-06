Une vague de chaleur record frappe le Japon et met à rude épreuve le réseau électrique

Près de 100 personnes ont été hospitalisées au milieu de l’une des vagues de chaleur les plus sévères que le Japon ait connues de mémoire récente, avec 37 millions de personnes dans et autour de Tokyo a dit de conserver l’électricité en réponse aux températures record qui mettent à rude épreuve le réseau électrique.

L’Agence météorologique du Japon a annoncé la fin de la saison des pluies à Tokyo et dans les régions voisines de l’est et du centre du Japon, marquant la première déclaration depuis que les données sont devenues disponibles en 1951. Forte, haute pression a contrôlé la météo du Japon depuis le week-end et devrait le faire pour environ une autre semaine – et peut-être plus longtemps.