Une vague de chaleur marine du Pacifique est arrivée dans les eaux de la Colombie-Britannique. Voici ce que cela signifie pour la vie océanique

Une masse d’eau chaude réchauffant les eaux du Pacifique pendant des mois est arrivée en Colombie-Britannique, ce qui sonne l’alarme quant à l’impact que ces températures pourraient avoir sur la vie marine indigène de la côte.

La vague de chaleur marine du Pacifique a commencé à se former à environ 1 600 kilomètres au large des côtes en mai, mais au cours des dernières semaines, elle a migré vers l’est en direction de la Colombie-Britannique et de l’Oregon. La masse d’eau chaude, d’une superficie d’environ quatre millions de kilomètres carrés, devrait s’échouer sur les côtes de la Colombie-Britannique d’ici la mi-août.

Au cours des dernières semaines, les températures de surface dans la masse d’eau chaude ont atteint jusqu’à cinq degrés de plus que d’habitude, ce qui a incité la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis à classer la vague de chaleur comme « extrême », le plus haut niveau de classification.

Les vagues de chaleur marines peuvent provoquer des conditions météorologiques extrêmes, alimenter l’élévation du niveau de la mer et contribuer à la fonte plus rapide des calottes glaciaires, tout en menaçant la vie marine.

Voici ce que vous devez savoir sur celui qui a atteint les eaux de la Colombie-Britannique.

Comment se forment les vagues de chaleur marines ?

Les vagues de chaleur marines sont courantes dans le Pacifique, mais le changement climatique augmente leur fréquence et leur gravité.

Les vagues de chaleur marines du Pacifique commencent généralement lorsque les températures estivales augmentent et que les vents violents du Pacifique ralentissent, réchauffant rapidement la température de surface de l’eau.

La couche supérieure de l’océan, qui se mélange normalement facilement avec l’eau plus froide en dessous, s’amincit et, à son tour, est réchauffée plus facilement par le soleil – et dans ces conditions, une vague de chaleur marine est née.

Les vagues de chaleur marines du Pacifique commencent généralement en été et s’estompent en octobre. (Nouvelles de Radio-Canada)

La vague de chaleur marine actuellement documentée dans le Pacifique n’est pas la seule que les scientifiques surveillent.

Des masses d’eau chaude ont également été observées dans le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l’Atlantique Nord. Plus tôt cet été, la température de l’eau au large des côtes de la Floride a atteint 37 ° C, atteignant les niveaux de chaleur des spas.

Les chercheurs s’inquiètent également du réchauffement soudain, car les océans sont cruciaux pour la capacité de la planète à absorber et à stocker la chaleur.

Des études ont estimé que les océans ont absorbé environ 90 % de l’énergie et de la chaleur excédentaires stocké dans le système climatique de la planète à partir des émissions de gaz à effet de serre au cours des 50 dernières années.

Quel est l’impact sur la vie marine ?

Alors que les eaux chaudes peuvent être bien accueillies par les nageurs, elles peuvent s’avérer dangereuses pour les écosystèmes côtiers et la vie marine habituée à des températures plus fraîches.

Martin Haulena, vétérinaire en chef de l’Aquarium de Vancouver, a déclaré que l’impact de la vague de chaleur marine se fera sentir dans tout l’écosystème – du varech aux crustacés, aux oiseaux de mer et aux plus gros mammifères marins qui peuplent les eaux de la Colombie-Britannique.

« L’eau chaude a tendance à contenir beaucoup moins d’oxygène que l’eau froide. Votre productivité de base est donc réduite, et cela signifie que de nombreuses substances alimentaires primaires pour de nombreux animaux dont dépendent les mammifères marins commencent à diminuer en abondance, » dit Haulena.

« Donc, cela peut avoir des problèmes pour tout, jusqu’aux grandes baleines. »

REGARDER | Comment une vague de chaleur marine affecte la côte de la Colombie-Britannique :

Pourquoi une vague de chaleur marine pourrait être mortelle pour les eaux de la Colombie-Britannique Comment le réchauffement des températures dans l’océan Pacifique pourrait nuire aux écosystèmes marins de la Colombie-Britannique

Haulena a déclaré que des températures plus chaudes que d’habitude peuvent également attirer de nouvelles espèces plus au nord, apportant des agents pathogènes auxquels les animaux indigènes de la Colombie-Britannique ne sont peut-être pas habitués.

« Des virus, des bactéries, des champignons, ce genre de choses, pourraient être introduits. Les animaux pourraient être naïfs à ces maladies, et cela pourrait avoir un effet plus important sur cette population. Et des choses comme les biotoxines peuvent aussi se développer dans des eaux plus chaudes », a-t-il déclaré. dit.

Les animaux et la vie marine qui vivent sur la côte de la Colombie-Britannique ont déjà subi les effets d’une chaleur extrême. Le dôme de chaleur de 2021, qui a vu les températures monter au-dessus de 40 ° C et les températures de l’eau jusqu’à 56 ° C, a entraîné une mort massive soudaine de milliards de créatures marines sur la côte en trois jours.

Les chercheurs ont déclaré que bien que l’écosystème ait été considérablement perturbé, il y a des signes précoces que des espèces comme les algues, les crustacés et les coquillages connaissent une résurgence.

Lors d’une vague de chaleur record en 2021 en Colombie-Britannique, les biologistes marins pensent que les températures supérieures à 50 ° C et les marées basses ont entraîné la mort massive de moules, de palourdes et d’étoiles de mer. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Combien de temps durera la canicule marine ?

Il est difficile de prédire combien de temps durera une vague de chaleur marine, bien que les vagues de chaleur marines du Pacifique s’estompent généralement en octobre lorsque les températures plus fraîches reviennent.

Étant donné que cette année devrait être une année El Nino, cette vague de chaleur marine particulière pourrait prendre plus de temps à se refroidir.

El Nino est un phénomène climatique complexe et récurrent qui apporte généralement des conditions plus douces et plus chaudes dans le Pacifique et peut entraîner des conditions météorologiques extrêmes.

En 2014, les conditions d’El Nino ont conduit au Blob, une étendue d’eau plus chaude que d’habitude de 1 600 kilomètres de large liée à plusieurs anomalies dans le Pacifique, notamment une prolifération massive d’algues toxiques.

Alors que les eaux chaudes peuvent être bien accueillies par les nageurs, elles peuvent s’avérer dangereuses pour les écosystèmes côtiers et la vie marine habituée à des températures plus fraîches. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Bien qu’il soit trop tôt pour prédire si les conditions d’El Nino vont aggraver ou prolonger cette vague de chaleur marine, William Cheung, directeur de l’Institut des océans et des pêches de l’UBC, a déclaré qu’il est essentiel d’étudier ce que ces conditions feront sur nos côtes.

« L’une des prédictions et des projections que les scientifiques ont faites est que […] avec le changement climatique, ces vagues de chaleur deviendront plus fréquentes et plus intenses à l’avenir », a-t-il déclaré.

« Donc, ce que nous voyons maintenant et les impacts fournissent une fenêtre sur ce que nous pourrions voir plus fréquemment à l’avenir – et pourraient même devenir des conditions normales dans un proche avenir. »