Une vague de chaleur record devrait se prolonger dans l’Ouest

SAN DIEGO — Une chaleur torride dans l’Ouest a produit des températures record vendredi et devrait persister tout au long du week-end dans certaines régions.

L’aéroport Hollywood Burbank, dans la région de Los Angeles, a égalé sa température la plus élevée de tous les temps avec une température de 114, selon le service météorologique national d’Oxnard, en Californie, qui a établi son propre record de température maximale pour la date de 99.

Le centre-ville de Los Angeles a égalé son record de température maximale pour la date, avec 111, a-t-il indiqué. Santa Ana (113) et Newport Beach (95) dans le comté d’Orange et Ramona (114) dans le comté de San Diego ont établi de nouveaux records pour la date, selon les chiffres du service météorologique.

Le bureau des services météorologiques de Phoenix a déclaré que Température minimale matinale de 93 degrés Les températures enregistrées à l’aéroport international de Sky Harbor ont été les plus chaudes jamais enregistrées en septembre.

La température minimale ce matin à Sky Harbor était de 93 degrés, soit 12 degrés au-dessus de la normale pour cette période de l’année. Il s’agit d’un nouveau record de température minimale pour cette date et de la température minimale la plus chaude jamais enregistrée pour le mois de septembre. #azwx pic.twitter.com/uEyJ6yIdcT — NWS Phœnix (@NWSPhoenix) 6 septembre 2024

À Yuma, en Arizona, où les relevés remontent à 1878, la ville du désert a enregistré un maximum de 109 degrés vendredi et a ainsi battu sa dernière séquence de jours consécutifs avec des températures maximales supérieures à 100 degrés, atteignant 100 jours de températures maximales à trois chiffres cet été. a déclaré le bureau de Phoenix.

La Vallée de la Mort a atteint 48 °C vendredi, mais ce n’est pas un record, selon les services météorologiques. Dans le nord-ouest du Pacifique, plusieurs endroits de l’intérieur des terres, de Spokane, Washington, à Coeur d’Alene, Idaho, ont enregistré des températures autour de 32 °C, selon le bureau de Spokane des services météorologiques.

Les prévisionnistes avaient initialement prévu des alertes de chaleur associées à la vague qui dureraient jusqu’à vendredi, mais certains prévisionnistes les ont prolongées jusqu’au week-end et même jusqu’à lundi.

Les prévisionnistes de NBC News affirment que 50 millions de personnes seront couvertes par des alertes de chaleur au cours du week-end. Alertes du service météorologique national inclure un avertissement de chaleur excessive de niveau élevé, lorsque les conditions constituent une menace importante pour la vie, et une veille de chaleur excessive, lorsque les températures augmenteront mais que le moment n’est pas clair.

Les avertissements de chaleur excessive couvrent une zone allant de Long Beach, en Californie, jusqu’au comté de San Luis Obispo, selon les informations et les cartes des services météorologiques. Les avertissements de chaleur excessive pour une grande partie du reste de la Californie du Sud, y compris les comtés de San Diego, Orange, Riverside et San Bernardino, devaient expirer à 20 heures

De tels avertissements pour la moitié est de l’Oregon devaient expirer à 22 heures vendredi.

Le California Independent System Operator, qui gère le réseau électrique californien, a émis des demandes d’« opérations de maintenance restreintes » aux services publics les exhortant à éviter les maintenances programmées de midi à 22 heures du mercredi au vendredi.

Ces demandes visent à garantir qu’aucun fournisseur d’électricité ne soit hors réseau pendant la forte demande qui accompagne une vague de chaleur. Autrement, la demande est restée inférieure à sa capacité vendredi, et des efforts volontaires de conservation dans le cadre d’un programme connu sous le nom de FlexAlert n’étaient pas prévus.

« Le réseau est stable et aucune FlexAlert n’est prévue », a déclaré Vonette Fontaine, porte-parole de Cal-ISO, par courrier électronique.

Un système de haute pression au-dessus du désert du sud-ouest réchauffe l’air et bloque l’influence froide du Pacifique dans tout l’ouest. Les prévisions du service météorologique indiquent que le système restera en place jusqu’à samedi, mais commencera à se déplacer vers l’est dimanche.

« Les températures devraient diminuer dans l’Ouest dimanche à lundi alors que la crête se déplace vers l’est au-dessus du centre des États-Unis, et des averses légères et des orages dispersés seront possibles alors qu’une faible vague de niveau supérieur se déplace à travers la région », a-t-il déclaré dans une discussion sur les prévisions vendredi.

Les orages produits par un front orageux persistant devraient continuer à inonder les États le long de la côte du Golfe ce week-end, avec 5 millions de personnes de l’est du Texas au nord de la Floride couvertes par des alertes aux inondations, ont déclaré les prévisionnistes de NBC News.

Les prévisionnistes de certaines régions du sud de la Californie ont quant à eux annoncé que la chaleur persisterait jusqu’à lundi et peut-être plus longtemps, malgré l’arrivée d’un front orageux mineur au-dessus du nord-ouest du Pacifique.

Le système de haute pression repousse l’influence normalement froide de l’océan en générant du vent qui se déplace d’est en ouest et réchauffe l’air lorsqu’il se déplace des altitudes plus élevées, y compris les montagnes, vers la côte.

Et un front de pluie mineur qui pourrait apporter un certain soulagement à certaines parties de l’Ouest est trop au nord pour le faire pour le sud de la Californie, ont déclaré les prévisionnistes fédéraux.

« Dans cette zone, le flux de vent offshore semble persister », a déclaré Joe Sirard, météorologue du service météorologique. « Le temps chaud continue de s’abattre sur cette zone ».

La lumière au bout du tunnel pour la Californie du Sud est le retour possible des vents terrestres, avec le froid du Pacifique soufflant sur la terre et la refroidissant, mercredi, a déclaré Sirard.

« Nous pourrions alors être légèrement en dessous de la température normale », a-t-il déclaré.

L’Agence américaine de protection de l’environnement affirme que les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes, plus longues et plus intenses ces dernières années, et que ces éléments constituent un « indicateur » du changement climatique ou du réchauffement climatique.

Le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne a déclaré que l’été 2024 a été le plus chaud un record pour l’hémisphère nord, surpassant le dernier été le plus chaud, celui de l’année dernière.

