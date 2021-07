Une vague de chaleur a battu des records dans le nord-ouest du Pacifique. Maintenant quoi?

Les températures dans des États comme l’Oregon, le Nevada et l’Idaho s’attendent à des températures supérieures à la moyenne ce week-end, augmentant d’environ 10 degrés au-dessus de la normale.

La vague de chaleur qui a brûlé le nord-ouest du Pacifique avec des températures record est devenue dangereuse pour les habitants de la région. Les autorités affirment que des centaines de décès peuvent finalement être attribués à la chaleur qui a englouti l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique, Canada.

Les conditions météorologiques alarmantes, causées par ce que les météorologues ont décrit comme un dôme de haute pression au-dessus du nord-ouest et aggravée par le changement climatique d’origine humaine, ont suscité des inquiétudes concernant davantage de vagues de chaleur dans la région cet été.

Ryan Adamson, météorologue chez AccuWeather, a déclaré que ce qui a rendu la vague de chaleur de fin juin significative, c’est que la température a continué d’augmenter même après avoir battu le record d’une journée.

« Ce qui est encore plus impressionnant, c’est de battre le record, puis de le battre à nouveau le lendemain, et dans certains cas même de battre à nouveau le troisième jour consécutif », a déclaré Adamson.

Les températures élevées ont été amplifiées par la chaleur qui a duré toute la nuit. En règle générale, les températures baisseront jusqu’au milieu des années 50 dans un endroit comme Portland, en Oregon, mais il n’y a pas eu de pause pendant les heures du soir la semaine dernière. Il s’attend à ce qu’il y ait une autre vague de chaleur dans le sud-ouest plus tard cet été, mais pas tellement pour le nord-ouest du Pacifique.

« En ce qui concerne le nord-ouest du Pacifique, cela ne semble pas aussi extrême que ce qui s’est passé fin juin se produira, mais il y aura certainement des jours chauds », a-t-il déclaré.

Attendez-vous à des températures élevées ce week-end mais «rien de fou»

Les températures dans les États du nord-ouest comme l’Oregon, le Nevada et l’Idaho s’attendent à des températures supérieures à la moyenne ce week-end, augmentant d’environ 10 degrés au-dessus de la normale, selon le National Weather Service.

Au début de la semaine prochaine, les températures devraient baisser et se stabiliser, selon le National Weather Service. L’augmentation des températures est causée par une crête, ou une région allongée de haute pression atmosphérique, qui débutera samedi. Alors que la crête s’affaiblit vers le milieu ou la fin de la semaine prochaine, les températures commenceront lentement à baisser dans le nord-ouest du Pacifique.

À Portland, en Oregon, les températures pour la semaine suivante devraient se situer dans les années 80 supérieures et inférieures à 90, soit environ 10 degrés au-dessus de leur température normale de 80 degrés pour début juillet. La même tendance vaut pour d’autres villes comme Boise, dans l’Idaho, qui devraient augmenter de 10 degrés au-dessus de la normale d’ici dimanche et plus tard descendre à seulement 5 degrés au-dessus de la normale vers la fin de la semaine.

« Il va encore faire chaud dans le nord-ouest du Pacifique, mais pas aussi chaud qu’il vient de l’être », a déclaré Adamson. « Au-dessus de la normale, mais rien de fou. »

Les zones qui ont connu certaines des températures les plus élevées n’ont peut-être pas eu assez d’humidité dans le sol pour que le soleil s’évapore, dirigeant plutôt la chaleur vers le sol et l’air, a noté Adamson.

« Lorsque le sol est humide, le soleil doit d’abord évaporer cette humidité du sol, puis peut chauffer l’air, mais lorsque le sol est sec, comme c’est le cas dans beaucoup d’Occident, le soleil va directement pour chauffer le sol », a déclaré Adamson.

Adamson a déclaré qu’on ne savait pas quand une autre vague de chaleur dangereuse arriverait. Ce qui est certain, c’est qu’il y aura une augmentation progressive de la température au fil des ans et que d’autres vagues de chaleur se produiront, bien qu’on ne sache pas à quel point elles seront historiques.

« Certaines années sont plus chaudes, d’autres plus froides », a-t-il déclaré. « La tendance générale et globale est un réchauffement progressif. Il y a une variabilité naturelle en ce qui concerne le climat, il est donc difficile de dire avec certitude dans un sens ou dans l’autre. »

Les États élaborent des « plans à long terme » pour s’adapter aux futures vagues de chaleur

Des États comme ceux qui ont connu la canicule fin juin ont élaboré des plans pour s’adapter à la hausse des températures due au changement climatique.

« De nombreux États ont élaboré des plans à long terme pour l’adaptation au climat, en réfléchissant vraiment à la manière d’avoir une infrastructure afin que différentes agences puissent travailler ensemble et lutter contre le changement climatique », Erica Fleishman, directrice de l’Institut de recherche sur le changement climatique de l’Oregon et professeure à Université d’État de l’Oregon.

Dans l’Oregon, la gouverneure Kate Brown a déclaré dimanche sur « Face the Nation » de CBS que le gouvernement travaillait avec des partenaires de la santé et de la communauté pour aider les plus vulnérables, offrant des climatiseurs aux personnes souffrant de maladies sous-jacentes et ouvrant des centres de refroidissement.

Les températures croissantes et leur impact sur la communauté sont un problème croissant pour les experts de la santé et du climat. Noah Diffenbaugh, chercheur principal à l’Institut pour l’environnement de Stanford Woods et professeur à l’Université de Stanford, a déclaré que l’augmentation des températures peut avoir un impact sur notre santé mentale, notre santé physiologique et provoquer des conflits interpersonnels.

« Le plus direct est le stress thermique, les impacts physiologiques de la chaleur sur le corps humain et les nuits particulièrement chaudes », a déclaré Diffenbaugh. « Nous sommes certainement passés du changement climatique qui est un défi auquel nous devons nous préparer à l’avenir au changement climatique qui est un défi auquel nous sommes actuellement touchés par la réalité que ces changements continueront de s’intensifier »,

