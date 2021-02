Un piéton portant un masque de protection marche dans une rue presque vide du quartier chinois de San Francisco, Californie, le 20 mars 2020. | Michael Short / Bloomberg / Getty Images

La violence anti-asiatique a augmenté pendant la pandémie. Un incident mortel attire une nouvelle attention sur lui.

Au cours des dernières semaines, une série d’incidents violents dans la région de la Baie – y compris de multiples attaques visant des personnes âgées – ont renouvelé l’attention sur le racisme anti-asiatique pendant la pandémie.

À San Francisco, Vicha Ratanapakdee, 84 ans, est décédé après avoir été poussé au sol. À Oakland, un homme de 91 ans a été brutalement poussé par derrière. Et à San Jose, une femme de 64 ans a été volée en milieu d’après-midi.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jonathan D. Chang ・ 張敦翔 (@jdschang)

La motivation de plusieurs de ces agressions n’est pas encore claire – mais les effets ultimes de ces attaques sont les mêmes: elles insufflent la peur dans les communautés américano-asiatiques, en particulier chez les personnes âgées qui font déjà partie des populations les plus vulnérables de la population actuelle. crise sanitaire.

«Nous savons que la montée du racisme anti-asiatique … a eu des effets dévastateurs», a déclaré Cynthia Choi, cofondatrice de Stop AAPI Hate, lors d’un récent appel à la presse. «Notre communauté a peur d’être seule en public, de simplement se promener et de vivre notre vie quotidienne.» Ces attaques ont également coïncidé avec le début des vacances du Nouvel An lunaire, mais il n’est pas certain qu’elles soient liées.

Au cours de l’année écoulée, les incidents anti-asiatiques ont augmenté à travers le pays: il y en a eu plus de 2800 depuis le printemps dernier, selon Stop AAPI Hate, qui suit les rapports des gens. Allant des abus verbaux et de la discrimination sur le lieu de travail au vandalisme et à la violence physique sur les vitrines, bon nombre de ces agressions ont été alimentées par un sentiment xénophobe qui cherche à faire du bouc émissaire les Américains d’origine asiatique pour la propagation du coronavirus, étant donné ses origines en Chine. De tels incidents n’ont été exacerbés que par l’utilisation par l’ancien président Donald Trump de termes racistes pour décrire le virus.

Les militants s’efforcent d’attirer l’attention sur la violence qui a lieu dans le but de faire pression sur les gouvernements locaux pour qu’ils fournissent plus de soutien financier aux victimes et de financement pour les efforts communautaires. Des groupes tels que la Oakland Chinatown Coalition, par exemple, coordonnent des bénévoles qui peuvent aider à accompagner les personnes âgées dans leurs courses. Les acteurs Daniel Dae Kim et Daniel Wu ont également cherché à attirer l’attention sur ce problème, en offrant une récompense de 25000 dollars pour des informations sur les personnes impliquées dans le fait de nuire à l’homme de 91 ans à Oakland (la police a depuis appréhendé un suspect).

Alors qu’ils réagissent à ces attaques, les militants soulignent qu’il est important que les communautés de couleur se montrent solidaires et s’assurent que la police n’est pas considérée comme la principale forme de réparation – étant donné à quel point la police a nui de manière disproportionnée aux Noirs américains. Au lieu de cela, ils notent que les communautés doivent se concentrer sur l’éducation et la guérison interraciales, afin de sensibiliser à la discrimination que subissent différents groupes.

«Il nous incombe, dans nos communautés, de nous exprimer», déclare Manjusha Kulkarni, chef du Conseil des politiques et de la planification de l’Asie-Pacifique. «Une partie de la résolution de ce problème consiste à accepter … l’invisibilité globale des Américains d’origine asiatique et l’idée d’être des étrangers perpétuels que les gens ne voient pas comme des Américains.»

La violence anti-asiatique a augmenté pendant la pandémie

Les incidents de violence anti-asiatique ont commencé à augmenter au printemps dernier alors que la pandémie commençait, et des centaines d’autres ont été documentés depuis. Selon une enquête Ipsos, 60% des Américains d’origine asiatique ont observé des gens blâmer les membres de leur communauté pour Covid-19.

