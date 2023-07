Une vague de chaleur «oppressive» brûle l’ouest et le sud des États-Unis

Plus de 80 millions de personnes faisaient l’objet d’avertissements ou d’avis de chaleur dimanche, alors que les températures record continuaient de cuire les États de l’ouest et du sud.

Le National Weather Service (NWS) a mis en garde contre « une vague de chaleur généralisée et oppressante » dans certaines parties du sud-ouest, de la côte ouest du golfe et du sud de la Floride.

Les touristes ont visité le parc national pour avoir un aperçu de ce que le NWS a averti qu’il s’agirait d’une « chaleur diurne potentiellement mortelle » qui devrait durer jusqu’à mardi soir.

Les Californiens du Sud, qui ont vu les thermomètres culminer à 41-43 degrés Celsius samedi, ont fait face à une deuxième journée de températures tout aussi brutales dimanche, le mercure devant dépasser 46 ° C dans certaines parties de la Californie, du Nevada et de l’Arizona, a déclaré le NWS.

Dimanche après-midi, la célèbre vallée de la mort en Californie, l’un des endroits les plus chauds de la planète, avait atteint la température quasi record de 52°C.

La visiteuse Eliana Luna a déclaré dimanche au diffuseur MSNBC que la chaleur ressemblait à une « sensation de brûlure » sur son corps.

« La chaleur, vous pouvez la sentir couler dans le dos, tout le long », a-t-elle déclaré.

Le NWS a déclaré que la chaleur est le principal tueur lié aux conditions météorologiques aux États-Unis et a exhorté les Américains à prendre le risque au sérieux.

Le NWS a déclaré dans un bulletin du dimanche matin :

Au total, du sud de la Floride et de la côte du golfe au sud-ouest, plus de 80 millions de personnes restent sous un avertissement de chaleur excessive ou un avis de chaleur tôt ce matin.

La veille, la ville d’Idyllwild, à l’est de Los Angeles et à quelque 1 645 mètres d’altitude, a fait exploser son précédent record pour atteindre 38C.

‘C’est l’enfer’

Les autorités tirent la sonnette d’alarme depuis des jours, conseillant aux gens d’éviter les activités de plein air pendant la journée et d’éviter la déshydratation, qui peut rapidement devenir mortelle par de telles températures.

En Arizona, la capitale de l’État, Phoenix, a enregistré 17 jours consécutifs au-dessus de 109F, alors que les températures ont atteint 45C dimanche après-midi.

La ville, qui abrite plus de 1,6 million d’habitants, est sous avertissement de chaleur excessive jusqu’à mercredi soir, selon le NWS, qui a déclaré que la moyenne record sur sept jours était susceptible d’être battue.

Des volontaires ont été organisés pour diriger les résidents de Phoenix vers les centres de refroidissement et distribuer des bouteilles d’eau et des chapeaux, mais le chef du programme, David Hondula, a déclaré à la station locale ABC que son programme de trois jours par semaine n’était « clairement pas suffisant ».

À Miami, le NWS a émis dimanche son tout premier avertissement de chaleur excessive pour la région, en vigueur jusqu’à 19h00, alors que la chaleur et l’humidité se mélangeaient pour créer une température « ressemblante » qui devrait atteindre 112F.

« C’est l’enfer, il fait chaud, il fait une chaleur folle », a déclaré à l’AFP Lola Cee, une visiteuse de Miami, le long du célèbre Ocean Boulevard.

« Je n’ai jamais connu cette chaleur auparavant », a-t-elle ajouté.

Les résidents de la ville tentaculaire de Houston, au Texas, ont été invités à conserver l’électricité de 14h00 à 22h00 du samedi au lundi, dans le but d’atténuer la pression sur le réseau électrique.

« Pas typique »

Les vagues de chaleur se produisent plus souvent et plus intensément dans les grandes villes américaines, selon l’Agence fédérale de protection de l’environnement, avec une fréquence de six par an pendant les années 2010 et 2020 contre deux par an pendant les années 1960.

« Cette vague de chaleur n’est PAS la chaleur typique du désert », a tweeté jeudi le bureau du NWS à Las Vegas, précisant que « sa longue durée, ses températures diurnes extrêmes et ses nuits chaudes » étaient inhabituelles.

Au Canada, qui souffre de températures chaudes combinées à des mois de précipitations inférieures à la moyenne, la quantité de terres brûlées par des incendies de forêt dévastateurs jusqu’à présent en 2023 a atteint samedi un sommet sans précédent de 10 millions d’hectares.

Yan Boulanger, chercheur au ministère canadien des Ressources naturelles, a déclaré à l’AFP :

Nous nous retrouvons cette année avec des chiffres pires que nos scénarios les plus pessimistes.

Dimanche, un pompier est décédé alors qu’il travaillait dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, ont annoncé les autorités, quelques jours seulement après qu’une femme de 19 ans a perdu la vie en travaillant pour éteindre un incendie dans la Colombie-Britannique voisine.

Bien qu’il puisse être difficile d’attribuer un événement météorologique particulier au changement climatique, les scientifiques insistent sur le fait que le réchauffement climatique lié à l’homme est responsable de la multiplication et de l’intensification des vagues de chaleur.

Les inondations ont également ravagé certaines parties du nord-est des États-Unis ces dernières semaines.

Des responsables du comté de Bucks, dans l’est de la Pennsylvanie, ont rapporté dimanche que cinq personnes étaient mortes et deux enfants étaient portés disparus après qu’une tempête la veille a déclenché jusqu’à 18 centimètres de pluie en une heure, provoquant des inondations soudaines qui ont emporté des véhicules.