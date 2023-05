Une vague de chaleur précoce dans le nord-ouest du Pacifique pourrait battre des records

PORTLAND, Oregon (AP) – Une vague de chaleur au début de mai ce week-end pourrait dépasser les records quotidiens dans certaines parties du nord-ouest du Pacifique et aggraver les incendies de forêt qui brûlent déjà dans l’ouest du Canada, une région historiquement tempérée qui a été aux prises avec des températures estivales torrides et des incendies de forêt sans précédent alimentés par changement climatique ces dernières années.

« Nous envisageons des températures record », a déclaré Miles Higa, météorologue au bureau de Portland du National Weather Service, décrivant la chaleur comme « inhabituelle pour cette période de l’année ».

Les températures élevées non saisonnières pourraient encore attiser les dizaines d’incendies qui brûlent dans la province de l’Alberta, dans l’ouest du Canada, où les autorités ont ordonné des évacuations et déclaré l’état d’urgence. Les résidents et les responsables du Nord-Ouest ont tenté de s’adapter à la réalité probable de vagues de chaleur plus longues et plus chaudes à la suite du phénomène météorologique mortel du «dôme de chaleur» en 2021 qui a provoqué des températures record et des décès dans la région.

Le National Weather Service a émis un avis de chaleur vendredi du samedi au lundi pour une grande partie des parties occidentales de l’Oregon et de l’État de Washington. Il a déclaré que les températures pourraient augmenter le risque de maladie liée à la chaleur, en particulier pour ceux qui sont déshydratés ou qui n’ont pas de refroidissement efficace.

Les températures à Portland, Oregon, devraient osciller autour de 94 F (34,4 C) tout au long du week-end, selon le site Web du bureau du National Weather Service là-bas. Les records de température quotidiens actuels pour les 13 et 14 mai s’élèvent à 92 F (33,3 C) et 91 F (32,8 C), datant de 1973 et 2014, respectivement.

Elizabeth Romero et ses trois enfants faisaient partie de ceux qui se sont rafraîchis à une fontaine du centre-ville de Portland vendredi après-midi.

« Nous avons décidé de nous arrêter … jusqu’à ce que nous nous sentions tous mieux », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle prévoyait de rechercher des parcs ombragés pendant le week-end.

Les températures dans la région de Seattle pourraient également atteindre ou dépasser les records quotidiens, selon le météorologue du National Weather Service Jacob DeFlitch. Le mercure pourrait approcher 85 F (29,4 C) samedi et atteindre les 90 degrés (32,2 C) dimanche, a-t-il déclaré.

Le comté de King, qui abrite Seattle, a ordonné aux opérateurs de transport tels que les chauffeurs de bus de laisser les gens voyager gratuitement s’ils cherchent un répit contre la chaleur ou se dirigent vers un centre de refroidissement. L’autorité régionale des sans-abri du comté a déclaré que plusieurs centres de refroidissement et de jour seront ouverts dans tout le comté.

Les autorités ont également exhorté les gens à se méfier des températures de l’eau froide, s’ils étaient tentés de nager dans une rivière ou un lac pour se rafraîchir.

« Les rivières sont toujours froides. Nous avons la fonte des neiges et des températures … probablement entre les années 40 et 40 (4,4 à 7,2 ° C) en ce moment », a déclaré le météorologue du National Weather Service Higa. « Vous êtes bien au chaud et sautez dans l’eau froide – cela pourrait présenter un risque de choc d’eau froide. »

Les résidents et les responsables du nord-ouest du Pacifique sont devenus plus vigilants quant aux préparatifs de la vague de chaleur après la mort de quelque 800 personnes dans l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique lors de l’événement météorologique du dôme de chaleur à la fin juin et au début juillet 2021. La température à l’époque a grimpé à un tout -time high de 116 F (46,7 C) à Portland et a battu des records de chaleur dans les villes et villages de la région. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient des personnes âgées qui vivaient seules.

En réponse, l’Oregon a adopté une loi exigeant que tous les nouveaux logements construits après avril 2024 aient la climatisation installée dans au moins une pièce. La loi interdit déjà aux propriétaires, dans la plupart des cas, d’empêcher les locataires d’installer des dispositifs de refroidissement dans leurs logements locatifs.

L’été dernier, Portland a lancé un programme de réponse à la chaleur dans le but d’installer une pompe à chaleur portable et des unités de refroidissement dans les ménages à faible revenu, en donnant la priorité aux résidents plus âgés et vivant seuls, ainsi qu’à ceux ayant des problèmes de santé sous-jacents. Les organisations locales à but non lucratif participant au programme ont installé plus de 3 000 unités l’année dernière, selon le Bureau de la planification et de la durabilité de la ville.

L’un de ces organismes à but non lucratif, Verde, a déclaré que l’intérêt pour les unités était élevé. Verde a installé environ 180 unités jusqu’à présent cette année, et leur liste d’attente l’année dernière comptait près de 500 personnes, a déclaré Ricardo Moreno, chef de projet pour le groupe qui supervise son programme de réponse à la chaleur.

« Les personnes à qui nous avons parlé, principalement des personnes âgées souffrant de certains problèmes de santé, ont toutes partagé que le fait d’avoir ces unités a fait toute la différence et a définitivement amélioré la qualité de leur vie pendant l’été », a déclaré Moreno.

Une autre organisation à but non lucratif locale, l’Alliance afro-américaine pour l’accession à la propriété, a installé 1 200 unités l’année dernière et 75 unités jusqu’à présent cette année, a déclaré le directeur du programme Richard Hines-Norwood.

Les responsables du comté de Multnomah, qui abrite Portland, ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’ouvrir des centres de refroidissement spéciaux pour l’instant, mais surveillaient les prévisions et pouvaient le faire si nécessaire.

« Il s’agit du premier événement important … et il est tôt pour nous », a déclaré Chris Voss, directeur de la gestion des urgences du comté. «Nous ne voyons pas une situation où nous entendons dire que c’est extrêmement dangereux. Cela étant dit, nous ne savons pas si cela va dériver.

Des équipes de sensibilisation ont commencé à visiter des campements de sans-abri pour les informer des ressources à leur disposition, a déclaré Voss. Les bibliothèques climatisées sont un exemple de lieu public où les gens peuvent se rafraîchir, a-t-il ajouté.

L’écrivain d’Associated Press, Ed Komenda, a contribué depuis Seattle.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Rush, l’Associated Press