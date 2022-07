Une vague de chaleur dangereuse dans le nord-ouest du Pacifique soupçonnée d’être la cause d’un 6e décès

BOISE, Idaho (AP) – Les autorités de la région de Portland, en Oregon, ont déclaré qu’elles maintiendraient les abris de refroidissement ouverts jusqu’à dimanche soir, car une vague de chaleur record susceptible d’apporter un temps torride dans la région normalement tempérée.

Au moins six personnes sont soupçonnées d’être mortes d’hyperthermie depuis le début de la vague de chaleur il y a une semaine. Le décès présumé lié à la chaleur le plus récent a été annoncé samedi par les responsables du comté de Clackamas, a rapporté la chaîne de télévision de Portland KOIN-TV. Les responsables du comté ont déclaré que le vieil homme était décédé chez lui, où il n’avait pas de climatiseur en état de marche. Les cinq autres décès présumés par hyperthermie sont survenus plus tôt dans la semaine dans les comtés de Multnomah, Umatilla et Marion.

Jessica Mokert-Shibley, porte-parole du comté de Multnomah, a déclaré que le comté, la ville de Portland et d’autres organisations garderaient les centres de refroidissement de nuit ouverts jusqu’à dimanche soir. Près de 250 personnes ont utilisé les abris de nuit vendredi soir, a-t-elle déclaré.

Les températures ont approché les trois chiffres à Portland toute la semaine, atteignant un maximum de 102 degrés Fahrenheit (38,9 Celsius) mardi.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur excessive pour les régions de Portland et de Seattle, Washington, jusqu’à dimanche soir, avec des températures pouvant atteindre 103 degrés (39 ° C). Shawn Weagle, un météorologue du NWS basé à Portland, a déclaré samedi que la région avait probablement égalé son record de sa plus longue vague de chaleur avec six jours consécutifs dépassant 95 degrés (35 ° C). Un nouveau record pourrait être établi dimanche, a déclaré Weagle.

Les températures sont restées anormalement élevées la nuit – ne tombant qu’à environ 70 degrés (21 ° C) – ce qui rend difficile pour les résidents de refroidir correctement leur maison avant le lever du soleil, a déclaré Weagle. De nombreuses maisons de la région manquent de climatisation.

“C’est un problème de plus en plus courant avec nos vagues de chaleur, le manque de récupération la nuit”, a déclaré Weagle. « Cela a vraiment un impact sur les personnes qui n’ont pas de climatisation. C’est «l’effet d’île urbaine» – le centre-ville de Portland a été tellement construit, et ce béton est plus lent à refroidir pendant la nuit qu’une vallée rurale ou même un quartier de banlieue.

Les vagues de chaleur de la région semblent également se renforcer en général, a déclaré Weagle. Il s’attend à ce que le soulagement du temps chaud vienne en milieu de semaine.

“En ce moment, ça ressemble à mardi, nous allons commencer à nous rapprocher de la normale mais toujours dans les années 80, et d’ici mercredi, nous devrions être un peu en dessous des températures normales”, a-t-il déclaré.

La région de Seattle était légèrement plus fraîche mais a tout de même dépassé les 90 degrés (32 ° C) samedi pour une cinquième journée consécutive, par rapport aux températures normales dans les années 70.

Weagle a déclaré que les gens devraient boire beaucoup d’eau, faire ce qu’ils peuvent pour rester au frais et surveiller leurs voisins, en particulier les personnes âgées et celles qui sont plus à risque de maladies liées à la chaleur.

Le changement climatique alimente des vagues de chaleur plus longues dans le nord-ouest du Pacifique, une région où les épisodes de chaleur d’une semaine étaient historiquement rares, selon les experts du climat.

Les résidents et les responsables du Nord-Ouest ont tenté de s’adapter à la réalité probable de vagues de chaleur plus longues et plus chaudes à la suite du phénomène météorologique mortel du «dôme de chaleur» de l’été dernier qui a provoqué des températures record et des décès.

Environ 800 personnes sont mortes en Oregon, à Washington et en Colombie-Britannique au cours de cette vague de chaleur, qui a frappé fin juin et début juillet. La température à l’époque a grimpé à un niveau record de 116 F (46,7 C) à Portland et a battu des records de chaleur dans les villes et villages de la région. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient plus âgés et vivaient seuls.

Rebecca Boone, Associated Press