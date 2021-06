Une vague de chaleur extrême brûle les États-Unis et les villes devraient enregistrer les jours les plus chauds JAMAIS aujourd’hui après l’évanouissement d’un athlète lors des essais olympiques

UNE EXTRÊME vague de chaleur brûle les États-Unis avec des villes qui devraient enregistrer leurs journées les plus chaudes de leur histoire lundi – un jour après qu’un athlète se soit évanoui lors des essais olympiques.

Le National Weather Service prévoit que « ce sera le jour le plus chaud pour [Seattle and Portland] avec probablement des records de tous les temps. »

Taliyah Brooks est aidée à sortir de la piste après s’être effondrée lors de l’heptathlon dimanche Crédit : Getty Images – Getty

Lundi restera probablement dans l’histoire comme la journée la plus chaude jamais enregistrée pour Seattle et Portland, selon les prévisionnistes Crédit : Fox News

Les deux villes ont atteint 112 degrés Fahrenheit dimanche, battant le record absolu de température de 108 F, établi un jour plus tôt.

Les prévisionnistes disent que la vague de chaleur historique qui frappe le nord-ouest du Pacifique devrait devenir encore plus chaude lundi avant de commencer à se refroidir mardi.

À Eugene, dans l’Oregon, les essais d’athlétisme aux États-Unis ont été interrompus dimanche après-midi après que l’heptathlète Taliyah Brooks a quitté le terrain en fauteuil roulant.

Les fans ont également été invités à évacuer le stade en raison de la chaleur extrême.

Les prévisionnistes disent que la vague de chaleur historique qui frappe le nord-ouest du Pacifique devrait devenir encore plus chaude lundi Crédit : Reuters

Isis Macadaeg joue dans un parc de pulvérisation à Jefferson Park pendant une vague de chaleur à Seattle Crédit : Reuters

Des millions d’Américains font l’objet d’avertissements de chaleur Crédit : AP

Les conditions météorologiques extrêmes ont laissé des millions d’Américains sous les avertissements de chaleur.

Le National Weather Service a déclaré: « Pour mettre les choses en perspective, aujourd’hui restera probablement dans l’histoire comme la journée la plus chaude jamais enregistrée pour des endroits tels que Seattle, WA et Portland, OR (les enregistrements remontent aux années 1940 ici).

« Ce niveau de chaleur est extrêmement dangereux et peut être mortel si une sécurité thermique appropriée n’est pas respectée. »

Le NWS a ajouté : « Des avertissements de chaleur excessive ont été émis dans la majeure partie du nord-ouest, du nord du Grand Bassin, ainsi que dans certaines parties de l’ouest du Nevada et de l’intérieur de la Californie.

« Les résidents sont invités à rester dans des bâtiments climatisés, à éviter les activités de plein air intenses, à boire beaucoup d’eau et à surveiller les membres de la famille / les voisins. »

La vague de chaleur s’est également déplacée dans l’Idaho, où des températures supérieures à 100 F sont prévues à Boise pendant au moins sept jours à partir de lundi.

Portland General Electric a déclaré qu’environ 3 000 clients étaient sans électricité dans la grande région de Portland dimanche après-midi.

Puget Sound Energy a signalé une baisse de 3 400 clients dans la grande région de Seattle.

Il a fait si chaud à Seattle dimanche que le service des parcs de la ville a fermé une piscine en raison de « températures dangereuses et dangereuses sur la terrasse de la piscine » Crédit : Reuters

La chaleur a laissé des millions d’Américains sous les avertissements de chaleur Crédit : Getty

Il a fait si chaud à Seattle dimanche que le service des parcs de la ville a fermé une piscine en raison de « températures dangereuses et dangereuses sur la terrasse de la piscine ».

Plusieurs sites de test COVID-19 ont également été fermés dans la ville en raison de la chaleur.

Des responsables de Seattle ont ouvert lundi des succursales supplémentaires de bibliothèques publiques pour fournir des centres de refroidissement supplémentaires.