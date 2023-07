Une vague de chaleur balaie le sud de l’Europe alors que l’Espagne fait face à des températures étouffantes

L’Espagne étouffe alors que la vague de chaleur s’intensifie, avec des températures qui devraient atteindre 113 ° F dans les régions du sud-est du pays.

La chaleur extrême a déclenché des alertes, provoquant une gêne dans toute l’Espagne et incitant plus de 100 stations météorologiques à enregistrer des températures d’au moins 95 ° F dès 6 heures du matin mercredi.

Les climatologues soulignent l’impact de la hausse des températures sur les décès liés à la chaleur, citant une augmentation significative en 2022, en particulier pendant l’année chaude record de l’Espagne.

L’Espagne a étouffé sous une vague de chaleur implacable mercredi alors que les températures ont commencé à monter vers ce qui devrait être un week-end torride dans le sud de l’Europe.

Le service météorologique espagnol a déclaré que les thermomètres pourraient potentiellement atteindre 113 F dans les régions du sud-est de la péninsule ibérique, qui sont sous alerte pour une chaleur extrême. Ce cap a été atteint lundi dans le village de Loja près de Grenade au début de la canicule qui provoque des nuits agitées à travers le pays.

Plus de 100 stations météorologiques ont enregistré des températures d’au moins 95 F dès 6 heures du matin mercredi, selon le météorologue Rubén del Campo de l’agence météorologique nationale espagnole.

« Mercredi, nous nous attendons à ce que les températures chutent globalement avec l’arrivée de vents frais du nord et de l’est, à l’exception du sud-est et du sud de l’Andalousie, où les vents chauds soufflant de l’intérieur feront grimper les températures », a déclaré Del Campo.

Alors qu’un certain soulagement est prévu dans les prochains jours pour la péninsule ibérique, d’autres pays européens transpireront tout au long du week-end.

En Italie, 10 villes ont été mises en alerte de forte chaleur pour les personnes âgées et autres populations vulnérables de Bolzano au nord s’étendant vers le sud jusqu’à Bologne, Florence et Rome. Les températures devraient atteindre 104 F dans l’intérieur de la Sardaigne mercredi.

Mais les tempêtes dans la région populeuse du nord de la Lombardie en Italie ont provoqué des inondations, abattu des arbres et arraché des toits de bâtiments. Plus de 200 pompiers ont répondu aux urgences dans la capitale régionale de Milan, Varese, près de l’aéroport de Malpensa, Lecco, près du lac de Côme, Sondrio, situé dans les Alpes, et Bergame.

Les températures commençaient également à augmenter en Grèce, où une vague de chaleur devrait atteindre jusqu’à 111 F dans certaines parties du pays dans les prochains jours. Les autorités ont interdit l’accès aux réserves naturelles et aux forêts pour réduire le risque d’incendies de forêt, tandis que les municipalités ouvraient des zones climatisées dans les bâtiments publics pour que les gens s’abritent de la chaleur.

Le ministère grec de l’Agriculture a émis des restrictions sur le transport et les heures de travail des animaux tels que les chevaux et les ânes proposant des promenades dans les zones touristiques pendant la vague de chaleur. Les animaux de trait ne seront pas autorisés à travailler entre midi et 17 heures les jours où les températures se situent entre 95 et 102 F à l’ombre, alors qu’ils ne seront pas autorisés à travailler à tout moment de la journée lorsque les températures dépassent cette plage.

Les scientifiques rapportent que les décès liés à la chaleur ont grimpé en flèche en 2022 en Europe, lorsque l’Espagne a connu une année record. La région méditerranéenne devrait voir les températures augmenter plus rapidement que de nombreuses autres régions du globe en raison du changement climatique.