Kulkarni souligne que la rhétorique de Trump a eu un effet clair en attisant la xénophobie et en alimentant ces attaques, dont beaucoup se nourrissaient de tropes de longue date sur les Américains d’origine asiatique en tant qu’étrangers perpétuels qui ne pourront jamais être pleinement américains. «Nous constatons souvent une augmentation de la violence ou de la haine et de la discrimination lorsque le président fait des remarques. Nous avons vu que cela avait un impact direct sur les auteurs », a-t-elle déclaré à propos du traqueur Stop AAPI Hate. De plus, l’association des Américains d’origine asiatique avec le coronavirus a activé des stéréotypes séculaires qui associaient les immigrants d’origine asiatique à des aliments «étranges», à la saleté et à la maladie.

Les attaques anti-asiatiques de l’année dernière ont été de grande envergure. Selon le tracker Stop AAPI Hate, ils ont inclus une enfant d’origine asiatique américaine se faisant pousser de son vélo par un spectateur dans un parc, une famille dans une épicerie se faisant cracher dessus et accusée d’être responsable du coronavirus et du vandalisme en dehors des entreprises. . Ensuite, il y a la mort de Ratanapakdee à San Francisco le mois dernier: des membres de sa famille ont déclaré à KTVU qu’ils pensaient que l’attaque contre lui était motivée par la race.

Dans une récente action de l’exécutif, le président Joe Biden a condamné le racisme anti-asiatique, marquant un changement radical par rapport à l’administration Trump. Il a également demandé au ministère de la Justice de commencer à collecter des données sur ces attaques et de supprimer le langage discriminatoire des documents fédéraux. Mais il faudra plus d’un message dénonçant de tels actes pour maintenir ce dialogue et garantir que les membres de ces communautés obtiennent le financement et le soutien juridique dont ils ont besoin.

Les militants veulent sensibiliser à ces attaques et obtenir plus de soutien pour les victimes

De nombreux militants se consacrent à la sensibilisation à ces attaques et poussent les législateurs à prendre des mesures pour soutenir les victimes.

Pour ceux qui souhaitent aider, un certain nombre de ces efforts sont localisés. San Francisco, par exemple, a aidé à mettre de côté des fonds pour les victimes et les survivants afin de faire face aux frais juridiques et médicaux, mais les groupes régionaux espèrent faire pression sur les législateurs pour que cet effort soit plus durable. À Oakland, la Chinatown Coalition fait partie des groupes de coordination des bénévoles qui peuvent aider les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes et offrir plus de trafic piétonnier aux vitrines de la région. Le Fonds Asie-Pacifique collecte également des fonds pour les organisations communautaires qui tentent de lutter contre le racisme anti-asiatique dans la région de la Baie. Et des efforts de financement participatif ont été mis en place pour aider à couvrir les dépenses de la famille de Ratanapakdee.

Ce week-end, des manifestations sont prévues à la fois dans le quartier chinois d’Oakland et au Civic Center Plaza de San Francisco.

Kulkarni souligne que les gens peuvent utiliser les médias sociaux pour partager des informations sur les attaques et augmenter ces ressources. Elle dit également que les individus peuvent participer aux réunions de leur conseil municipal local pour s’assurer que les élus sont conscients de la violence qui se produit et demandent plus de financement pour les victimes.

«Vous n’êtes pas obligé d’aller au bâtiment du conseil municipal, vous adhérez via Zoom – faites ces appels et ces demandes de nos dirigeants élus», dit-elle.

En fin de compte, les militants ont l’intention de continuer à attirer l’attention sur le problème et ils exhortent les législateurs à faire de même.

«Il est vital pour nos élus de condamner avec véhémence le racisme et les actes de haine contre les Américains d’origine asiatique sous toutes leurs formes, du langage xénophobe aux actes de violence», déclare John Yang, directeur exécutif d’Asian Americans Advancing Justice. «Les dirigeants doivent utiliser leurs plateformes pour partager nos histoires et veiller à ce que le gouvernement fournisse des ressources aux victimes et recueille des données sur la haine que vit notre communauté.»